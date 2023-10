Loom Network, BIG TIME, dan Memeinator kini merupakan kripto yang paling popular

Dunia kripto heboh dengan tiga aset digital popular: Loom Network, BIG TIME dan Memeinator.

Walaupun setiap token ini menawarkan sesuatu yang unik, pelabur dan peminat memantau dengan teliti pergerakan harga dan acara pra-jualan mereka.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Loom Network memperkasa ekosistem Ethereum

Copy link to section

Loom Network (LOOM) mencetuskan gelombang dalam dunia kripto kerana pendekatan inovatifnya untuk menyelesaikan isu kebolehskalaan dalam rangkaian Ethereum. LOOM bertindak sebagai penyelesaian penskalaan Lapisan 2 untuk Ethereum, membolehkan transaksi yang lebih cepat dan lebih menjimatkan kos.

Menurut data terkini, LOOM didagangkan pada $0.32. Ia telah menyaksikan trend kenaikan yang stabil dalam beberapa minggu kebelakangan ini, mencerminkan minat yang semakin meningkat dalam penyelesaian Lapisan 2 dan potensinya untuk mengurangkan kesesakan Ethereum. Token ini telah meningkat sebanyak 714% sepanjang 30 hari yang lalu.

Carta harga Loom Network

BIG TIME mendahului industri permainan

Copy link to section

BIG TIME (BIGTIME) bukanlah mata wang kripto yang biasa. Ia adalah token asli permainan main peranan berbilang pemain yang menggabungkan pertempuran pantas dengan ekonomi dalam permainan yang berkembang pesat. BIG TIME menawarkan pemain peluang untuk memiliki, berdagang dan mencipta aset digital dalam bentuk NFT. Perkara yang membezakan BIG TIME ialah komitmennya untuk menjadikan elemen Web3 tidak kelihatan kepada pemain, memastikan pengalaman permainan yang lancar.

BIGTIME telah mengalami turun naik harga yang signifikan, dan nilainya kini berada pada $0.2425. Khususnya, ia telah mencapai paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $0.341 hanya dua hari lalu, menandakan minat yang menyelubungi kripto permainan unik ini. Syiling ini telah melonjak sebanyak 250% dalam tempoh 30 hari yang lalu.

Carta harga BIG TIME

Beberapa bursa mata wang kripto utama termasuk Binance dan BitGet, telah melancarkan kontrak kekal berasaskan BIGTIME.

Memeinator membentuk semula landskap syiling meme

Copy link to section

Memeinator (MMTR) sedang melakar semula naratif syiling meme. Ia telah menarik perhatian kerana misi beraninya untuk menguasai pasaran syiling meme dan menghapuskan token yang lebih lemah. Menggunakan teknologi blok rantai dan AI, Memeinator menyasarkan untuk mengatur dunia syiling meme yang huru-hara dengan membuat penghakiman terhadap token yang lebih lemah.

Kemajuan pra-jualan Memeinator

Copy link to section

Pra-jualan Memeinator sangat luar biasa. Dalam masa kurang daripada 48 jam, ia melepasi paras $500,000, melonjakkan dirinya ke peringkat 3 pra-jualannya.

Perkara yang membezakan Memeinator ialah komitmennya terhadap penglibatan komuniti, dengan sebahagian besar MMTR diperuntukkan kepada pertandingan dan kumpulan (pool) pemasaran. Pasukan itu juga telah merancang pengedaran token pra-jualan secara beransur-ansur untuk memastikan penyertaan yang lebih meluas.

Pra-jualan Memeinator bermula pada harga $0.01, dan ia terjual dengan pantas pada peringkat pertama. Pada masa ini, MMTR berharga $0.011, dengan potensi untuk mencapai $0.012 apabila minat terus meningkat.

Kesimpulan

Copy link to section

Pasaran mata wang kripto sentiasa berkembang, dan ketiga-tiga token ini menunjukkan bagaimana inovasi dan pendekatan unik boleh membawa kepada kejayaan yang luar biasa. Loom Network menangani kebimbangan kebolehskalaan Ethereum, BIG TIME mentakrifkan semula permainan dengan menyepadukan NFT, dan Memeinator sedang dalam misi untuk membersihkan ruang syiling meme.

Pelabur dan peminat sedang memantau token ini dengan teliti ketika mereka mencetuskan gelombang dalam bidang masing-masing.