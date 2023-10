Mata wang kripto yang patut dilaburkan sekarang: Analisis Shiba Memu

Pasaran mata wang kripto telah mengalami satu lagi kemerosotan selepas kenaikan mendadak yang menyaksikan Bitcoin meelonjak melebihi $28 ribu dan Ethereum mencapai paras tertinggi $1.7 ribu pada hari Isnin.

Bolehkah ini menjadi peluang untuk melabur dalam beberapa kripto? Shiba Memu (SHMU) ialah salah satu projek kripto baharu yang telah menyaksikan momentum ketara beberapa minggu lalu. Apakah yang menarik pelabur ke pra-jualannya, yang telah mengumpulkan $3.58 juta setakat ini?

Pandangan pakar mengenai kripto dan prospek hasil

Walaupun kripto kekal bersedia untuk kemungkinan pembalikan bulis dengan pencetus positif yang dijadualkan pada awal tahun depan, prospek semasa mencadangkan harga mungkin menurun jauh lebih rendah. Ini disebabkan oleh hasil yang terus meningkat secara mendadak, dengan bon Perbendaharaan 10 tahun AS menembusi 4.927% buat kali pertama sejak Ogos 2007.

Pakar mengatakan bahawa hasil yang meningkat boleh menyaksikan pelabur beralih daripada aset yang dianggap berisiko, dengan daya tarikan yang berkemungkinan agak “bebas risiko” yang tersedia di tempat lain. Inilah yang boleh memberi kesan kepada harga mata wang kripto dalam jangka pendek.

Bagaimanapun, menurut pakar ekonomi Peter Schiff, hasil bon yang terus meningkat seperti yang dilihat dalam beberapa hari lalu boleh membawa malapetaka bagi bank. Beliau mencadangkan bahawa prospek itu boleh menyaksikan AS memulakan pelonggaran kuantitatif (QE) terbesarnya “untuk membiayai penyelamatan bank terbesar.” Rizab Persekutuan perlu campur tangan sebelum segala-galanya berantakan, kata pakar strategi global Euro Pacific Asset Management tersebut.

Oleh itu, sementara peningkatan hasil menimbulkan halangan baharu untuk kripto, daya tahan keseluruhan kelas aset digital menjadikan kebanyakan pelabur bulis dengan prospek masa depan. Pandangan ini bukan sahaja sesuai untuk Bitcoin, tetapi pasaran altcoin dan permata baru muncul seperti Shiba Memu.

Apa itu Shiba Memu?

Shiba Memu ialah projek kripto baharu yang bertujuan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan blok rantai untuk merevolusikan pelaburan syiling meme. Walaupun beberapa token meme terkemuka mempunyai nilai permodalan pasaran yang mengejutkan, penilaian umum ialah bahawa token tersebut tidak mempunyai daya tarikan sebenar kerana ia tidak menawarkan utiliti sebenar.

AI akan membantu Shiba Memu membawa aspek pasaran ini kepada komuniti, dengan pemprosesan bahasa semula jadi (NLP), analisis ramalan dan pemodelan yang digunakan untuk mencipta kuasa pemasaran untuk SHMU. Strategi ini akan dikuasakan oleh papan pemuka AI yang fungsinya bertujuan untuk memaksimumkan keterlihatan dan penglibatan di seluruh media sosial dan platform lain.

Selain daripada membeli token SHMU melalui pra-jualan Shiba Memu, pemegang juga akan berpeluang memperoleh lebih banyak token. Ini termasuk penyediaan kecairan kepada kumpulan (pool) dan pertaruhan Shiba Memu. Ia adalah jenis utiliti yang menjana minat dalam komuniti mata wang kripto, dengan ramai yang menganggap SHMU sebagai salah satu token yang perlu diperhatikan pada tahun 2023.

Menurut tokenomics Shiba Memu, pelabur akan berpeluang membeli SHMU daripada 85% peruntukan pra-jualan daripada jumlah bekalan sebanyak 1 bilion.

Adakah Shiba Memu bagus untuk dibeli hari ini?

Dogecoin, Shiba Inu dan Pepe, yang meledak awal tahun ini, adalah syiling meme yang telah menyaksikan penglibatan dan penerimagunaan komuniti yang luar biasa. Walaupun industri meme kini merupakan pasaran bernilai $20 bilion, unjuran untuk kripto dan AI mencadangkan keuntungan seperti yang dilihat dengan PEPE membuatkan pelabur teruja untuk tidak terlepas permata seterusnya yang memasuki pasaran.

Harga pra-jualan SHMU telah melonjak daripada $0.011125, meningkat setiap 24 jam pada pukul 6 petang GMT. Tetapi walaupun dengan kenaikan yang diprogramkan ini, Shiba Memu masih didagangkan pada harga yang murah, dengan SHMU pada masa ini berharga $0.03160.

Pada masa pra-jualan tamat untuk membolehkan perdagangan token di pasaran sekunder seperti BitMart, harga SHMU akan meningkat kira-kira 240% kepada $0.0379.

Pelancaran papan pemuka AI dan perkembangan positif lain untuk Shiba Memu dan ekosistem kripto yang lebih luas boleh menyaksikan pelabur awal mendapat pulangan yang lebih tinggi – terutamanya dalam apa yang dijangkakan menjadi tahun pasaran bul. Ini boleh menjadi peluang yang bagus memandangkan harga SHMU mungkin tidak akan serendah hari ini.

Ketahui lebih lanjut tentang Shiba Memu dan cara membelinya di sini.