Memeinator raih $1.1 juta apabila aliran masuk produk aset digital mencapai $736 juta

Produk pelaburan aset digital merekodkan aliran masuk minggu keenam berturut-turut minggu lepas. Sementara itu, Bitcoin meningkat melebihi $35,000 walaupun beberapa altcoin mengatasi mata wang kripto utama.

Dalam dunia syiling meme, momentum anjing dan katak terkemuka semakin meningkat dan penyenaraian Memecoin (MEME) di Binance menyumbang kepada kebangkitan semula minat pelabur. Seorang penganalisis juga berkata kripto dan saham mungkin bersedia untuk kenaikan Santa Claus.

Mengapakah ini boleh menjadi penting kepada Memeinator (MMTR), projek syiling meme baharu yang mungkin menarik banyak perhatian menjelang kenaikan kripto yang dijangkakan?

Produk pelaburan kripto merekodkan aliran masuk minggu ke-6 berturut-turut

Produk pelaburan aset digital telah menyaksikan kemasukan wang institusi, dengan aliran masuk mingguan kini mencatatkan peningkatan positif selama enam minggu. Menurut firma pelaburan aset kripto CoinShares, minggu lepas menyaksikan sejumlah $261 juta mengalir ke dalam pelbagai produk, menjadikan jumlah tahunan kepada $767 juta dan melepasi $736 juta yang dicatatkan pada 2022.

Bitcoin dan Ethereum, dengan Ethereum mencatatkan aliran masuk terbesar minggu lepas pada $17.5 juta, mendahului syiling alternatif bermodal besar dalam hal ini.

Memandangkan pasaran terus mengukuhkan prospek bulis, seorang penganalisis telah menekankan potensi kenaikan “Santa Claus”.

Markus Thielen, ketua penyelidikan dan strategi kripto di firma pelaburan Matrixport, mengaitkan prospek di atas kepada pelbagai peristiwa makro. Laporan yang diterbitkan oleh platform tersebut hari ini mencatatkan tiga faktor makro: pengeluaran hutang matang yang lebih pendek oleh Perbendaharaan AS, peralihan dasar kadar faedah Rizab Persekutuan dan pasaran buruh yang mereda.

Pertimbangan ini, dan sentimen yang tidak berbelah bahagi terhadap kesan spot Bitcoin ETF pertama untuk pasaran AS, mungkin resipi yang sempurna untuk pasaran bul yang bergelora.

Memeinator: projek meme dengan misi

Memeinator ialah projek meme berkaitan AI baharu yang bertujuan untuk menguasai segmen pasaran melalui tawaran utiliti yang mendedahkan ketidakbergunaan kebanyakan syiling meme semasa.

Projek ini membayangkan mekanisme token deflasi yang dikuasakan oleh token MMTR yang akan memanfaatkan kuasa kecerdasan buatan untuk bukan sahaja melibatkan dan mengekalkan daya tarikan, tetapi juga menawarkan komuniti lebih daripada sekadar gembar-gembur.

Walaupun Memeinator mempunyai peta hala tuju yang menyerlahkan pelancaran rasminya pada awal 2024, projek ini nampaknya telah menarik perhatian pelabur. Hanya beberapa minggu selepas pelancaran pra-jualannya, pasukan itu telah mengumpulkan lebih daripada 1.17 juta. Tawaran token tersebut kini berada di peringkat 5 dan terjual dengan pantas.

Lonjakan aliran masuk ke dalam produk kripto menunjukkan minat yang tinggi terhadap permata yang berpotensi memberi ganjaran. Jika pra-jualan yang berjaya disusuli dengan penerimagunaan yang lebih besar di tengah-tengah pasaran semakin berkembang, peluang untuk MMTR meningkat kepada token dengan permodalan pasaran bernilai $1 bilion akan menjadi tinggi.

Apakah yang boleh meletakkan Memeinator di barisan hadapan?

Memeinator perlu mencabar dan memintas projek seperti Dogecoin dan Shiba Inu untuk merebut mahkota syiling meme. Bagaimanakah ini boleh berlaku? Kertas putih projek tersebut, yang boleh diakses di sini, menyerlahkan beberapa ciri dan tawaran yang mungkin asing kepada syiling meme lama.

Sebagai contoh, penyepaduan pertaruhan, NFT dan permainan melalui permainan meme dikuasakan AI adalah ciri yang menambah daya tarikan keseluruhan MMTR.

Ini adalah metrik nilai yang penting untuk Memeinator, dan sasaran untuk memusnahkan token meme lemah dan meraih permodalan pasaran $1 bilion mungkin boleh dicapai. Benar, ini boleh berlaku sejurus selepas pelancaran mainnet projek dan penyenaraian token di bursa kripto peringkat teratas.