Pra-jualan Pullix melepasi $3.5 juta, bursa kripto hibrid tarik pelabur

2024 menjanjikan tahun yang menarik untuk harga mata wang kripto. Bukan sahaja pasaran melancarkan ETF Bitcoin spot pertama, tetapi era CEX-DEX baharu juga sedang berlangsung. Pullix, platform mata wang kripto yang akan datang, menggabungkan kedua-duanya untuk pengalaman pengguna yang lancar. Selepas 6 peringkat pra-jualan, pelabur telah mengumpul lebih $3.5 juta daripada token asli $PLX. Hasilnya, penganalisis meramalkan kenaikan sehingga 100 kali ganda untuk token ini pada tahun 2024.

Pullix – bursa mata wang kripto CEX dan DEX hibrid

Dua bursa popular dalam pasaran mata wang kripto ialah bursa berpusat dan teragih. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka sendiri.

Apabila bercakap mengenai bursa berpusat, isu keselamatan adalah cabaran utama. Bursa ini mempunyai kelemahan di mana pengguna tidak mempunyai kawalan ke atas kunci peribadi mereka. Ini membimbangkan kerana pengguna perlu mempercayai protokol keselamatan bursa untuk melindungi dana mereka.

Walau bagaimanapun, pelabur menyukai bursa berpusat kerana kecairan yang tinggi dan pelbagai aset yang didagangkan. Kelebihan kecairan tinggi yang sama tidak tersedia untuk pengguna bursa teragih. Walau bagaimanapun, pengguna bursa teragih mempunyai kawalan penuh ke atas dana mereka melalui kunci peribadi.

Masalah yang dialami DEX/CEX memberi inspirasi kepada Pullix, yang menyelesaikan cabaran kedua-dua dunia. Di satu pihak, Pullix menawarkan kecairan yang tinggi kerana platform menyenaraikan banyak aset, tidak seperti DEX. Pelabur memperdagangkan mata wang kripto bersama aset tradisional seperti ETF, komoditi, forex dan saham. Pullix juga menyediakan kecairan dengan bekerjasama dengan penyedia kecairan institusi seperti bank utama.

Sebaliknya, Pullix menyelesaikan isu keselamatan CEX yang menyusahkan dengan memberi pengguna kawalan ke atas dana mereka. Pengguna memegang kunci peribadi, yang boleh mereka gunakan untuk mengakses aset mereka. Lebih inovatif daripada CEX, platform ini direka supaya pengguna tidak perlu menjalani KYC untuk melakukan perdagangan. Anda hanya perlu mendaftar dengan e-mel dan bermula, menjadikan kemudahan kemasukan rendah berbanding CEX.

Adakah Pullix pelaburan yang menarik?

Era CEX dan DEX mungkin semakin goyah selepas prestasi yang mengecewakan selama ini. Apabila pelabur menunjukkan isu mereka, platform yang menyelesaikan masalah pasti akan mendapat populariti. Seperti yang ditunjukkan oleh kejayaan pra-jualan, Pullix boleh menjadi projek sensasi, membantu dalam lonjakan harga tokennya.

Satu lagi perkara yang agak menarik ialah Pullix direka untuk menjadi platform pulangan tinggi. Pemegang token menerima bahagian hasil harian yang dijana di platform melalui ciri trade-to-earn.

Mata wang kripto yang disenaraikan juga tersedia untuk pertaruhan untuk memperoleh pendapatan pasif. Cara lain untuk belajar di platform termasuk perladangan hasil (yield farming) dan peruntukan kecairan.

Selain itu, Pullix bertujuan untuk menjadi platform kos rendah. Pengguna dikenakan sifar komisen dan menikmati spread yang ketat untuk memaksimumkan pendapatan kripto mereka. Dagangan boleh diletakkan pada margin, dengan leveraj sehingga 1000:1.

Melabur dalam Pullix untuk mendapatkan keuntungan 100 kali ganda

Pada asasnya, Pullix disokong oleh platform teguh yang berjanji untuk menyelesaikan masalah pendahulunya. Dengan keruntuhan bursa seperti FTX dan populariti DEX yang rendah, Pullix mungkin berjaya. Token bursa telah meningkat lebih 100 kali ganda selepas pelancaran, menjadikan Pullix calon yang mungkin memperoleh keuntungan yang sama. Nilai spekulatif untuk token Pullix masih tinggi, dan ramalan ini boleh dicapai pada tahun 2024.

Pada masa hadapan, Pullix boleh mencapai margin yang lebih tinggi. Peluang pendapatan, faedah dan peranan kripto yang unik boleh merangsang permintaan token tersebut. Ini boleh menyaksikan token berkembang dengan pesat untuk menjadi salah satu token yang paling banyak didagangkan dan yang paling bernilai. Pelabur boleh membeli token ini di laman web projek, di mana harga pra-jualannya meningkat pada setiap peringkat.