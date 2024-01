Pullix mendapat momentum, GameStop keluar dari ruang NFT

Berita NFT yang penting minggu ini adalah tentang peruncit permainan video GameStop, yang mengumumkan bahawa pasaran NFT-nya akan ditutup bulan depan. Syarikat dagangan awam itu memetik “ketidakpastian peraturan” sebagai sebab kepada keputusannya untuk menghentikan pasaran NFT.

Sementara itu, Pullix (PLX), bursa dagangan akan datang yang juga akan menawarkan DeFi dan NFT Launchpad, telah mendapat daya tarikan yang besar semasa pra-jualannya.

GameStop akan menutup pasaran NFT

GameStopNFT, platform blok rantai yang dilancarkan oleh peruncit permainan yang berpangkalan di AS pada akhir Oktober 2022, telah menyiarkan notis di laman webnya yang menyatakan bahawa pasaran NFT-nya akan ditutup pada 2 Februari 2024.

Menurut GameStop, keputusan ini disebabkan oleh “ketidakpastian peraturan yang berterusan dalam industri mata wang kripto.” Walaupun pengguna tidak akan dapat membeli, menjual atau memperdagangkan NFT di platform dari tarikh kuat kuasa itu, mereka masih akan mempunyai akses kepada ciri ini untuk pegangan mereka di pasaran NFT yang lain.

“Berkuat kuasa mulai 2 Februari 2024, pelanggan tidak lagi boleh membeli, menjual atau mencipta NFT. NFT anda ada di blok rantai dan akan masih boleh diakses dan boleh dijual melalui platform lain,” menurut notis tersebut.

Tindakan GameStop untuk menutup pasaran NFT-nya dibuat selepas langkah tahun lepas untuk menghentikan dompet kripto syarikat. Ini juga berlaku beberapa bulan selepas Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mendakwa projek NFT yang berpangkalan di AS telah melanggar undang-undang sekuriti.

Walaupun ini dan tindakan penguatkuasaan SEC yang lain, industri kripto yakin bahawa kelulusan ETF Bitcoin spot baru-baru ini adalah satu langkah penting dalam usaha mendapatkan kejelasan peraturan yang lebih lanjut. Ini menjadikan pasaran yang semakin bulis memerhatikan peluang baharu.

Pullix (PLX): Bursa hibrid

Bursa berpusat, atau CEX terus memainkan peranan penting dalam industri mata wang kripto, menyediakan onramp kritikal dan kecairan peringkat institusi. Tetapi kelemahan menggunakan bursa kripto ini telah dapat dilihat dengan jelas selepas keruntuhan besar-besaran, termasuk FTX dan lain-lain. Lebih ramai orang yang mencari alternatif telah memilih bursa teragih, atau DEX.

Langkah keselamatan yang kukuh dan kawalan ke atas aset sendiri memberikan kelebihan kepada platform DEX. Namun, masalah kecairan bermakna platform DEX juga mempunyai kekurangan. Sekarang bayangkan bursa yang menggabungkan ciri terbaik dari kedua-dua CEX dan DEX.

Bursa hibrid yang tercipta daripada ini mendorong pakar mencadangkan bahawa ia boleh menjadi trend utama pada tahun 2024 dan seterusnya. Pullix menyasarkan untuk menjadi pemain dominan dalam industri mata wang kripto yang sedang berkembang ini.

Apakah keunikan Pullix?

Bagi pedagang dan pelabur kripto, model infrastruktur hibrid yang ditawarkan oleh Pullix bermakna satu perkara: akses kepada faedah menggunakan platform teragih sambil memanfaatkan kecairan dan kemudahan platform berpusat.

Pullix bukan sahaja menggabungkan ciri ini, ia juga menawarkan akses kepada model perkongsian hasil yang unik.

Dengan berdagang dan menyediakan kecairan kepada pembuat pasaran automatik, pemegang token asli PLX memperoleh daripada dagangan mereka dan juga daripada bahagian hasil harian Pullix. Selain itu, walaupun bursa yang disokong komuniti ini direka untuk menawarkan perladangan hasil (yield farming) dan pertaruhan, ia juga akan mempunyai DeFi dan NFT Launchpad.

Kelebihan Pullix melangkaui keselamatan dan kecairan. Anda juga boleh memanfaatkan peluang pendapatan pasif di seluruh pasaran NFT.

Dengan bursa hibrid menjadi tumpuan utama di seluruh pasaran, pendekatan Pullix boleh menjadikannya menonjol daripada yang lain, menyediakan pendorong untuk pertumbuhan selepas pelancaran. Pra-jualan menawarkan peluang kepada mereka yang berminat untuk melabur awal, dengan token PLX asli kini tersedia pada $0.08 pada peringkat 6.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bursa hibrid ini dan tokennya, PLX, klik di sini.