Bitbot: Kira detik pra-jualan bot perdagangan Telegram dijangka naik 100 kali ganda

Setakat Julai 2023, pelabur Unibot (UNIBOT), bursa berasaskan Telegram menerima hadiah yang tidak dijangka. Kenaikan dua digit menyaksikan token ini melepasi penilaian 200 kali ganda, dan UNIBOT melepasi harga $200. Ini bukanlah secara kebetulan, kerana daya tarikan bot berasaskan Telegram semakin meningkat. Walaupun UNIBOT didagangkan pada separuh daripada paras tertingginya hari ini, kenaikan itu menggambarkan populariti token dalam bidang yang khusus. Kini, pelabur sedang bersiap sedia untuk bot perdagangan Telegram lain yang menawarkan ciri dan potensi yang lebih besar. Pra-jualan Bitbot bermula pada 17 Januari 2024, dan ia berpotensi meningkat lebih 100 kali ganda. Kami menyelidiki lebih mendalam mengenai projek ini, membantu mendedahkan sebab mengapa ia menjadi sensasi sebelum pelancaran.

Mengenai Bitbot?

Bitbot ialah bot perdagangan penyimpanan sendiri yang berada di platform pemesejan Telegram. Ia membolehkan pengguna berdagang mata wang kripto melalui cold wallets mereka. Persoalan utama yang mungkin berlegar dalam fikiran pelabur ialah: mengapa Bitbot?

Kita semua masih ingat kegilaan runcit yang dramatik dalam saham GameStop dan AMC Entertainment pada tahun 2021. Pelabur kecil bersatu untuk memperdayakan pemain besar dalam kedua-dua peristiwa perdagangan saham meme yang diinspirasikan oleh peruncitan. Peristiwa ini menunjukkan kuasa peruncitan dalam perdagangan dan usaha berterusan mereka untuk mendapatkan sumber dan sokongan.

Bitbot mahu memperkasakan pelabur runcit dengan sumber dan platform untuk mengawal perdagangan mereka. Selain daripada membolehkan penyimpanan aset yang selamat, bot ini menyediakan teknologi bertaraf institusi kepada pelabur. Ini membolehkan pelabur yang lebih kecil mengambil risiko pasaran dan menjadi pemain penting. Bot ini juga dilengkapi dengan antara muka yang sangat intuitif untuk memudahkan navigasi dan penyertaan.

Tetapi pengajaran yang sukar telah dipelajari, dan bot Telegram sentiasa dikelilingi kontroversi. Unibot adalah mangsa penggodaman yang menyaksikan kerugian kira-kira $560,000, mencetuskan penurunan sebanyak 40% tahun lepas untuk token tersebut. Banana Gun, satu lagi token bot Telegram, kehilangan lebih daripada 99% dalam masa tiga jam pada bulan September. Ini berlaku selepas penipuan mencurigakan yang menyebabkan gelombang kejutan di seluruh pasaran. Soalan yang tidak dapat dielakkan ialah: mungkinkah Bitbot mengalami nasib malang yang sama?

Apa yang menarik ialah bagaimana Bitbot telah mengelakkan keruntuhan pendahulunya. Tidak seperti pesaingnya, yang menyimpan aset pengguna dan kunci peribadi, Bitbot bergantung pada pengurusan dompet yang sangat fleksibel. Dompet ini diperkukuh oleh API kustodian MPC, menggantikan kunci peribadi dengan bahagian kunci individu. Memandangkan tiada satu pihak pun yang boleh mengakses keseluruhan kunci, Bitbot berjaya mengatasi kelemahan keselamatan pesaingnya.

Bitbot berbangga dengan ciri keselamatan tambahannya. Ini termasuk Knightsafe, perkhidmatan penyimpanan sendiri aset digital teragih dan sumber terbuka. Ciri lain termasuk bot anti-MEV untuk pemantauan blok rantai dan ciri anti-penipuan untuk memastikan pelabur selamat. Secara mudahnya, potensi Bitbot untuk menjadi kegemaran pelabur dan memberikan pulangan yang lumayan adalah kukuh.

Bolehkah Bitbot meningkat 100 kali ganda pada tahun 2024?

Ini adalah masa yang tepat untuk pelancaran Bitbot, yang hadir ketika pasaran sedang bersedia untuk rali bulis. Bitcoin meningkat kepada hampir $50,000 baru-baru ini, yang berlaku ketika kelulusan ETF spot pertama. Halving Bitcoin yang dijangkakan pada April 2024 juga adalah satu lagi pencetus bulis yang akan datang.

Bitcoin dianggap sebagai penanda aras untuk seluruh sektor, mencetuskan pembelian token lain dan rali bulis. Mudahnya, kemunculan pasaran bul boleh membantu memacu nilai Bitbot.

Selain itu, seperti yang dinyatakan sebelum ini, token khusus semakin popular. Walaupun dengan pasaran kripto bear, volum dagangan di bot Unibot, Banana, dan Maestro mencapai lebih $5 bilion. Volum tersebut menggariskan automasi perdagangan sebagai perkara besar seterusnya, dengan Bitbot sebagai pemain utama.

Walaupun terdapat kelemahan keselamatan yang pasti, token bot perdagangan seperti Unibot telah menyaksikan kenaikan lebih 200 kali ganda. Dengan model keselamatan unggulnya, Bitbot mempunyai potensi yang serupa dan lebih tinggi. Oleh itu, ramalan kenaikan 100 kali ganda agak konservatif berdasarkan trend harga sejarahnya.

Pelancaran yang berlaku ketika pasaran bul dan harga menarik pada $0.01 menjadikan Bitbot sebagai token yang perlu diperhatikan. Pada masa hadapan, matlamatnya adalah untuk menyenaraikan BITBOT di bursa terbaik dan mencapai permodalan pasaran $1 bilion. Pelabur boleh melawati laman web projek untuk membeli token ini apabila pra-jualan dibuka.