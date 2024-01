Pelabur Bitcoin mengakhiri tahun 2023 dengan gembira, dan tahun baru mungkin juga begitu, menurut Mark Mobius – pengasas Mobius Capital Partners.

Mobius meramalkan Bitcoin mencapai $60,000 pada tahun 2024

Mobius meramalkan mata wang kripto terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran akan mencapai $60,000 pada 2024, yang menunjukkan peningkatan lebih 40%. Perlu dinyatakan di sini bahawa pengurus dana memberi amaran yang tepat tentang penurunan mendadak dalam Bitcoin kepada $20,000 pada tahun 2022.

Dalam temu bual baru-baru ini dengan CNBC, dia bersetuju bahawa “tiada rasional untuk ramalan ini” semata-mata, melainkan Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Amerika Syarikat kini kelihatan lebih berkemungkinan meluluskan dana dagangan bursa BTC dalam masa terdekat.

Ramai yang percaya bahawa ETF Bitcoin akan meningkatkan minat institusi dengan ketara dalam mata wang kripto, yang biasanya cenderung diterjemahkan kepada peningkatan harga.

Dengan mengandaikan bahawa ramalan Mobius untuk Bitcoin terbukti benar sekali lagi, boleh dibayangkan bahawa nama kripto lain, termasuk yang dilancarkan baru-baru ini seperti Shiba Memu juga akan mendapat manfaat kerana BTC adalah saham pandu bagi pasaran kripto.

Shiba Memu dikuasakan oleh syiling meme asli

Shiba Memu membolehkan anda mendapat manfaat daripada kekuatan dalam industri mata wang kripto sambil memberi anda pendedahan kepada pasaran kecerdasan buatan yang sangat menarik.

Mari terokai bahagian kripto Shiba Memu terlebih dahulu.

Shiba Memu dikuasakan oleh syiling meme asli yang dipanggil “SHMU”. Walaupun mungkin terdapat risiko apabila melabur dalam syiling meme, penting juga untuk diingat bahawa ini adalah pasaran yang berkembang daripada tiada apa-apa pada tahun 2020 kepada penilaian lebih $20 bilion menjelang akhir tahun 2022.

SHMU baru-baru ini menyelesaikan pra-jualannya yang mengumpul sejumlah lebih $4.9 juta. Ia kini dijangka “disenaraikan di bursa tidak lama lagi”, menurut laman webnya yang berdasarkan sejarah cenderung memacu rali seterusnya dalam syiling kripto.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Shiba Memu? Layari laman webnya di pautan ini.

Bagaimanakah Shiba Memu (SHMU) memanfaatkan AI?

Sekarang, mari lihat bahagian kecerdasan buatan Shiba Memu.

Menurut kertas putih di laman webnya, platform ini memanfaatkan AI untuk bukan sahaja mencipta kandungan promosi, tetapi juga untuk menyebarkannya di internet. Jadi, anda boleh menganggap Shiba Memu pada asasnya sebagai kuasa pemasaran.

Malah, kertas putihnya mengatakan bahawa Shiba Memu adalah sama cekap seperti gabungan 100 agensi pemasaran.

Lebih penting lagi, anda masih belum terlambat untuk melabur dalam kecerdasan buatan. Statista meramalkan pasaran ini akan berkembang sepuluh kali ganda antara sekarang hingga akhir dekad ini. Anda boleh memanfaatkan pertumbuhan pesat ini dengan melabur dalam syiling meme asli SHMU.

Anda boleh mengetahui cara untuk melabur dalam Shiba Memu dalam beberapa langkah mudah di laman webnya di sini.

SHMU boleh mendapat manfaat daripada faktor positif yang lain

Terdapat beberapa faktor positif selain daripada ETF Bitcoin spot yang boleh membantu industri kripto termasuk Shiba Memu tahun ini.

Sebagai permulaan, Rizab Persekutuan AS secara meluas dijangka menurunkan kadar faedah pada tahun 2024, yang cenderung meningkatkan lebih banyak minat dalam aset berisiko seperti saham dan mata wang kripto. Ahli-ahli FOMC baru-baru ini telah membayangkan tiga penurunan kadar faedah tahun ini seperti yang dilaporkan oleh Invezz.

Selain itu, terdapat halving Bitcoin yang dijadualkan pada April 2024. Kemudian, jumlah bekalan BTC akan mengalami halving, yang akan menyebabkan peningkatan besar kepada harga bagi setiap syiling.

Perlu diingatkan bahawa pakar lain bahkan meramalkan rali yang lebih agresif untuk Bitcoin tahun ini. CoinFund – syarikat modal teroka, contohnya, menyaksikan mata wang kripto terbesar di dunia mencapai setengah juta dolar pada tahun 2024.

Klik di sini untuk mendapatkan butiran lanjut tentang Shiba Memu dan meme aslinya syiling “SHMU”.