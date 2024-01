Patutkah anda melabur dalam Meme Moguls selepas kenyataan terbaru Michael Saylor?

Tidak lama lagi, syarikat AS mungkin akan mula menggunakan Bitcoin sebagai “aset rizab perbendaharaan yang sah”, kata Michael Saylor. Beliau ialah Pengerusi Eksekutif MicroStrategy Inc.

Penerimagunaan Bitcoin akan bertambah baik pada masa hadapan

Bitcoin telah mengalami peningkatan dalam beberapa minggu kebelakangan ini dengan keyakinan bahawa Suruhanjaya Sekuriti & Bursa akan meluluskan ETF spot tidak lama lagi, yang berkemungkinan akan meningkatkan minat institusi terhadap mata wang kripto terbesar di dunia tersebut.

Selain itu, bul kripto Michael Saylor baru-baru ini memberitahu CNBC dalam sebuah temu bual bahawa peraturan baru yang ditetapkan oleh FASB (Financial Accounting Standards Board) bahawa syarikat awam harus melaporkan aset kripto mereka boleh mempercepatkan penerimagunaan Bitcoin.

Perlu diingatkan bahawa Antoni Trenchev – pengasas bersama Nexo juga menjangkakan BTC akan mencapai $100,000 pada tahun 2024.

Apa yang menarik terutamanya tentang Bitcoin ialah ia adalah saham pandu. Ringkasnya, apabila mata wang teragih ini meningkat, ia cenderung membantu keseluruhan pasaran bergerak ke arah yang sama.

Jadi, dengan syarat bahawa faktor-faktor yang disebutkan di atas menjadi pemangkin kepada momentum menaik yang berterusan dalam Bitcoin, pesaingnya, termasuk projek yang akan datang seperti Meme Moguls juga akan mendapat manfaat.

Meme Moguls – pengenalan ringkas

Meme Moguls ialah platform yang dilancarkan baru-baru ini yang dikuasakan oleh syiling meme aslinya – $MGLS. Walau bagaimanapun, ia mempunyai lebih banyak yang boleh ditawarkan daripada sekadar keseronokan yang biasanya dikaitkan dengan ruang syiling meme.

Sebagai permulaan, Meme Moguls disepadukan dengan ekosistem play-to-earn di mana anda bersaing dengan pemain lain dan memperoleh ganjaran yang menarik jika anda mengalahkan mereka.

Platform ini juga membolehkan anda memperdagangkan aset meme seperti anda memperdagangkan saham di bursa. Ini adalah satu lagi cara anda boleh menjana pendapatan daripada Meme Moguls.

Jika itu bukan kemahiran anda dan anda mahu memperoleh pendapatan secara pasif melalui pertaruhan – Meme Moguls masih akan menjadi pilihan yang sesuai. Akhir sekali, terdapat ciri metaverse eksklusif dan pendedahan kepada NFT untuk pemegang $MGLS, yang menjadikan projek ini lebih menarik sebagai pelaburan.

$MGLS masih belum disenaraikan di bursa kripto

Perlu diingat bahawa Meme Moguls ialah platform teragih. Jadi, memegang syiling meme aslinya juga memberi anda hak tentang pembangunan selanjutnya bagi projek ini.

Meme Moguls kini berada di peringkat kedua pra-jualannya dan telah mengumpulkan lebih daripada $0.6 juta, yang menggambarkan sebesar mana permintaan untuknya sejak ia dilancarkan.

$MGLS pada masa ini berharga $0.0023 sahaja, tetapi permintaan yang dinyatakan di atas menunjukkan peningkatan yang signifikan pada masa hadapan. Apatah lagi bahawa syiling meme ini masih belum dilancarkan di bursa kripto, yang cenderung memberikan rangsangan yang besar kepada harganya.

Meme Moguls ($MGLS) boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan kripto

Boleh difahami bahawa melabur dalam syiling meme mungkin mengundang kebimbangan bagi pelabur serius, memandangkan risiko yang terlibat.

Tetapi perlu dinyatakan di sini bahawa ia adalah pasaran yang tidak bernilai sebelum pandemik, tetapi telah mencapai penilaian kira-kira $20 bilion menjelang akhir tahun 2022. Ini adalah jenis pertumbuhan pesat yang akan anda manfaatkan apabila melabur wang dalam Meme Moguls.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, faktor positif yang berkemungkinan membantu industri kripto pada umumnya juga boleh memanfaatkan $MGLS. Ini termasuk jangkaan pulangan untuk dasar monetari yang lebih longgar.

Awal bulan ini, ahli Federal Open Market Committee membayangkan tiga penurunan kadar faedah pada tahun akan datang selepas indeks harga pengguna (CPI) mencapai 3.1% pada bulan November – bacaan terendah sejak Mac 2021.

