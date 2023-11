Token syiling Meme kembali, pemangkin positif untuk Shiba Memu

Harga Bitcoin dan mata wang kripto lain menyertai pasaran saham dalam rali yang kukuh minggu lepas apabila keadaan ekonomi bertambah baik. BTC melonjak ke paras tertinggi $35,200 sementara permodalan pasaran gabungan semua syiling meningkat kepada lebih $1.32 trilion.

Lonjakan Bitcoin bertepatan dengan kemunculan semula pasaran saham yang hebat, dengan indeks Dow Jones, Nasdaq 100, dan S&P 500 mengalami minggu terbaik dalam beberapa bulan. Hasil bon, indeks dolar AS (DXY), dan harga minyak mentah jatuh.

Pemangkin utama trend ini ialah keputusan Rizab Persekutuan dan data Non-Farm Payrolls (NFP) AS yang agak lemah. Angka-angka ini membayangkan bahawa Rizab Persekutuan mungkin akan mengekalkan kadar faedahnya pada bulan-bulan akan datang dan pengurangan pada 2024.

Token syiling meme menunjukkan prestasi yang baik

Melihat lebih dekat pada pasaran kripto menunjukkan bahawa syiling meme telah menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa bulan yang lalu. Pada hari Jumaat, kami menulis bahawa Memecoin (MEME) telah menjadi mata wang kripto utama apabila harganya melonjak. Permodalan pasarannya melonjak kepada lebih $200 juta walaupun laman webnya menjelaskan bahawa ia tidak mempunyai utiliti atau kegunaan.

Syiling meme lain juga telah melonjak baru-baru ini. Harga Pepe melonjak mendadak, meningkatkan permodalan pasarannya kepada lebih $400 juta. Taboo Token, mata wang kripto dalam industri dewasa, juga telah melonjak, memberikannya permodalan pasaran melebihi $30 juta.

Lonjakan syiling meme ini bertepatan dengan peningkatan indeks ketakutan dan ketamakan. Data oleh CoinMarketCap menunjukkan bahawa indeks telah melonjak ke zon tamak 72. Dalam kebanyakan kes, Bitcoin dan mata wang kripto lain meningkat apabila pelabur secara amnya tamak dalam pasaran.

Teras ketamakan ini adalah perasaan bahawa Rizab Persekutuan akan memasuki fasa pelonggaran. Selain itu, terdapat tanda-tanda bahawa ekonomi Amerika semakin perlahan disebabkan oleh keadaan monetari yang ketat.

Pra-jualan Shiba Memu berterusan

Lonjakan syiling meme telah menyebabkan ramai pelabur mencari perkara besar seterusnya dalam industri. Ini menjelaskan mengapa ramai pelabur telah mengalihkan sumber mereka kepada syiling meme yang akan datang, beberapa daripadanya sedang dalam pra-jualan.

Shiba Memu, salah satu syiling meme muncul yang paling popular, telah mengumpul lebih $4.36 juta daripada pelabur dalam beberapa bulan lalu. Pembangun berharap bahawa mereka boleh mengumpul lebih banyak wang hasil daripada permintaan yang meningkat. Oleh itu, mereka kini telah melanjutkan tempoh pra-jualan hingga akhir Disember.

Terdapat tiga sebab utama mengapa token Shiba Memu mungkin akan menunjukkan prestasi yang baik dalam jangka panjang. Pertama, seperti yang kita lihat semasa pandemik, mata wang kripto cenderung untuk menunjukkan prestasi yang baik apabila Rizab Persekutuan agak berdiplomasi. Ini mungkin akan berlaku apabila bank mula mengurangkan kadar faedah pada 2024. Kedua, mata wang kripto cenderung menunjukkan prestasi yang baik menjelang tempoh halving Bitcoin. Halving ini akan berlaku pada April 2024. Anda boleh membeli token Shiba Memu di sini.