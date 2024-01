Memeinator, ApeMax, CorgiAI – tiga syiling meme yang mungkin rali pada 2024

2022 merupakan tahun yang buruk untuk industri mata wang kripto kerana skandal dan keruntuhan mengakibatkan peningkatan aliran keluar yang besar. Tetapi tahun 2023 tiba, dan minat terhadap mata wang kripto mula meningkat.

Dan kini tahun 2024 kelihatan bersedia untuk mengalami satu lagi tahun yang kukuh terutamanya kerana Suruhanjaya Sekuriti & Bursa dijangka akan meluluskan ETF Bitcoin spot tidak lama lagi, yang akan memacu minat institusi ke dalam industri kripto.

Malangnya, pada harga kira-kira $45,000, Bitcoin mungkin pelaburan yang tidak sesuai atau lebih tepat lagi, pelaburan yang boleh dilaksanakan untuk ramai orang yang berminat dengan mata wang kripto.

Bagi pelabur sedemikian, terdapat tiga syiling meme – ApeMax, CorgiAI dan Memeinator – yang berkemungkinan rali pada tahun 2024. Mari kita lihat setiap syiling ini secara individu.

ApeMax

Copy link to section

ApeMax ialah mata wang kripto Boost-to-Earn yang pertama di dunia. Model pertaruhan unik ini membolehkan pemegang memperoleh ganjaran apabila “meningkatkan” mana-mana entiti.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pengguna boleh mengakses ApeMax serta-merta selepas membeli syiling meme. Menurut David Kemmerer – Ketua Eksekutif CoinLedger:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dengan sistem ApeMax yang lebih gamifikasi, saya percaya ini adalah syiling yang akan menarik perhatian, dan seterusnya meningkatkan nilai pada tahun 2024.

ApeMax kini sedang dalam pra-jualan yang setakat ini telah mengumpulkan hampir $1.8 juta, menunjukkan permintaan yang kukuh. Perkara yang paling menarik tentang syiling meme ini ialah harganya naik sekali setiap 24 jam – kenaikan seterusnya dijadualkan berlaku kira-kira 18 jam dari sekarang.

CorgiAI

Copy link to section

CorgiAI ialah platform yang menawarkan anda pendedahan kepada pertumbuhan pesat dalam syiling meme serta kecerdasan buatan.

Projek ini menggunakan AI untuk membangunkan penjana meme. Komunitinya yang teragih menggunakan token asli dengan nama yang sama sebagai medium pertukaran.

CorgiAI mencapai paras tertinggi pada minggu terakhir bulan Disember, tetapi telah menurun semula sejak itu, yang boleh mewujudkan peluang untuk melabur dalam syiling kripto ini. Pada masa penulisan, CorgiAI mempunyai permodalan pasaran sebanyak hampir $600 juta.

Ambil perhatian bahawa Statista meramalkan kecerdasan buatan akan berkembang sepuluh kali ganda sebagai pasaran antara sekarang hingga akhir tahun 2030. Inilah jenis pertumbuhan yang boleh anda manfaatkan dengan CorgiAI.

Sama seperti CorgiAI, Memeinator ialah satu lagi syiling yang dilancarkan baru-baru ini untuk memanfaatkan pertumbuhan pesat dalam AI.

Memeinator

Copy link to section

Memeinator mentakrifkan misinya sebagai penguasaan menyeluruh dalam ruang meme. Dan bagaimana ia merancang untuk melakukan ini? Ia menggunakan kecerdasan buatan untuk memburu syiling lemah di internet dan menghapuskannya, menjadikan syiling meme lebih selamat dan lebih menarik untuk pelabur yang serius.

Dalam beberapa bulan, pra-jualan Memeinator telah mengumpulkan hampir $3.0 juta, menunjukkan misinya disambut dengan baik oleh komuniti pelaburan. MMTR akan dilancarkan di bursa kripto yang terkenal selepas pra-jualan, yang biasanya cenderung menghasilkan kenaikan harga.

Terdapat faktor positif lain yang boleh membantu memacu kenaikan seterusnya. Ini termasuk Rizab Persekutuan AS yang menurunkan kadar faedah kira-kira tiga kali pada tahun 2024, seperti yang diisyaratkan oleh ahli Federal Open Market Committee baru-baru ini.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Memeinator dan melabur dalam syiling MMTR melalui beberapa langkah mudah? Layari laman webnya di pautan ini.

Kesimpulan

Copy link to section

Syiling meme mungkin merupakan pelaburan yang berisiko, terutamanya memandangkan sejarah penipuan dan penipuannya.

Tetapi ia juga wajar untuk mempertimbangkan sisi lain syiling ini. Tahukah anda bahawa syiling meme hampir tidak cukup bernilai untuk dipanggil pasaran sebelum pandemik tetapi menjelang akhir tahun 2022, ia adalah pasaran bernilai $20 bilion?

Inilah trajektori pertumbuhan yang agresif yang anda boleh sertai dan manfaatkan dari segi kewangan jika anda memilih untuk melabur dalam ApeMax, CorgiAI atau Memeinator seperti yang kita bincangkan di atas.