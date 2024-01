Pullix popular, pelabur membeli hampir $2 juta dalam pra-jualan

Pullix, mata wang kripto “trade-to-earn” akan datang, melancarkan pra-jualannya beberapa hari lalu. Setakat peringkat 4, pelabur telah mengumpul token dan mencapai $1.98 juta. Pelaburan itu bukan kebetulan, tetapi menunjukkan potensi yang ada pada projek tersebut. Jangkaan pelabur bahawa Pullix mempunyai tempat istimewa dalam dunia kripto telah menarik FOMO. Hasilnya, anda mungkin ingin mengetahui lebih lanjut tentang token ini, yang dijangka meningkat lebih daripada 100 kali ganda pada tahun 2024.

Mengenai Pullix

Copy link to section

Pullix ialah bursa mata wang kripto yang menggabungkan ciri bursa teragih dan berpusat. Platform ini dilancarkan selepas menyedari bahawa kedua-dua jenis bursa gagal mencapai tujuan masing-masing. Memanfaatkan ciri mereka yang menguntungkan menangani isu bermasalah, menawarkan sifat yang menguntungkan kepada pelabur.

Mari ambil contoh kecairan, ciri utama yang membolehkan pelabur memperdagangkan aset dengan cepat dan murah. Bursa berpusat mempunyai kelebihan berbanding rakan lain yang teragih kerana ia membawa banyak kecairan. Pullix akan memanfaatkan atribut CEX ini dengan memberi insentif kepada pengguna dan menawarkan berbilang aset boleh didagangkan. Platform ini juga bekerjasama dengan penyedia kecairan institusi untuk menawarkan kecairan yang sangat diperlukan. Dengan menawarkan kecairan yang mendalam, Pullix menyelesaikan masalah lama yang telah menghalang penerimagunaan DEX.

Sebaliknya, Pullix memanfaatkan ciri keselamatan DEX dan menyelesaikan masalah biasa CEX. Pada masa ini, anda mungkin sedar tentang kekerapan eksploitasi dan kelemahan keselamatan yang dilaporkan di CEX. Pullix menawarkan kunci peribadi kepada pelabur, membenarkan pelabur mengawal sepenuhnya aset mereka, sama seperti DEX. Dengan kunci peribadi anda, anda boleh yakin bahawa tiada siapa akan mencuri aset anda, memberikan ketenangan fikiran.

Ia juga tidak perlu dikatakan bahawa keperluan KYC mandatori telah menyusahkan pelabur CEX. Dengan Pullix, privasi terpelihara 100%. Pelabur hanya membuka akaun dengan bursa menggunakan alamat e-mel mereka. Pedagang menggunakan aset digital mereka sebagai cagaran untuk berdagang, menjadikan platform itu cekap, mudah dan selamat.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Adakah Pullix pelaburan yang bagus?

Copy link to section

Pullix ialah platform “trade-to-earn” pertama di dunia. Seperti mana-mana projek lain dengan ciri baharu, ia berkemungkinan mendapat perhatian. Pra-jualan berlangsung dahulu, hasil keunikan platform ini. Oleh itu, token asli PLX dijangka meningkat secara besar-besaran seiring dengan peningkatan penerimagunaan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tetapi apabila menyebut tentang “trade-to-earn“, anda mungkin ingin tahu apa sebenarnya maksud istilah ini. Secara harfiah, ia bermaksud memperoleh pendapatan melalui perdagangan. Sudah tentu, cara yang jelas untuk memperoleh pendapatan di platform ini adalah dengan memperdagangkan aset dan menjana keuntungan. Walau bagaimanapun, Pullix memberi ganjaran kepada pelabur hanya kerana menggunakan platformnya, tanpa mengira hasil perdagangan. Pelabur memperoleh bahagian keuntungan daripada hasil harian yang dijana oleh platform.

Selain mekanisme ganjaran, Pullix ialah protokol pemberian pinjaman. Pelabur mendapat manfaat daripada memberi pinjaman dan meminjam serta mengembangkan pendapatan mereka. Terdapat juga pendapatan yang menarik melalui perladangan hasil (yield farming), pertaruhan dan ciri VaultX Pullix. Terdapat juga papan pelancaran NFT dan DeFi yang menyediakan pendapatan pasif tambahan.

Pullix juga merupakan platform kos rendah. Pelabur memperdagangkan aset dengan komisen sifar dan spread yang kecil, menjadikan Pullix berdaya saing dan menarik. Apa lagi? Anda boleh memperdagangkan pelbagai aset kripto dan tradisional, termasuk forex dan saham. Pelabur juga boleh memanfaatkan perdagangan margin untuk berdagang dalam volum yang lebih tinggi dan memperoleh lebih banyak.

Labur dalam Pullix untuk kenaikan 100 kali ganda?

Copy link to section

Penganalisis bulis terhadap Pullix dan menjangkakan hasil positif yang besar sebaik sahaja ia dilancarkan. Konsensus pasaran ialah harga Pullix berpotensi meningkat 100 kali ganda atau lebih pada tahun 2024.

Pada pandangan konservatif kami, token ini mungkin meningkat dengan margin yang lebih tinggi pada masa hadapan kerana peranannya yang unik. Dengan token platform terkemuka yang meningkat dalam margin yang lebih besar, Pullix juga boleh mengalami perkara yang sama. Pelabur yang berminat boleh mengetahui lebih lanjut tentang pra-jualan token ini di laman web projek.