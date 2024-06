Terraform Labs, il fondatore Do Kwon probabilmente dovrà affrontare multe da 5,3 miliardi di dollari nel secondo anniversario della crisi

Il crollo dei token gemelli dell’ecosistema Terraform, LUNA e UST, è stato preceduto dal tweet del fondatore Do Kwon in cui si afferma che sta distribuendo più capitale. Il tweet non è invecchiato bene, due anni dopo la crisi, Terraform Labs e il fondatore Do Kwon si trovano ad affrontare sanzioni da 5,3 miliardi di dollari.

Due anni dalla promessa di Do Kwon di distribuire più capitali

Il 9 maggio, Do Kwon ha assicurato alla comunità Terraform che sta impiegando più capitale per affrontare lo sgancio della stablecoin algoritmica UST. L’11 maggio Kwon ha presentato una strategia per ristabilire l’ancoraggio dell’UST. Il tweet di Kwon del 2022 è riemerso su X.

Nei due anni trascorsi dal tweet di Kwon, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale di New York di imporre multe di 5,3 miliardi di dollari a Terraform Labs e al fondatore Do Kwon. L’autorità di regolamentazione ha chiesto una pesante sanzione per il ruolo svolto dalle entità nell’implosione da 40 miliardi di dollari dei token dell’ecosistema Terraform.

La SEC ha chiesto 4,74 miliardi di dollari come rimborso legale dei guadagni illeciti, e altri 420 milioni di dollari da Terraform Labs e 100 milioni di dollari dal fondatore Kwon. Il regolatore finanziario statunitense ha giustificato le multe come un’approssimazione “conservatrice” ma ragionevole dei guadagni di Terraform Labs e Do Kwon derivanti dalla frode.

La corte ha stabilito che le due parti sono state ritenute responsabili delle accuse di frode civile e i documenti del tribunale hanno rivelato vendite di LUNA per 65,2 milioni di dollari a investitori istituzionali. La Luna Foundation Guard ha venduto 1,8 miliardi di dollari di LUNA e UST.

Il collasso dell’ecosistema Terraform, i “guadagni illeciti” di Kwon e le multe del tribunale sono le conseguenze dell’implosione di 4 miliardi di dollari nel 2022 che ha demolito le case di vetro di diverse società di trading di criptovalute e istituti di credito e ha provocato una serie di fallimenti nel corso del 2022 e 2023.

Terra Foundation limita l’accesso ai prodotti TFL per gli utenti residenti negli Stati Uniti

Alla luce dei recenti sviluppi del tribunale, la Terra Foundation ha apportato modifiche alle sue operazioni e ha annunciato che limiterà l’accesso ad alcuni dei suoi prodotti e funzionalità per gli utenti negli Stati Uniti. I progetti open source a cui TFL ha contribuito, come Terra blockchain e Alliance, sono rimasti inalterati.

🧵 👇 — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 25, 2024 Terra Foundation announcement

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.