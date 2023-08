Little League World Series 2023, kejohanan besbol remaja, bermula hari ini dan ia dijadualkan berakhir pada 27 Ogos di kompleks ibu pejabat Little League di South Williamsport, Pennsylvania. Kejohanan itu akan menyaksikan sepuluh pasukan dari Amerika Syarikat dan sepuluh pasukan dari negara lain bersaing dalam edisi ke-76 Little League World Series (LLWS).

Jadual Little League World Series 2023

Little League World Series tahun ini akan terdiri daripada 38 perlawanan yang akan dimainkan dalam tempoh 12 hari untuk menentukan juara tahun ini. Kejohanan ini sebahagian besarnya akan disiarkan di ESPN, ESPN2 dan ABC.

Pada 16 Ogos (hari ini) jam 1 petang ET, kejohanan akan dimulakan dengan perlawanan antara South Czech Republic Little League (juara Wilayah Eropah-Afrika) dan Activo 20-30 Little League (juara wilayah Panama).

Perlawanan tangga pertama AS dalam Little League World Series akan diadakan pada 16 Ogos jam 3 petang ET menampilkan Henderson Little League (pemenang wilayah Mountain) menentang Smithfield Little League (juara wilayah Metro).

10 pasukan Amerika Syarikat dalam Little League World Series 2023 termasuk:

Wilayah Mountain − Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Wilayah Metro − Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Wilayah Great Lakes − New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Wilayah Midwest − Fargo Little League (Fargo, Dakota Utara)

Rantau Mid-Atlantic − Media Little League (Media, Pennsylvania)

Wilayah New England − Gray New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Wilayah Tenggara − Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Wilayah Barat Laut − Northeast Seattle Little League (Seattle, Washington)

Wilayah Barat − El Segundo Little League (El Segundo, California)

Wilayah Barat Daya − Needville Little League (Needville, Texas)

10 pasukan antarabangsa dalam Siri Dunia Liga Kecil 2023 termasuk:

Rantau Eropah-Afrika − South Czech Republic Little League (Brno, Republik Czech)

Rantau Asia-Pasifik − Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Chinese Taipei)

Wilayah Kanada − North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Wilayah Australia − Hills Little League (Sydney, New South Wales, Australia)

Wilayah Caribbean − Pabao Little League (Willemstad, Curacao)

Wilayah Jepun − Musashi Fuchu Little League (Tokyo, Jepun)

Rantau Wilayah Cuba − Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Wilayah Mexico − Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexico)

Wilayah Amerika Latin − San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Wilayah Panama − Activo 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

