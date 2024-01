Cramer berkata ‘Bitcoin tidak boleh dibunuh’: apa maksud ini untuk Pullix?

Bitcoin mengalami tahun 2023 yang hebat dan kelihatan bersedia untuk menghadapi tahun 2024 yang kukuh memandangkan SEC dijangka akan meluluskan ETF Bitcoin spot tidak lama lagi.

Pandangan Jim Cramer tentang Bitcoin

Malah, pelabur terkenal Jim Cramer baru-baru ini berkata dalam “Squawk on the Street” CNBC bahawa “Bitcoin tidak boleh dibunuh”.

Dia juga memuji “kemunculan semula yang luar biasa” yang dibuat oleh mata wang kripto terbesar di dunia mengikut permodalan pasaran pada tahun yang berakhir baru-baru ini. Ini berlaku kira-kira 12 bulan selepas dia berkata “Saya tidak akan menyentuh kripto sama sekali”.

Cramer mengubah fikirannya tentang Bitcoin terutamanya kerana ETF spot kini kelihatan seperti hanya menunggu “bila”, dan bukannya “jika”. Sebaik sahaja diluluskan, dana dagangan bursa sebegitu mungkin akan mendorong minat institusi yang tinggi ke dalam BTC, sekali gus memacu kenaikan seterusnya.

Tetapi adakah Bitcoin akan rali secara berasingan? Tidak mungkin. Mengapa – kerana ia adalah saham pandu. Faktor positifnya juga dicerminkan dalam mata wang kripto lain. Satu nama sedemikian yang juga boleh mendapat manfaat daripada kesan ini ialah Pullix.

Pullix ialah bursa kripto hibrid

Pasukan di belakang Pullix berusaha untuk menyelesaikan isu kecairan yang sering dilihat di bursa DeFi.

Mereka menggabungkan kelebihan bursa berpusat dengan kelebihan bursa teragih untuk mewujudkan bursa mata wang kripto hibrid yang dipanggil Pullix.

Apa yang lebih menarik tentang Pullix ialah ia bukanlah satu lagi bursa kripto biasa. Malah, ia mempunyai token asli sendiri yang dipanggil “PLX”. Jadi, anda boleh menganggap Pullix pada asasnya sebagai pelaburan yang berkemungkinan sesuai untuk memanfaatkan kekuatan yang dijangkakan dalam industri mata wang kripto pada tahun 2024.

PLX kini berharga $0.07 dalam pra-jualan yang sedang berlangsung. Anda boleh mengetahui cara untuk melabur di dalamnya melalui beberapa langkah mudah di laman webnya di pautan ini.

Memiliki PLX boleh bermakna pendapatan pasif

“PLX” unik kerana ia merupakan mata wang kripto “trade-to-earn” pertama. Jadi, Pullix itu sendiri adalah bursa hibrid. Dan anda mendapat ganjaran apabila berdagang di bursa tersebut.

Untuk menjadikannya lebih menguntungkan bagi penggunanya, Pullix juga berkongsi sebahagian daripada hasilnya dengan mereka yang memegang token aslinya. Ini pastinya cara baharu yang menarik untuk menjana pendapatan pasif yang mampan.

Pullix telah mengumpulkan lebih daripada $2.7 juta setakat ini dalam pra-jualannya. Ini bermakna idea bursa kripto hibrid, model trade-to-earn, dan segala-galanya yang ditawarkan oleh token PLX disambut dengan baik oleh komuniti mata wang kripto.

Ini biasanya merupakan ciri token mata wang kripto yang berpotensi meningkat secara signifikan dari segi harga pada masa hadapan. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pullix dan token PLX? Klik di sini untuk melawati laman web projek ini.

Pullix (PLX) komited terhadap keselamatan

Pullix menunjukkan prestasi yang baik dalam pra-jualan juga kerana bursa hibrid ini memberi tumpuan khusus kepada keselamatan. Ia menawarkan kekuatan keselamatan yang sama seperti bursa berpusat, tetapi penyimpanan aset juga kekal dengan pengguna.

Token PLX juga boleh menjadi pelaburan yang hebat kerana ia didagangkan pada $0.07 sahaja masa masa penulisan. Jadi, pelabur berpotensi tidak semestinya perlu membelanjakan wang yang banyak untuk mendapatkan pendedahan kepadanya. Perlu diingat bahawa kenaikan harga seterusnya untuk token Pullix dijadualkan berlaku 11 hari dari sekarang, seperti yang dinyatakan di laman webnya.

Selain itu, sudah tentu terdapat beberapa faktor positif lain yang dijangka menjadikan industri mata wang kripto bersinar pada tahun 2024. Ini termasuk bank pusat AS yang beralih kepada menurunkan kadar faedah dan mengurangkan separuh daripada jumlah bekalan Bitcoin.

Semua ini juga mungkin memberi manfaat kepada token PLX, memandangkan ia adalah mata wang kripto pada terasnya. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang Pullix dan token PLX dengan mengklik di sini.