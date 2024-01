Ramalan Memeinator (MMTR) dalam menghadapi pasaran bul Bitcoin yang akan datang

Bitcoin (BTC) melonjak lebih 7% pada 1 Januari, naik melepasi paras $45 ribu. Matrixport meramalkan Bitcoin akan meningkat kepada $50 ribu bulan ini, memetik potensi kelulusan ETF spot sekitar 10 Januari.

Sementara itu, kripto meme baharu, Memeinator (MMTR), menyasarkan untuk mengungguli pasaran altcoin selepas muncul sebagai antara ICO teratas pada tahun 2023.

Bitcoin sasar $50 ribu

Laporan terkini Matrixport menunjukkan BTC mengekalkan kadar pembiayaan yang tinggi, mengesahkan ramalan bulis pelabur yang sedang menunggu kelulusan dana dagangan bursa Bitcoin. Selain itu, musim altcoin mungkin akan berlaku kerana penunjuk penguasaan BTC telah menjunam kepada 50.3%.

Lonjakan harga semasa menunjukkan kurang penjual kerana pencetakan Tether kekal tidak aktif. Kadar pembiayaan berada pada tahap tinggi +66%. Ini menunjukkan long membayar short 66% setahun untuk mengekalkan kedudukan mereka.

Sumber – Matrixport

Pasaran niaga hadapan dan tekanan pasaran spot berkemungkinan akan mendorong Bitcoin melepasi paras $50 ribu menjelang Januari 2024. Ada yang menjangkakan aset utama akan mencapai sasaran ini menjelang akhir Januari, minggu pertama.

Perkembangan positif seperti kelulusan ETF BTC, halving pada April 2024 dan ekonomi global yang bertambah baik menyediakannya untuk rali signifikan untuk Bitcoin. Ini akan membawa kepada ledakan altcoin, dan MMTR adalah antara aset yang bersedia untuk pergerakan harga yang besar.

Memeinator – projek ICO teratas pada tahun 2023

Memeinator ialah syiling meme yang baru dilancarkan, dan kejayaan pra-jualannya meletakkannya di kalangan altcoin yang dijangka dalam rali bulis seterusnya. Walaupun kripto bertema anjing menghadapi kritikan kerana kekurangan utiliti dan pemasaran yang tidak memberangsangkan, MMTR mahu menghapuskan meme murah yang tidak berkualiti dengan menyasarkan permodalan pasaran berbilion dolar.

Memeinator muncul sebagai projek ICO teratas pada tahun 2023, memasuki tahun 2024 sebagai salah satu aset mata wang kripto yang paling menjanjikan.

Ramalan MMTR

Memeinator mengukuhkan dirinya sebagai projek yang dominan dalam dunia mata wang kripto, seperti yang dibuktikan oleh kejayaan pra-jualannya. Gabungan kecerdasan buatan dan blok rantai berkemungkinan akan mendorong MMTR mencapai paras tertinggi.

Memandangkan status ICO yang mengagumkan, Memeinator mungkin akan berjaya pada masa hadapan. Rali pasaran yang meluas dan objektif utama projek ini (membersihkan sektor syiling meme untuk generasi akan datang dan mencapai permodalan pasaran bernilai $1 bilion) bermakna laluan lancar untuk harga MMTR mencapai $1.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Memeinator di laman web rasmi mereka.