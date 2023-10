Shiba Memu menyasarkan untuk mengatasi Shiba Inu, Dogecoin

Shiba Inu dan Dogecoin telah kehilangan momentum dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila pelabur beralih daripada syiling meme tradisional. SHIB menjunam ke paras rendah $0.0000068, paras terendah sejak Jun 2023. Ia telah jatuh lebih 39% daripada paras tertinggi tahun ini.

Harga Dogecoin juga telah merosot ke paras rendah $0.056, paras terendah sejak Jun. Ia telah menurun sebanyak dua digit daripada paras tertinggi tahun ini. Syiling meme tradisional lain seperti Dogelon Mars, Floki Inu, dan Baby Doge juga ranap sejajar dengan mata wang kripto lain.

Shiba Memu sebagai penyelamat?

Syiling meme telah menurun kerana permintaan yang agak rendah di kalangan pelabur. Ia juga jatuh kerana tindakan Rizab Persekutuan dan pengawal selia Amerika. Rizab Persekutuan telah menaikkan kadar daripada sifar pada 2022 kepada paras tertinggi dalam beberapa dekad sebanyak 5.50%. Pegawai telah membayangkan bahawa mereka akan membuat satu lagi kenaikan tahun ini.

SEC juga agak agresif sejak beberapa bulan lalu. Ia baru-baru ini menyaman Binance dan Coinbase, dua syarikat terbesar dalam industri. Selain itu, ia terus menolak permohonan spot ETF Bitcoin oleh syarikat seperti VanEck, Fidelity, Blackrock, dan Grayscale.

Di sebalik kesuraman ini, Shiba Memu berhasrat untuk mengubah trend ini. Penjualan tokennya diteruskan dan kini menghampiri paras penting $4 juta. Ia telah mengumpul $3.73 juta dalam tempoh dua bulan yang lalu.

Shiba Memu akan berbeza daripada token lain seperti Shiba Inu dan Dogecoin. Pertamanya, ia akan mempunyai utiliti terbina dalam, termasuk penyepaduannya dengan kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI-nya akan menjadi sangat maju dan akan merangkumi teknologi seperti pemprosesan bahasa semulajadi (NLP), analisis sentimen, pengecaman imej dan video serta analisis ramalan. Anda boleh membeli Shiba Memu di sini.

Adakah Shiba Memu pelaburan yang bagus?

Shiba Memu bertujuan untuk menjadi syiling meme yang lebih baik daripada syiling popular seperti Pepe, Bonk, Shiba Inu dan Dogelon Mars. Ia mahu melakukannya dengan menggunakan AI untuk tujuan pemasaran. Dan pada masa hadapan, pembangun berhasrat untuk membina rangkaian produk yang komprehensif, termasuk metaverse dan permainan.

Oleh itu, nisbah risiko/ganjaran pelaburan ini nampaknya menggalakkan. Ini bermakna bahawa pembelian beberapa token Shiba Memu boleh membawa kepada pulangan yang besar apabila ia disenaraikan di bursa teragih dan berpusat utama seperti Binance, Coinbase dan Uniswap.

Token Shiba Memu akan mempunyai 1 bilion token. 85% daripada token ini sedang dijual dalam pra-jualan manakala 10% daripadanya akan pergi ke platform CEX dan DEX. Token lain akan diberikan kepada pembangun dan kecairan rentas rantaian.

Walau bagaimanapun, pelaburan dalam Shiba Memu masih merupakan aset berisiko seperti yang kita lihat dengan token meme utama seperti syiling meme Bonk dan Milady. Oleh itu, laburlah sejumlah dana yang anda mampu untuk tanggung kerugiannya.