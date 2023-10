Token Memeinator vs. Gods Unchained (GODS): Manakah pelaburan yang lebih baik?

Dalam dunia mata wang kripto yang sentiasa berkembang, pelabur sentiasa mencari peluang yang menjanjikan. Untuk tujuan ini, dua projek kripto yang menarik, Memeinator dan Gods Unchained (GODS), baru-baru ini telah menarik perhatian pelabur.

Walaupun kedua-dua projek ini mempunyai tawaran yang unik, GODS, token asli permainan Gods Unchained telah menurun sejak 23 September 2023, manakala token asli Memeinator, MMTR, semakin mendapat tempat sejak pelancaran pra-jualannya beberapa hari lalu.

Apa itu Memeinator?

Memeinator mendakwa dirinya sebagai “syiling meme terbaik”. Projek mata wang kripto itu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) termaju dan pemasaran tular yang berkuasa dalam usaha untuk menguasai ruang syiling meme.

Dalam Fasa 1, Memeinator menumpukan pada pembentukan pasukan, pembangunan blok rantai, pembinaan komuniti dan pemasaran yang berkuasa. Asas yang kukuh ini memastikan bahawa projek itu dibina di atas rangka kerja teknikal yang teguh dan mempunyai komuniti yang bertenaga dari awal.

Dalam Fasa 2, Memeinator melancarkan potensinya dengan pelancaran pra-jualan token MMTR. Sebaik sahaja pra-jualannya tamat, token MMTR dijangka akan disenaraikan di bursa berpusat popular (CEX) dan bursa teragih (DEX).

Meminator juga merancang untuk bekerjasama dengan tokoh dan platform yang berpengaruh, memperkenalkan pertaruhan, dan juga melancarkan NFT eksklusif. Walaupun butiran penuh tentang kumpulan (pool) pertaruhan dan ganjaran akan diumumkan pada penghujung pra-jualan, pengenalan mekanisme pertaruhan meningkatkan nilai token MMTR. Di samping itu, pertaruhan boleh menggalakkan pemegang token untuk mengambil bahagian secara aktif dalam ekosistem, menyumbang kepada kestabilan dan pertumbuhannya.

Pra-jualan Memeinator kini berada di peringkat kedua dan satu token MMTR dijual pada harga $0.0112. Pada peringkat ketiga, nilai token ini dijangka meningkat kepada $0.0118.

Pelabur boleh menuntut token MMTR mereka pada akhir pra-jualan menggunakan dompet yang sama yang mereka gunakan untuk membelinya. Butiran untuk menuntutnya akan diberikan di saluran rasmi menjelang akhir pra-jualan pada S4 2023.

Pergerakan harga token Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained, permainan kad taktikal berasaskan blok rantai yang dahulunya menjanjikan, kini sedang mengalami kesukaran. Diketuai oleh bekas pengarah permainan Magic: The Gathering: Arena, projek itu menekankan permainan kompetitif dan pemilikan sebenar item dalam permainan, yang diwakili sebagai NFT di blok rantai.

GODS, token ERC-20 projek itu, berfungsi sebagai mata wang premium dalam ekosistem Gods Unchained. Ia mempunyai banyak kes penggunaan, termasuk mencipta NFT, memudahkan transaksi pasaran dan mengagihkan ganjaran kepada pemain. Bagaimanapun, token itu telah menurun sejak September dan ia telah kehilangan lebih daripada 58% nilainya sepanjang tahun lepas dan 96% sejak ia dilancarkan pada 2021.

Carta harga token Gods Unchained. Sumber: Coinmarketcap

Mengapakah Token GODS kehilangan begitu banyak nilai?

Salah satu faktor pendorong mengapa harga token GODS menjunam ialah prestasi pasarannya yang menurun berbanding landskap permainan yang kompetitif.

Walaupun Gods Unchained memperkenalkan ciri unik seperti pemilikan NFT, ia menghadapi persaingan sengit daripada permainan dan koleksi kad berasaskan blok rantai yang lain.

Di samping itu, terdapat kepercayaan umum bahawa hala tuju projek Gods Unchained ketika ini kurang jelas, menyukarkan pelabur untuk menilai prospek masa depannya.

Adakah MMTR merupakan pelaburan yang bagus?

Pelaburan dalam projek kripto mempunyai risiko yang ketara kerana sifat mata wang kripto yang tidak menentu, walaupun projek kripto induk mereka terbukti berjaya. Walau bagaimanapun, ianya merupakan hak prerogatif semua pelabur untuk menjalankan usaha wajar terhadap mana-mana mata wang kripto sebelum melabur.

Dengan itu, Memeinator membentangkan visi dan pelan hala tuju yang jelas untuk pertumbuhan dengan fasa dan objektif yang ditetapkan. Projek ini menekankan pembinaan pasukan, pembangunan blok rantai, dan pembentukan komuniti, memastikan asas yang kukuh untuk mencapai kejayaan.

Akhir sekali, pengenalan pertaruhan dan NFT meningkatkan utiliti token MMTR lebih daripada sekadar syiling meme, memberikan pelabur pelbagai peluang untuk menjana nilai.