Sentimen ETF Bitcoin mencetuskan rali kripto baru, Shiba Memu melonjak

Mata wang kripto melonjak pada hari Isnin apabila harga Bitcoin mencapai hampir $28,000 sekali lagi, dengan jumlah permodalan pasaran kripto meningkat lebih daripada 2% kepada melebihi $1.11 trilion. Apakah makna tekanan belian terkini yang menyebabkan kripto bertukar ke zon hijau pada carta 24 jam untuk Shiba Memu (SHMU)?

SEC belum merayu keputusan Grayscale – apakah maksudnya?

Bitcoin melonjak lebih daripada 3% pada awal Isnin, didagangkan pada paras tertinggi $27,958 di bursa kripto utama. Pergerakan ini menyebabkan BTC dijangka menembusi di atas $28 ribu dan mungkin menguji semula kawasan bekalan baru-baru ini sekitar $28,600.

Gambaran teknikal ini kelihatan berkemungkinan apabila pasaran mempertimbangkan perkara seterusnya untuk ETF Bitcoin selepas tarikh akhir tamat untuk Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) merayu keputusan mahkamah AS mengenai bidaan Grayscale untuk menukar dana Bitcoin Trust kepada ETF spot. Reaksi segera sama seperti pada akhir Ogos, apabila mahkamah DC Circuit menolak cadangan SEC untuk menukar GBTC kepada BTC ETF, menyebabkan harga aset kripto penanda aras meningkat dengan mendadak.

Walaupun persekitaran makro yang lebih luas boleh memberi kesan kepada harga dalam jangka pendek, persoalan “bila akan ada ETF Bitcoin” menarik sentimen positif di seluruh industri. Sementara itu, diskaun Grayscale telah mencecah paras paling kecil sejak Disember 2021. Jurang diskaun, yang mula mengecil dengan ketara pada awal tahun, semakin berkurangan selepas syarikat itu dilaporkan menyatakan bahawa pasukan ETF-nya “bersedia secara operasi” untuk menukar GBTC kepada ETF Bitcoin.

Senario keseluruhannya ialah pakar ETF dan penganalisis pasaran sedang menjangkakan potensi kelulusan spot ETF Bitcoin pertama untuk pasaran AS awal tahun depan. Penganalisis Bloomberg meramalkan ini 90% mungkin berlaku, dan ramai yang melihatnya sebagai pemangkin yang boleh dikaitkan dengan halving akan datang untuk mendorong kripto ke arah pasaran bulis.

Bolehkah prospek untuk Bitcoin, Ethereum dan juga syiling meme teratas Dogecoin ini memacu Shiba Memu untuk naik lebih tinggi? Memahami cadangan nilai memecoin baharu boleh menjadi kunci bagi pelabur yang ingin memilih permata yang berpotensi daripada pelbagai projek di pasaran.

Apa itu Shiba Memu?

Shiba Memu ialah projek mata wang kripto baharu dalam dunia meme. Tetapi tidak seperti syiling meme biasa, projek ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak utiliti kepada komuniti melalui penyepaduan unik blok rantai dan kecerdasan buatan.

Penggunaan AI Shiba Memu bertujuan untuk meningkatkan usaha pemasaran meme, dengan utiliti tambahan token SHMU menghasilkan ekosistem yang teguh yang sebahagian besarnya akan berkembang menjadi mesin pemasaran yang cekap.

Papan pemuka AI projek ini akan membolehkan pemegang SHMU berinteraksi dan memberikan maklum balas dan cadangan, dan pengguna akan berpeluang untuk memperoleh token atas cadangan yang diterima pakai. Pemegang juga boleh mempertaruhkan SHMU, sementara janji utiliti selanjutnya meliputi pencapaian peta hala tuju seperti permainan play-to-earn dan NFT.

Mengapa Shiba Memu begitu popular?

Ringkasnya, jika keadaan pasaran bergantung kepada kemungkinan berita ETF dan halving Bitcoin sejajar dengan pasaran bul, membeli Shiba Memu semasa pra-jualan mungkin terbukti sebagai satu langkah yang hebat.

Seperti yang dinyatakan di atas, pendekatan unik untuk pembangunan projek dan penyertaan ciri utiliti utama menjadikan Shiba Memu bersedia sebagai salah satu projek baharu terbaik untuk 2023.

Projek seperti Dogecoin, Shiba Inu dan Pepe telah mendapat pelbagai daya tarikan besar, mencapai paras harga baharu di tengah-tengah tarikan komuniti yang lebih meluas. Tetapi seperti yang telah disaksikan sejak beberapa bulan lalu, sebahagian besar gembar-gembur yang mendorong sentimen datang daripada kuasa pengaruh dan bukannya utiliti sebenar token tersebut. Oleh itu, terbalikkan gembar-gembur, dan semuanya kelihatan sukar.

Daripada bergantung pada acara yang digembar-gemburkan yang tidak teratur, Shiba Memu berusaha untuk menerapkan fungsi dikuasakan AI terus dari awal lagi. Daripada pertumbuhan sementara, projek ini bertujuan untuk beransur-ansur dan berdikari. Ini mungkin sebab mengapa pelabur yang ingin memegang lama dalam projek baharu menerima pra-jualan SHMU secara meluas.

Pada masa ini, projek itu telah mengumpul lebih daripada $3.8 juta, dan pencapaian ini berpotensi dicapai disebabkan oleh tawaran besar-besaran yang tersedia dalam pra-jualan. Pelabur juga tahu token ini boleh meledak apabila ia akhirnya dilancarkan di bursa dan mengambil kedudukan pada harga semasa boleh menjadi peluang yang tidak boleh dilepaskan.

Lawati laman web Shiba Memu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pra-jualannya.