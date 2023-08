Jawatankuasa AS meluluskan RUU penyimpanan kripto ketika pra-jualan Chancer melonjak

Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan AS telah meluluskan “Keep Your Coins Act of 2023”, satu perundangan penting untuk industri mata wang kripto di Amerika Syarikat. Rang undang-undang itu hadir ketika SEC AS telah melancarkan serangan ke atas syarikat kripto, termasuk syarikat besar seperti Binance dan Coinbase.

Jika rang undang-undang itu melepasi semua prosedur dan diluluskan, ia akan menandakan perkembangan besar bagi industri aset digital yang mengalami ledakan dengan projek baharu seperti Chancer, yang berusaha merevolusikan industri pertaruhan menggunakan teknologi blok rantai.

Terma dalam Keep Your Coins Act of 2023

Keep Your Coins Act of 2023 telah diperkenalkan pada 25 Julai 2023, oleh Wakil Warren Davidson (R-OH). Tujuannya adalah untuk melarang mana-mana agensi persekutuan daripada melaksanakan sebarang peraturan atau mengambil sebarang tindakan yang akan menyekat keupayaan individu untuk berurus niaga dengan aset digital melalui dompet yang dihoskan sendiri.

Selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan, Akta itu kini akan diundi di Dewan Rakyat.

Jika diluluskan dan diterima pakai, undang-undang tersebut akan memastikan pemegang mata wang kripto mempunyai hak untuk menyimpan mata wang kripto mereka termasuk Bitcoin (BTC) dalam dompet penyimpanan sendiri. Ia bertujuan untuk menjamin kebebasan dan privasi pengguna dalam menguruskan simpanan mata wang kripto mereka sendiri dengan peningkatan populariti bagi aset digital.

Kebarangkalian rang undang-undang diluluskan

Pelulusan Akta oleh Jawatankuasa Dewan menunjukkan rasa tanggungjawab yang semakin meningkat ke arah melindungi hak pemegang mata wang kripto dan memupuk suasana yang membolehkan penerimagunaan aset digital yang lebih meluas.

Rang undang-undang tersebut menekankan kepentingan membenarkan individu mengawal sepenuhnya aset digital mereka dan menyediakan rangka kerja untuk pertumbuhan berterusan industri kripto.

Dengan mata wang kripto menjadi topik perbincangan utama dalam kempen presiden 2024 yang sedang berlangsung, undang-undang tersebut berkemungkinan akan diluluskan kerana ahli politik berusaha untuk mencapai beberapa pencapaian politik. Potensi penggubalannya boleh memberi kesan ketara kepada landskap mata wang kripto dengan mengukuhkan prinsip pemencaran dan autonomi kewangan.

Setakat ini, rang undang-undang itu menunjukkan kerajaan AS sedang berusaha untuk mencapai keseimbangan antara menyokong inovasi dan perlindungan pengguna.

Kesan rang undang-undang ke atas projek baharu seperti Chancer

Walaupun masih terlalu awal untuk membuat spekulasi kesan rang undang-undang ke atas projek mata wang kripto, rang undang-undang itu akan mewujudkan lebih keyakinan bagi pelabur kripto, terutamanya mereka yang ingin melabur dalam projek baharu seperti platform pemasaran ramalan teragih Chancer yang sedang menjalankan pra-jualan mata wang kripto aslinya, CHANCER. Chancer memanfaatkan teknologi blok rantai untuk membolehkan petaruh membuat pertaruhan mereka sendiri pada hampir semua perkara dengan kemungkinan tersuai dan token CHANCER akan menawarkan akses kepada platform. Mereka yang berminat dengan token baharu ini boleh membelinya di sini.

Sama seperti kemenangan baru-baru ini oleh Ripple Labs terhadap SEC menghidupkan semula pasaran mata wang kripto, kelulusan rang undang-undang oleh Dewan Perwakilan akan menandakan satu lagi kemenangan bagi industri ini, yang telah berada di bawah pengawasan ketat oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC). Walau bagaimanapun, masih tidak jelas sama ada rang undang-undang itu akan menghalang klasifikasi mata wang kripto sebagai sekuriti oleh SEC.