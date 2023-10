Shiba Memu (SHMU) stabil walaupun pasaran bearis: berikut sebabnya

Pasaran mata wang kripto meneruskan trend bearis pada tahun 2023, dan altcoin terus menderita. Selain itu, token meme seperti Dogecoin telah kehilangan daya tarikan yang pernah dimilikinya kerana penurunan harga yang berterusan. Walaupun pergerakan harga liar mungkin biasa dalam meme kripto, Shiba Memu mahu menukar naratif dengan AI dan utiliti yang kukuh.

Shiba Memu ialah syiling meme revolusioner yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memasarkan dirinya dengan secukupnya, dan “ia boleh melakukan kerja 100 agensi pemasaran.” Tawaran uniknya ini telah menarik pemain kripto walaupun dengan musim sejuk yang berterusan. Altcoin telah mengumpul sebanyak $3,779.460.27 dalam pra-jualannya, mengesahkan keyakinan pelabur terhadap SHMU.

Walau bagaimanapun, apakah yang membezakan Shiba Memu daripada Dogecoin, yang tidak dapat bertahan walaupun mendapat sokongan daripada CEO Tesla Elon Musk?

Memahami Shiba Memu

Shiba Memu ialah token meme baharu yang menggunakan teknologi AI untuk mengiklankan dirinya secara global. Altcoin ini berbeza daripada syiling digital bertema lain. Laman webnya menunjukkan bahawa,

“Tidak seperti token meme lain, yang memerlukan usaha pemasaran yang ketara daripada pasukan manusia untuk mendapatkan daya tarikan, Shiba Memu akan mencipta strategi pemasarannya, menulis PR-nya sendiri dan mempromosikan dirinya dalam forum dan rangkaian sosial yang berkaitan.”

Selain itu, Shiba Memu akan mempelajari kemahiran pemasaran yang dikemas kini setiap hari, mengembangkan jangkauannya dengan strategi promosi terbaik untuk memastikan kejayaan jangka panjang.

Mata wang meme dengan kes penggunaan

Sektor syiling meme telah berkembang daripada permodalan pasaran bernilai $0 kepada lebih $20 bilion pada tahun 2022. Walau bagaimanapun, aset bertema anjing mengalami prestasi pasaran yang bearis, dan kekurangan utiliti nampaknya merupakan cabaran utama. Kebanyakan orang menganggap meme kripto ini sebagai token comel yang hanya bergantung kepada gembar-gembur.

Sebagai contoh, Shiba Inu telah kehilangan 34.01% dalam tempoh dua belas bulan yang lalu, manakala Bitcoin telah meningkat sebanyak 40% dalam jangka masa tersebut.

Carta 1 tahun SHIB di Coinmarketcap

Sementara itu, Shiba Memu menyelesaikan isu utiliti dalam dunia syiling meme. Selain penampilannya yang menarik, Shiba Memu mengukuhkan dirinya sebagai pelaburan yang menguntungkan yang boleh menjana pulangan yang kukuh hasil ciri seperti algoritma pemprosesan bahasa semula jadi yang dipacu AI.

Selain itu, pemegang saham Shiba Memu akan menikmati pelbagai faedah, termasuk mencadangkan jalan untuk aset itu memasarkan dirinya. Pemegang akan menerima ganjaran seperti lebih banyak syiling SHMU jika pasukan menerima cadangan mereka.

Seterusnya, AI platform tersebut kelihatan tidak terhad kerana ia boleh meningkatkan pemasaran melalui analisis sentimen. Ia menganalisis rangkaian sosial dan forum untuk menemui sikap negatif terhadap Shiba Memu. Pembangun boleh menggunakan data ini untuk meningkatkan usaha pemasaran mereka dan menghapuskan kebimbangan yang mungkin dimiliki oleh pemegang berpotensi. Meme revolusioner ini menjanjikan apa yang masyarakat mahukan.

Patutkah anda membeli Shiba Memu?

Sememangnya, industri kripto kekal sebagai arena yang sangat kompetitif, dan Shiba Memu boleh menjadi penggerak seterusnya dalam spektrum aset digital. Bagaimanapun, terdapat dua perkara yang membezakan SHMU daripada pesaingnya. Selain komuniti yang bertenaga, kelebihannya yang memanfaatkan AI untuk pemasaran diri dan utiliti yang dipertingkatkan menjadikan Shiba Memu menonjol.

Shiba Memu didagangkan pada $0.033400 pada masa siaran. Pelabur awal akan menikmati harga diskaun kerana nilai token ini meningkat setiap hari pada jam 6 petang GMT. Selain itu, peminat juga boleh menyertai pemberian hadiah percuma untuk memenangi ganjaran yang menarik.

Anda boleh melayari laman web Shiba Memu untuk menyertai pra-jualan.