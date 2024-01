Shiba Inu meningkat apabila kadar pembakaran melonjak, Meme Moguls mengikut rentak

Shiba Inu (SHIB) mencetuskan gelombang dengan peningkatan kadar pembakaran SHIB dan lonjakan harga 28.30% yang mengagumkan sepanjang bulan lalu. Walaupun kesan kadar pembakaran masih tidak banyak, sekurang-kurangnya syiling meme mempunyai beberapa keuntungan yang boleh ditunjukkan.

Sementara itu, pemain baharu, syiling meme Meme Moguls, semakin mendapat momentum dalam pasaran sebagai alternatif kepada fenomena Shiba Inu.

Peningkatan kadar pembakaran Shiba Inu

Copy link to section

Shiba Inu, yang diiktiraf sebagai salah satu syiling meme yang terkenal dalam industri mata wang kripto, telah mengalami lonjakan 28.30% yang signifikan dalam harganya sepanjang bulan lalu. Walaupun menurun 0.56% baru-baru ini dalam 24 jam yang lalu, daya tahan Shiba Inu dengan peningkatan 30% pada tahun lalu telah menarik perhatian peminat kripto di seluruh dunia.

Carta harga Shiba Inu

Lonjakan ini disertai dengan perkembangan yang menarik—kadar pembakaran SHIB telah melonjak sebanyak 2752.41%. Pembakaran 410.698 trilion sejak pembakaran bermula telah mencetuskan rasa ingin tahu di kalangan pedagang dan pelabur. Transaksi pembakaran yang besar daripada alamat individu, ditambah dengan penyepaduan Shibarium, penyelesaian lapisan 2 yang dibina di Ethereum, telah menyumbang kepada utiliti Shiba Inu yang semakin berkembang melangkaui asal syiling memenya.

Trajektori keseluruhan Shiba Inu kekal positif selepas penyepaduan Shibarium mengembangkan utiliti Shiba Inu, memudahkan NFT, aplikasi metaverse dan permainan. Shibarium memproses lebih 7.8 juta transaksi setiap hari, dengan 1.3 juta alamat dompet unik.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls: alternatif syiling meme yang semakin berkembang

Copy link to section

Di tengah-tengah perjalanan Shiba Inu yang luar biasa, pesaing baharu telah memasuki arena kripto—Meme Moguls. Projek yang diletakkan sebagai alternatif kepada Shiba Inu, Meme Moguls mendapat momentum apabila pra-jualannya semakin berkembang.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Apa itu Meme Moguls?

Copy link to section

Meme Moguls bersedia untuk menjadi pasaran saham dan bursa berasaskan meme pertama di dunia, menawarkan pengguna peluang unik untuk terlibat dengan aset yang diilhamkan oleh meme.

Platform ini memperkenalkan permainan play-to-earn menarik yang melibatkan pemain dalam dunia fantasi perdagangan pasaran meme. Ia memberi kuasa kepada pengguna untuk membeli, menjual dan memperdagangkan aset meme, sama seperti perdagangan saham dan kripto tradisional.

Dengan strategi pra-jualan yang direka untuk menghasilkan 100 jutawan dalam tempoh 3 bulan pertama pelancaran, Meme Moguls menyasarkan untuk menjadi token dengan kenaikan 100 kali ganda seterusnya, sama seperti kisah kejayaan Pepe, Shiba Inu atau Dogecoin.

Untuk menarik minat peserta, Meme Moguls menawarkan ganjaran eksklusif, komuniti yang bertenaga untuk penglibatan dan NFT unik yang diperoleh melalui pencapaian dalam permainan. Peringkat pra-jualan token MGLS yang sedang berlangsung juga menampilkan pemberian hadiah percuma sebanyak $10,000 untuk pengguna paling aktif di Twitter pada akhir setiap peringkat dan kenaikan harga pada permulaan setiap peringkat.

Pada masa siaran, pra-jualan ini berada di peringkat ketiga dan telah mengumpul $1,155,658. Satu MGLS berharga $0.0025. Anda boleh menyertai pra-jualan dengan melayari laman web rasmi mereka.

Kesimpulan

Copy link to section

Ketika Shiba Inu meneruskan trajektori menaiknya, dan Meme Moguls muncul sebagai alternatif yang berkuasa dalam landskap syiling meme mata wang kripto, tahun yang akan datang boleh terbukti menjadi tahun yang dinamik untuk aset berasaskan meme.

Namun, walau apa jua pilihan syiling meme anda, pelabur perlu terus berwaspada kerana sifat pasaran kripto yang sangat tidak menentu.