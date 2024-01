Amaran FOMO SEC cetus kelulusan ETF, pra-jualan Memeinator melepasi $3.1 juta

Tahun 2024 membawa banyak jangkaan dalam pasaran mata wang kripto. Walaupun perkembangan besar dijangkakan, tiada yang lebih dinanti-nantikan daripada ETF Bitcoin spot pertama di dunia. Malah, penganalisis meramalkan sebanyak 95% kemungkinan bahawa ETF akan diluluskan. Oleh itu, pelabur menjangkakan pergerakan besar dalam pasaran. Tetapi SEC telah mengeluarkan amaran apabila lebih ramai pelabur menyertai Bitcoin. Sementara itu, FOMO semakin meningkat di sekitar projek yang akan datang, Memeinator, yang telah melepasi $3.1 juta dalam pra-jualannya.

Amaran FOMO menjamin kelulusan ETF Bitcoin spot pertama?

Pengguna media sosial teruja apabila SEC AS memberi amaran tentang risiko melabur dalam mata wang kripto. SEC memberi amaran kepada peminat mata wang kripto supaya tidak membina FOMO dan melabur dalam aset digital demi pelaburan. Dari segi pelaburan, FOMO merujuk kepada takut terlepas peluang. Pelabur terlibat dalam tingkah laku kompulsif, seperti membeli aset kerana keuntungan sebenar atau yang dijangkakan.

Walaupun tidak jelas mengapa SEC mengeluarkan amaran itu, pengguna melihatnya sebagai petanda positif untuk ETF spot. Ini berlaku walaupun pasaran sangat optimis menantikan keputusan yang berpotensi menjelang tarikh akhir 10 Januari. Hasilnya, FOMO telah meningkat di sekitar pasaran mata wang kripto, membantu Bitcoin naik di atas $44,000.

Menurut SEC, orang ramai tidak sepatutnya membeli aset tertentu kerana orang lain membelinya. Sebaliknya, mereka harus melabur kerana ia sesuai dengan matlamat pelaburan mereka. Pengawal selia juga memberi amaran kepada pelabur supaya tidak mengambil peluang pelaburan kerana ia dipromosikan oleh tokoh popular.

Memeinator memupuk kenangan meme menjelang penyenaraian di bursa

Selain daripada Bitcoin, pelabur juga bimbang tentang landskap meme yang berkembang pesat. Ketika berita positif tentang mata wang kripto berkembang di sekitar Bitcoin, jelas sekali bahawa sektor lain akan mendapat manfaat. Salah satu mata wang kripto yang telah menarik perhatian ialah Memeinator. Ia adalah projek meme yang akan datang yang memanfaatkan AI untuk menjadikan sektor meme menguntungkan.

Memeinator menggunakan AI untuk mengimbas web dan mengenal pasti meme yang lemah dan tidak asli. Ia kemudian menghancurkannya, memastikan bahawa hanya projek berkualiti sahaja yang berkembang maju. Dengan cara ini, Memeinator menawarkan penyelesaian kepada masalah mata wang kripto meme, iaitu pertumbuhan yang tidak terkawal.

Penganalisis memandang tinggi Memeinator kerana peranannya dan mengharapkan token ini akan membentuk trend meme pada tahun 2024. Apabila projek ini mengatasi pesaingnya, popularitinya akan meningkat, dan memacu harganya untuk mencapai ramalan permodalan pasaran $1 bilion. Untuk Memeinator mencapai nilai pasaran yang begitu besar, penganalisis meramalkan peningkatan sehingga 50 kali ganda.

Memeinator juga melabur dalam pemasaran dan penjenamaan yang berkesan. Ia mendekati pempengaruh terkenal dan menyenaraikan tokennya di bursa terbaik. Matlamatnya adalah untuk dikenali di peringkat global dan menarik populariti, menjadi seperti meme sebenar dan tular. Oleh itu, Memeinator dijangka berkembang dengan pesat, dengan potensi penyenaraian di bursa dijangka berlaku pada tahun 2024.

ROI 132% dalam pra-jualan dan nilai 50 kali ganda MMTR pada masa hadapan

Pra-jualan Memeinator yang menarik juga didorong oleh janji pulangan yang tinggi. Projek ini memberikan pulangan sebanyak 132% dalam pra-jualannya. Sebagai contoh, pra-jualannya dibuka pada harga $0.01 pada peringkat satu, tetapi MMTR kini berharga $0.0186 pada peringkat 11. Pada peringkat akhir, peringkat 29, token ini akan bernilai $0.0485.

Selain itu, potensi nilai masa hadapan Memeinator boleh dicapai melalui penggunaannya dalam bidang Web 3.0 yang lain. Salah satu yang menjadi perhatian ialah permainan, yang dijangka dilancarkan pada penghujung pra-jualan.

Token ini juga akan tersedia untuk pertaruhan bagi mendapatkan pendapatan pasif. Terdapat juga NFT komuniti, di mana pengguna mempelajari tentang kerja kreatif pasukan Memeinator. Jika dilaksanakan, potensi untuk MMTR meningkat 50 kali ganda pada masa hadapan tidak diragukan lagi. Sementara itu, spekulasi pasca penyenaraian di bursa boleh menyaksikan MMTR meningkat 10 kali ganda pada tahun 2024.