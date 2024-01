Ramalan harga kripto: Shiba Memu, Bitcoin SV (BSV), BNB

Mata wang kripto agak bercampur-campur minggu ini dalam persekitaran volum rendah ketika cuti Krismas berterusan. Bitcoin kekal stabil melebihi $42,000 manakala Solana dan token ekosistemnya berehat. Secara keseluruhannya, jumlah permodalan pasaran semua mata wang kripto melonjak kepada lebih $1.7 trilion.

Beberapa minggu akan datang akan menjadi penting apabila Kesan Januari bermula. Ini adalah keadaan di mana aset kewangan seperti saham dan mata wang kripto meningkat pada awal tahun. Terdapat juga kemungkinan bahawa Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) akan meluluskan ETF Bitcoin spot.

Artikel ini akan menganalisis beberapa mata wang kripto yang paling popular seperti Shiba Memu, Bitcoin SV dan BNB.

Ramalan Shiba Memu

Shiba Memu, salah satu mata wang kripto yang menunjukkan prestasi terbaik sebelum pelancaran akan menjadi perhatian apabila tempoh pra-jualan berakhir. Ia mencapai kejayaan kerana pembangun telah mengumpul lebih $4.9 juta dalam beberapa bulan yang lalu. Dengan berakhirnya pra-jualan, terdapat kemungkinan bahawa mereka akan mencapai sasaran $5 juta mereka.

Shiba Memu ialah mata wang kripto yang menyasarkan untuk menjadi perkara besar seterusnya dalam industri syiling meme. Ia berusaha untuk melakukannya dengan berada di persimpangan industri syiling meme dan kecerdasan buatan (AI) yang berkembang pesat.

Walaupun kebanyakan syiling besar seperti Bitcoin dan Ethereum meningkat pada tahun 2023, ia telah diatasi oleh kebanyakan syiling meme. Hari ini, token meme seperti Pepe, Bonk dan Grok mempunyai gabungan permodalan pasaran melebihi $1 bilion. Sepanjang perjalanannya, token ini, yang kebanyakannya tidak mempunyai sebarang utiliti, telah menghasilkan ramai jutawan.

Industri kecerdasan buatan (AI) pula telah mengubah dunia, dengan platform seperti ChatGPT, Grok dan Anthropic menjana berjuta-juta dolar setiap bulan. OpenAI, pencipta ChatGPT, dianggarkan bernilai lebih $100 bilion.

Shiba Memu akan menggunakan ciri AI seperti pemprosesan bahasa semulajadi (NLP), analisis sentimen dan pengecaman imej untuk mencipta bahan pemasaran yang menarik untuk meningkatkan popularitinya di kalangan peminat kripto.

Sukar untuk meramalkan harga Shiba Memu sekarang kerana token ini belum dilancarkan lagi. Walau bagaimanapun, pelancarannya akan berlaku serentak dengan pelbagai faktor positif seperti kejatuhan inflasi, penurunan kadar faedah, kelulusan ETF Bitcoin dan halving Bitcoin. Ini bermakna ia boleh menyertai rali kripto yang sedang berlangsung. Anda boleh membeli token Shiba Memu di sini.

Ramalan harga Bitcoin SV

Harga Bitcoin SV (BSV) naik mendadak pada hari Rabu walaupun BTC kekal di bawah tekanan. Ia melonjak ke paras tertinggi berbilang bulan pada $69.62, iaitu 280% di atas paras terendahnya pada tahun 2022. Apabila ia meningkat, syiling ini melonjak di atas paras sokongan utama pada $55.36 dan $58.70, perubahan tertinggi pada 9 November dan 21 Oktober.

Bitcoin SV bergerak di atas purata pergerakan 50 hari dan 100 hari, yang merupakan tanda bulis. Oleh itu, saya meramalkan bahawa syiling ini akan membentuk petanda bulis atau corak panji pada hari-hari akan datang. Tiang corak ini telah pun terbentuk.

Jika ini berlaku, syiling ini kemudiannya akan mengalami penembusan bulis apabila pembeli menyasarkan paras rintangan utama pada $80.

Ramalan harga BNB

Harga BNB juga telah membuat penembusan bulis dalam beberapa hari lepas. Ia telah meningkat dalam dua hari berturut-turut yang lalu dan bergerak ke paras tertinggi sejak 29 Mei. Syiling ini telah menukar paras rintangan utama pada $271.90 kepada paras sokongan.

Harga BNB telah membentuk corak silang emas, yang merupakan tanda bulis. Corak ini terbentuk apabila purata pergerakan eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari bersilang antara satu sama lain. Indeks kekuatan relatif (RSI) bergerak ke titik terlebih beli yang melampau pada 80.

Oleh itu, syiling ini mungkin akan menurun dan menguji semula sokongan pada $271. BNB kemudiannya akan bangkit semula dan menguji semula rintangan pada $350, paras tertinggi pada bulan April.