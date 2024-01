Harga Bitcoin (BTC) jatuh selepas kelulusan dana dagangan bursa yang lama ditunggu-tunggu, mengesahkan senario jual berita untuk syiling digital saham pandu tersebut. Sementara itu, token teratas termasuk Memeinator (MMTR), Sui (SUI), dan Bonk (BONK) berasaskan Solana, kelihatan bersedia untuk trend menaik dalam tujuh hari akan datang.

Penguasaan pasaran Bitcoin yang semakin berkurangan

Copy link to section

Kripto teratas menyaksikan penjualan besar-besaran pada paras $46 ribu, mencetuskan penurunan harga kepada sekitar $42 ribu. Selain itu, pasaran bearis muncul dalam 24 jam sebelumnya apabila Bitcoin mengalami kecairan yang signifikan. Ini mengakibatkan penurunan ke arah $41,500 sebelum pulih sedikit kepada sekitar $42,600.

Selain itu, penguasaan pasaran BTC telah mencecah paras terendah sebulan sebanyak 51.14%. Penurunan ini boleh memacu peningkatan dalam ruang altcoin. Secara amnya, pelabur membeli altcoin semasa penurunan harga Bitcoin.

Tangkapan skrin daripada platform X

Penurunan Bitcoin yang berterusan berkemungkinan akan mendorong harga altcoin naik ke paras tertinggi yang signifikan pada minggu akan datang.

Memeinator (MMTR)

Copy link to section

Memeinator terus mengukuhkan kehadirannya di pasaran dan memfokuskan pada legitimasi dalam dunia kripto meme. Altcoin ini kekal dalam radar pelabur kerana pelbagai perkembangan optimistik, termasuk pra-jualan yang berjaya, airdrop besar-besaran dan hadiah yang lumayan.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pemain yang berminat boleh membeli MMTR pada harga semasa $0.0186. Ini boleh memberikan peluang keuntungan yang lumayan kerana penganalisis menjangkakan token tersebut akan meningkat melepasi $0.1 sebelum akhir tahun 2024, yang tidak mustahil apabila mempertimbangkan prestasi pesaing seperti Pepe Coin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Prospek harga Sui

Copy link to section

Sui mengekalkan prospek bulis sepanjang hari yang lalu, menghampiri ATH yang pernah dicapainya apabila ia mengatasi paras penting $1. Bear berjuang untuk mengawal, menyeret token daripada paras $1.35 kepada $1.240 pada masa artikel ini ditulis. Kejayaan oleh penjual mendorong ujian semula EMA 20, memandangkan keadaan terlebih beli dalam indeks kekuatan relatif.

Carta SUI 1D di Coinmarketcap

Namun begitu, lantunan semula melepasi EMA 20 boleh mendorong harga SUI kepada $2 pada minggu akan datang.

Analisis harga BONK

Copy link to section

BONK telah menarik peserta pasaran dengan prestasi terbarunya. Walau bagaimanapun, altcoin ini kekal dalam julat selepas ia gagal mengatasi halangan pada $0.000017. Ia menunjukkan ciri bulis pada $0.00001448, selepas lonjakan lebih 6% pada hari yang lalu.

Carta BONK 1D di Coinmarketcap

Sementara itu, RSI berlegar berhampiran tahap pertengahan, manakala EMA 20 hari kekal agak mendatar, gagal memberikan arah kepada bear atau bul.

Bul perlu mengekalkan BONK di atas garis trend menurun untuk memastikan penguasaan pada minggu akan datang. Langkah sedemikian boleh mendorong aset ke arah $0.000023 sebelum mempertimbangkan trend menaik selanjutnya.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang Memeinator di laman web mereka.