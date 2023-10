Cathie Wood – Pengasas dan Ketua Eksekutif Ark Invest melihat kecerdasan buatan sebagai pemacu produktiviti, yang dengan sendirinya menjadikannya anti-inflasi.

Komen terbaru Cathie Wood mengenai kecerdasan buatan

Awal minggu ini, Biro Statistik Buruh AS melaporkan bahawa inflasi naik 0.4% pada bulan September berbanding dengan anggaran Dow Jones sebanyak 0.3%.

Angka ini mengisyaratkan bahawa inflasi terus menjadi kebimbangan – dan kecerdasan buatan adalah penawarnya, menurut Cathie Wood.

Pelabur berpengaruh menjangkakan persekitaran “ideal” untuk syarikat AI kerana ekonomi AS lebih perlahan daripada jangkaan dan perniagaan beralih kepada kecerdasan buatan untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik.

Khususnya, Wood berkata syarikat perisian AI akan menggalakkan pelaburan yang besar. Namun begitu, kecerdasan buatan ialah jumlah pasaran yang boleh ditangani yang cukup besar yang mana julat nama yang lebih luas untuk mendapat manfaat yang signifikan – dan ini termasuk projek yang akan datang seperti Shiba Memu.

Shiba Memu ialah kuasa pemasaran yang didayakan AI

Shiba Memu ialah nama yang agak baharu yang bukan sahaja membolehkan anda mendapat manfaat daripada minat yang semakin meningkat dalam kecerdasan buatan, tetapi juga memberi anda pendedahan kepada pasaran lain yang berkembang pesat – syiling meme.

Platform yang kini sedang dalam pra-jualan telah berhasrat untuk membina kuasa pemasaran mandiri yang didayakan AI yang memberikan produktiviti dan kecekapan yang sama seperti yang anda jangkakan daripada kira-kira seratus agensi pemasaran.

Selain itu, ia mempunyai syiling meme aslinya sendiri (SHMU) yang boleh anda beli dan gunakan di platformnya untuk memanfaatkan Shiba Memu sepenuhnya. Ia memberi anda pendedahan kepada pasaran syiling meme yang bernilai sifar dolar pada awal pandemik, tetapi telah mencapai penilaian $20 bilion menjelang akhir tahun 2022.

SHMU kini berharga $0.034 dan harganya naik sekali setiap 24 jam, menjadikan pelaburan dalam syiling meme ini lebih menarik.

Shiba Memu (SHMU) masih belum disenaraikan di bursa kripto

Shiba Memu baru sahaja melakukan pra-jualan selama beberapa minggu, tetapi ia telah mengumpul lebih daripada $3.8 juta melalui penjualan syiling memenya, menandakan permintaan yang kukuh – ciri yang biasanya dikaitkan dengan pelaburan yang baik.

Menurut Statista, kecerdasan buatan akan menjadi pasaran bernilai $2.0 trilion menjelang 2030 berbanding kira-kira $200 bilion pada masa artikel ini ditulis. Ringkasnya, platform data dan visualisasi menunjukkan bahawa AI bukan sahaja akan bertahan, tetapi juga untuk berkembang pesat.

Dan Shiba Memu ialah projek unik yang boleh anda gunakan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan ini.

Perlu diingatkan bahawa pelaburan dalam Shiba Memu adalah lebih menarik pada masa ini, kerana ia kini berharga hanya $0.034 dalam pra-jualan – selepas itu ia akan disenaraikan di bursa kripto terkenal yang boleh meningkatkan lagi permintaan dan menyebabkan kenaikan harga.

Dalam erti kata lain, melabur awal dalam SHMU mungkin merupakan cara yang baik untuk memastikan pulangan maksimum pada masa hadapan. Shiba Memu juga dijangka melancarkan papan pemuka AI tidak lama lagi menurut kertas putih yang terdapat di laman webnya di sini.

Ketidaktentuan politik boleh meningkatkan permintaan SHMU

Akhir sekali, meme atau tidak – Shiba Memu pada asasnya adalah mata wang kripto, dan oleh itu ia akan mendapat manfaat daripada faktor positif yang boleh membantu industri kripto yang lebih luas pada masa hadapan.

Pengurus dana lindung nilai jutawan Paul Tudor Jones baru-baru ini berkata beliau lebih suka Bitcoin berbanding saham dalam persekitaran ini kerana mata wang kripto terbesar di dunia mempunyai sejarah prestasi yang kukuh semasa ketidaktentuan politik.

Perang Israel-Palestin dan kebimbangan yang lebih luas mengenai kemelesetan akan datang, katanya kepada CNBC dalam temu bual baru-baru ini, berkemungkinan akan menjadikan saham kurang menarik dalam beberapa bulan akan datang. Pelabur juga mungkin memilih Bitcoin untuk melaburkan wang mereka pada masa hadapan memandangkan kesihatan fiskal AS berada pada tahap paling teruk sejak Perang Dunia II.

Ini penting untuk Shiba Memu kerana saham pandu (BTC) cenderung untuk menarik keseluruhan pasaran ke arah hala tuju pergerakannya. Jadi, jika Bitcoin benar-benar rali seperti yang dijangkakan oleh Paul Tudor Jones, syiling SHMU mungkin akan turut mendapat manfaat.

Klik di sini untuk melawati laman web Shiba Memu dan ketahui cara anda boleh melabur di dalamnya hari ini.