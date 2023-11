Potensi Shiba Memu ketika Memecoin ($MEME) memasuki mod pembetulan

Memecoin ($MEME) mengalu-alukan bulan ini dengan pendirian bulis, naik sebanyak 2,500% pada 3 November apabila pelbagai bursa mata wang kripto, termasuk Binance, melancarkan altcoin tersebut. Kenaikan yang mengagumkan membawa ia ke paras tertinggi $0.0245.

Walau bagaimanapun, $MEME tidak dapat mengatasi $0.029, yang menjadi pemangkin kepada pergerakan harga liar. Ia didagangkan pada $0.02652 pada masa siaran, selepas penurunan 5.16% dalam sehari lalu.

Carta 24 jam MEME di Coinmarketcap

Memecoin harus melepasi $0.029 untuk mencatatkan rali yang stabil. Sementara itu, pembetulan terbaharunya membentuk garis trend menurun yang gagal ditakluki MEME sebanyak tiga kali dalam tempoh 48 jam yang lalu. Ini menunjukkan penguasaan oleh penjual.

MEME mungkin meneruskan pembetulannya sehingga ia mengukuhkan penghalang descending triangle. Namun begitu, altcoin kekal terdedah kepada turun naik seluruh pasaran.

Walaupun Memecoin bergelut untuk pulih daripada pendirian pembetulannya, pemain pasaran terus mencari token dengan kenaikan 100 kali ganda seterusnya dalam pasaran, yang boleh dilihat dengan jelas dalam projek baharu, termasuk projek pra-jualan, menarik pelaburan yang mengagumkan.

Shiba Memu adalah antara token yang muncul dalam pasaran mata wang kripto bertema. Projek ini telah menerima kira-kira $4.5 juta daripada peminat kripto dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Ini mengesahkan keyakinan pelabur terhadap Shiba Memu, mempersembahkan altcoin tersebut sebagai aset yang berpotensi besar.

Mengapa anda harus mempertimbangkan Shiba Memu (SHMU)

Shiba Memu menampilkan dirinya secara berbeza daripada token lain dalam dunia bertemakan anjing. Ia memanfaatkan kegilaan syiling meme dan peminat kecerdasan buatan yang semakin meningkat. Shiba Memu menggabungkan pelbagai teknologi untuk memberikan utiliti terbaik dan peningkatan pulangan.

Selain itu, trajektori masa depan Shiba Memu mungkin akan mencerminkan pergerakan harga di seluruh industri kripto. Penganalisis kekal bulis tentang Bitcoin dan altcoin.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto Rover percaya bahawa spot ETF Bitcoin BlackRock adalah pemangkin yang diperlukan oleh syiling digital untuk melonjak. Dia percaya kripto terkemuka boleh melonjak selama enam bulan berturut-turut sebaik sahaja SEC meluluskan ETF BTC.

Kenaikan secara meluas akan bermakna kemasukan wang tunai yang banyak ke dalam pasaran mata wang kripto. Peristiwa optimis, termasuk Persekutuan yang berdiplomasi dan halving Bitcoin, menyokong trend kenaikan jangka panjang untuk syiling digital.

Altcoin dengan masa depan yang menjanjikan, termasuk SHMU, berkemungkinan melonjak di tengah-tengah perkembangan sedemikian. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang Shiba Memu melalui laman web mereka.