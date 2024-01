Bolehkah token Pullix (PLX) mendapat manfaat daripada kelulusan ETF Bitcoin spot?

Cathie Wood – pengasas Ark Invest menjangkakan sesetengah pelabur akan “menjual berita” sebaik sahaja Suruhanjaya Sekuriti & Bursa meluluskan ETF Bitcoin spot.

Wood berkongsi pandangannya tentang ETF Bitcoin

Wood yakin bahawa “langkah jangkaan besar” akan membuatkan sesetengah pelabur memilih sekurang-kurangnya sedikit keuntungan selepas kelulusan kawal selia untuk dana dagangan bursa Bitcoin.

Pelabur yang memutuskan untuk membeli dan menikmati keuntungan yang agak baik mungkin akan menjual saham selepas berita ini.

Dia membuat komen itu semasa bercakap dengan Yahoo Finance pada 26 Disember.

Menariknya, bagaimanapun, pelabur yang berpengaruh itu menjangkakan emosi yang dikaitkan dengan “jual selepas berita” tidak akan berpanjangan. Dalam jangka panjang, kelulusan ETF Bitcoin spot akan terbukti sangat positif untuk BTC, tambahnya.

Ini terutamanya kerana dana dagangan bursa tersebut akan membolehkan pelabur institusi mengakses Bitcoin – harganya akan meningkat dengan ketara jika mereka memperuntukkan hanya 0.1% daripada aset mereka kepada mata wang kripto terbesar di dunia, menurut Cathie Wood.

Dan manfaat yang disebutkan di atas tidak mungkin terhad kepada Bitcoin sahaja memandangkan ia adalah saham pandu untuk keseluruhan industri kripto. Jadi, projek yang baru dilancarkan seperti Pullix juga boleh menikmati kemenangannya.

Pengenalan ringkas kepada Pullix

Pullix pada dasarnya adalah bursa kripto hibrid yang menggabungkan kekuatan kedua-dua projek berpusat dan teragih.

Platform mesra pengguna dibina di blok rantai Ethereum dan bertujuan khususnya untuk menyelesaikan isu kecairan yang biasanya dikaitkan dengan bursa DeFi.

Satu lagi ciri yang membezakan Pullix daripada yang lain ialah penekanan tambahannya pada keselamatan. Projek ini membolehkan anda mengekalkan penyimpanan aset tanpa perlu melepaskan faedah keselamatan bursa berpusat.

Akhir sekali, Pullix lebih menarik kerana ia juga mengeluarkan token PLX asli – yang berfungsi untuk menjadikan bursa dagangan ini sebagai pelaburan itu sendiri.

Apakah keunikan token PLX?

Pullix mentakrifkan token aslinya sebagai mata wang kripto “trade-to-earn” pertama. Ini bermakna bahawa pengguna pada dasarnya diberi ganjaran apabila berdagang di platform.

Token PLX kini sedang dalam pra-jualan dan telah mengumpulkan lebih daripada $1.8 juta dalam masa beberapa hari, menunjukkan ia mendapat permintaan yang kukuh kerana misinya disambut dengan baik oleh komuniti kripto.

Token Pullix kini didagangkan pada hanya $0.046, menjadikan sekarang masa yang sesuai untuk mendapatkan pendedahan. Kenaikan harga seterusnya dijadualkan berlaku lapan hari dari sekarang.

PLX adalah pelaburan yang menarik kerana ia membolehkan anda mendapat manfaat daripada program perkongsian hasil bursa perdagangan. Bagi pemegang token, ini adalah cara unik untuk mencipta sumber tambahan pendapatan pasif tetap.

Apa lagi yang boleh membantu Pullix (token PLX)?

Perdagangan Pullix juga datang dengan banyak faedah lain.

Sebagai contoh, bursa membenarkan akses kepada alat kecerdasan buatan OpenAI untuk memaksimumkan pulangan. Sifar komisen dengan spread yang sempit adalah antara sebab lain mengapa projek blok rantai ini sesuai dengan pedagang.

Perlu diingat bahawa terdapat banyak faktor positif berkaitan kripto lain yang mungkin juga memberi manfaat kepada token PLX pada bulan-bulan akan datang.

Salah satu daripadanya dijadualkan pada April 2024 semasa halving Bitcoin. Peristiwa halving biasanya menyebabkan BTC meningkat, yang cenderung merebak ke seluruh pasaran mata wang kripto.

Selain itu, Rizab Persekutuan AS juga dijangka mula menurunkan kadar faedah pada tahun akan datang, yang pada masa lalu telah mencetuskan minat dalam aset berisiko seperti mata wang kripto, termasuk token PLX.

