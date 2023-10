Adakah Memeinator pelaburan yang baik kerana pelabur berpusu-pusu ke pra-jualan?

Apabila melabur dalam mata wang kripto meme, pelabur berpeluang menyampaikan dua cerita berbeza. Fikirkan pelabur awal Dogecoin atau penyokong PEPE yang memulakan kerjaya awal tahun ini. Mereka menjadi jutawan dan bilionair semalaman, bukan? Tetapi pelabur telah dikutuk kerana mempercayai meme berkualiti rendah dan parodi mereka. Jadi, apakah laluan untuk pelabur meme? Memeinator (MMTR) mempunyai penyelesaiannya, dan rayuan pemusnah meme yang mengaku dirinya telah memenangi hati ramai.

Memeinator: Pemusnah meme berpotensi dengan permodalan pasaran $1 bilion?

Copy link to section

Tiada siapa boleh menafikan pertumbuhan yang tidak dapat dipertikaikan dan peranan mata wang kripto meme dalam era blok rantai. Bermula dengan permodalan pasaran hampir $0 pada 2020, token meme kini menguasai volum dagangan yang luar biasa sebanyak $36 bilion. Ia bukan tanpa halangan, kerana meme yang lemah telah menyesakkan prospek pasaran.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator berjanji untuk membersihkan sektor ini menggunakan campur tangan pemasaran yang dikuasakan AI yang cemerlang. Ia mengimbas web, dibantu oleh AI, untuk mencari meme yang menyedihkan dan melawannya. Token meme yang tidak mempunyai keaslian dan daya tarikan akan berada dalam senarai Memeinator. Memeinator mempunyai rancangan untuk mencapai matlamat ini.

Projek ini melabur dalam penjenamaan dan pemasaran yang kukuh untuk memanfaatkan mania meme sedia ada. Pemasaran membantu Memeinator menjana perbualan sosial yang menggila dan mendominasi. Dengan cara ini, Memeinator boleh menjadi meme sebenar, menyingkirkan pesaingnya yang telah berada di barisan hadapan untuk sekian lama.

Permainan yang akan dilancarkan selepas pra-jualan tamat juga akan membantu Memeinator dalam misinya. Pemain akan menentang meme musuh sebenar dalam pertempuran dan memusnahkannya. Matlamatnya adalah untuk mencapai penguasaan dan memastikan hanya meme terkuat bertahan. Ciri permainan meningkatkan utiliti token dan menjadikan projek itu cara yang menyeronokkan untuk melabur.

Adakah Memeinator pelaburan yang baik?

Copy link to section

Pelabur Memeinator mengaut keuntungan pada awal pra-jualan projek tersebut. Pada peringkat ketiga, harga token menarik pada $0.0112, dengan lebih daripada $690,000 terjual. Pra-jualan peringkat ketiga hampir selesai, dengan harga dijangka berada pada $0.0118 dalam fasa seterusnya.

Pra-jualan Memeinator boleh menguntungkan pelabur yang ingin memanfaatkan keuntungan awal. Pra-jualan berlaku dalam 29 peringkat, dengan harga token meningkat pada setiap fasa. Pada masa pra-jualan tamat, harga MMTR akan meningkat sebanyak 132%. Dari sudut pandangan pelaburan, keuntungan pra-jualan sangat menarik, yang menjelaskan permintaan awal untuk token.

Potensi jangka panjang Memeinator juga kelihatan mengagumkan berdasarkan utiliti projek. AI semakin banyak digunakan, dan Memeinator telah menangkapnya dengan baik. Selain menyokong penguasaan meme yang dimaksudkan oleh Memeinator, AI mengukuhkan keseriusan projek tersebut. Contohnya, Memeinator menggunakan teknologi OpenAI dan API Twitter. Dengan berbuat demikian, projek itu memanfaatkan produk sedia ada untuk mendapatkan dan menyediakan utiliti.

Kertas putih Memeinator juga menggariskan utiliti projek dalam bidang Web 3.0. Sebahagian daripada ini termasuk ciri pertaruhan dan NFT eksklusif untuk komuniti. Aplikasi ini menambah lapisan utiliti, menjadikan Memeinator lebih daripada sekadar mata wang kripto meme.

Adakah Memeinator akan meningkat sebanyak 10 kali ganda?

Copy link to section

Masa depan Memeinator dan harganya terletak pada trend penerimagunaannya. Pra-jualan telah memberikan gambaran tentang perkara yang diharapkan, menjadikannya berpotensi meningkat 10 kali ganda apabila disenaraikan di bursa.

Memeinator juga bersedia untuk disenaraikan di bursa paling popular dan mempunyai sokongan komuniti. Ketersediaan token di bursa terkemuka akan menjadikannya lebih popular dan mendorong permintaan.

Dari sudut pandangan spekulatif, Memeinator boleh meningkat lebih daripada 10 kali ganda apabila lebih ramai pelabur menyertai pasca penyenaraian. Token meme telah meningkat dengan margin yang sama dan lebih tinggi, dan Memeinator boleh mengulangi peningkatan ini. Dalam jangka panjang, peningkatan boleh menjadi lebih tinggi apabila Memeinator memenuhi janjinya dan menyediakan lebih banyak utiliti.