Jualan token Bitbot bermula hebat, walaupun ketika rali kripto terhenti

Pasaran mata wang kripto telah memasuki tempoh musim sejuk kecil apabila rali baru-baru ini melemah dan pelabur memikirkan kelulusan ETF Bitcoin pada minggu lalu. Bitcoin kekal di bawah tekanan pada $43,000 sementara jumlah permodalan pasaran semua syiling digital menurun kepada $1.76 trilion.

Jualan token Bitbot bermula

Copy link to section

Mata wang kripto bukanlah satu-satunya aset yang mengalami kesukaran kerana saham dan komoditi menurun apabila harapan untuk penurunan kadar faedah semakin menipis. Indeks saham Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq 100, dan Russell 2000 semuanya telah jatuh. Di peringkat global, indeks seperti Nifty 50 dan Hang Seng juga jatuh secara mandadak.

Namun, Bitbot, sebuah syarikat yang melancarkan jualan tokennya pada hari Rabu, menunjukkan prestasi yang baik di mana ia menarik pelabur dari seluruh dunia. Menurut laman webnya, Bitbot telah mengumpulkan hampir $30,000, beberapa jam selepas jualan token ini bermula. Pembangun menyasarkan untuk mengumpul $200 ribu pada peringkat pertama sebelum mereka menaikkan harga secara beransur-ansur.

Jualan token telah menjadi cara popular untuk projek kripto mengumpul wang. Jualan ini mengumpul berjuta-juta dolar pada tahun 2023 dan penganalisis menjangkakan bahawa pertumbuhan akan lebih kukuh tahun ini apabila kadar faedah mula menurun. Terdapat juga kemungkinan bahawa permintaan akan meningkat sebelum dan selepas peristiwa halving Bitcoin pada bulan April.

Ramai orang yang melabur dalam pra-jualan token telah menjana kekayaan dalam beberapa bulan yang lalu. Sebagai contoh, pada paras tertingginya, Metacade mempunyai permodalan pasaran melebihi $32 juta, lebih tinggi daripada $15 juta yang dikumpul oleh pembangun dalam jualan token mereka.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Apa itu Bitbot?

Copy link to section

Bitbot ialah sebuah syarikat yang berusaha untuk mengubah industri perdagangan mata wang kripto. Ia merancang untuk berbuat demikian dengan mencipta bot dagangan penyimpanan sendiri yang akan membantu pedagang mengautomasikan dagangan dan menjana hasil yang kukuh dari semasa ke semasa. Ia akan menampilkan prestasi bertaraf institusi, pengalaman pengguna yang lancar dan pelaksanaan sepantas kilat.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Paling penting sekali, Bitbot mempunyai ciri algoritma anti-penipuan terbina dalam yang membantu mengesan dan mengurangkan risiko pasaran lebih awal. Anda boleh membaca lebih lanjut tentang bot dalam kertas putih ini.

Bitbot akan dikuasakan oleh token $BITBOT, yang akan mempunyai beberapa ciri seperti perkongsian hasil, akses eksklusif kepada ciri dalam ekosistem dan penyertaan komuniti. Ia juga akan digunakan untuk membayar akses dan menyokong tadbir urus apabila ia menjadi teragih sepenuhnya.

$BITBOT mempunyai had bekalan sebanyak 1 bilion token. Berdasarkan tokenomics, 20% daripada ini akan diperuntukkan kepada pembangunan, manakala 30% akan ditawarkan kepada orang ramai melalui proses jualan semula. Token lain akan diperuntukkan kepada pemasaran, perbendaharaan, komuniti dan kecairan.

Adakah $BITBOT pembelian yang bagus?

Copy link to section

Melabur dalam token kripto melibatkan risiko yang tinggi dan ganjaran yang tinggi. Jika berjaya, proses ini boleh menjadi sangat bermanfaat seperti yang kita lihat dengan token seperti Pepe dan Bonk. Pelabur awal dalam token ini memperoleh kekayaan apabila ia melonjak pada tahun 2023.

Oleh itu, peraturannya ialah anda hanya perlu melabur sebahagian kecil daripada dana anda ke dalam token ini. Dalam kes ini, jika harga token itu meningkat, anda akan memperoleh pulangan yang kukuh. Sebaliknya, jika token ini gagal, anda hanya akan mengalami kerugian yang minimum.