Harga Bitcoin stabil ketika jualan token Memeinator meraih $579 ribu

Harga Bitcoin bertahan dengan baik ketika risiko kepada ekonomi Amerika dan global berterusan. Syiling itu kekal stabil di atas paras rintangan utama pada $27,500 minggu ini walaupun bon kerajaan jangka panjang menjunam. Mata wang kripto lain seperti Ethereum dan XRP kekal stabil manakala jualan token Memeinator terus melonjak. Ia kini telah mengumpul lebih $579 ribu dalam masa kurang daripada dua minggu.

Jualan bon dan kenaikan DXY

Topik utama di pasaran minggu ini ialah prestasi pasaran bon. Pada hari Rabu, hasil 30 tahun melonjak ke tahap rintangan utama pada 5%, tahap tertinggi sejak 2007. Hasil 10 tahun dan 5 tahun juga meneruskan rali yang menakjubkan.

Pada masa yang sama, indeks dolar AS (DXY) melonjak ke paras tertinggi sejak November tahun lalu manakala indeks ketakutan dan ketamakan jatuh ke zon ketakutan melampau iaitu 25. Saham Amerika juga jatuh mendadak dalam beberapa minggu lalu.

Pergerakan harga ini berlaku apabila risiko kepada ekonomi meningkat. Sebagai contoh, terdapat risiko penutupan kerajaan di Amerika Syarikat selepas Kongres memecat Speaker Kevin McCarthy. Penutupan tersebut, yang telah dielakkan hujung minggu lalu, boleh berlaku lagi pada bulan November.

Selanjutnya, masih terdapat risiko inflasi walaupun selepas harga minyak mentah turun minggu ini. Brent turun kepada $89 manakala West Texas Intermediate(WTI) menjunam kepada $87. Saya menjangkakan bahawa inflasi utama melonjak daripada 3.7% pada bulan Ogos kepada kira-kira 4% pada bulan September apabila harga petrol melonjak kepada $3.8.

Oleh itu, ianya agak menggalakkan bahawa Bitcoin kekal stabil sepanjang tempoh ini. Ia telah meningkat lebih daripada $3,000 berbanding paras terendahnya pada bulan September.

Jualan token Memeinator berterusan

Ia juga menggalakkan untuk melihat ramai pembangun terus mengumpul wang tunai ketika musim sejuk kripto berterusan. Sebagai contoh, Memeinator, mata wang kripto yang akan datang kini telah mengumpul lebih $576 ribu dalam masa kurang daripada dua minggu. Ini adalah petanda bahawa pelabur percaya bahawa industri kripto akan bangkit semula dalam tempoh terdekat.

Sebagai permulaan, Memeinator ialah mata wang kripto baharu yang bertujuan untuk menerapkan konsep syiling meme dan kecerdasan buatan. Ia adalah mata wang kripto generasi akan datang yang berusaha untuk menjadi lebih berjaya daripada token sedia ada seperti Shiba Inu, Pepe, dan Dogecoin.

Menurut kertas putihnya, Memeinator akan mempunyai jumlah bekalan sebanyak 1 bilion token. 62% daripada token ini kini ditawarkan dalam pra-jualan manakala 15% dan 10% akan diperuntukkan untuk pemasaran, penyenaraian CEX dan pembangunan.

Selebihnya akan dibelanjakan untuk memastikan kecairan bursa dan kumpulan (pool) persaingan. Tidak seperti kebanyakan token lain, token Memeinator akan dibakar pada setiap suku tahun untuk meningkatkan nilainya. Pembakaran token ialah tempat token diletakkan dalam dompet yang tidak boleh dibuka kuncinya. Menurut pelan hala tujunya, mereka juga akan memperkenalkan pertaruhan dan NFT eksklusif. Anda boleh membeli token Memeinator (MMTR) di sini.