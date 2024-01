Pada 18 Januari, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) telah mengumumkan keputusan kewangan terkininya.

Sebagai pengeluar semikonduktor terbesar di dunia, yang digunakan dalam pembuatan komputer, kereta elektrik dan banyak penyelesaian tenaga bersih, syarikat itu mungkin bersedia untuk mendapat manfaat yang besar daripada trend pelaburan pada tahun 2024.

Keputusan mendatar pada akhir suku keempat

Namun begitu, pendapatan jatuh jauh di bawah jangkaan, menurut syarikat itu dalam satu kenyataan:

Tahun ke tahun, hasil suku keempat pada dasarnya tidak berubah, sementara pendapatan bersih dan EPS cair kedua-duanya jatuh 19.3 peratus.”

TSMC melaporkan hasil bersih $19.62 bilion, peningkatan lebih 13 peratus, daripada $17.28 bilion pada suku ketiga. Hasil ini menepati ramalan awal syarikat itu antara $18.8 bilion hingga $19.6 bilion.

Namun begitu, ia juga merupakan penurunan 1.5 peratus tahun ke tahun daripada hasil bersih suku keempat 2022.

Hasil dan pendapatan bersih

TSMC juga mengumumkan hasil yang disatukan sebanyak NT$625.53 bilion, pendapatan bersih NT$238.71 bilion, dan pendapatan sesaham dicairkan sebanyak NT$9.21 (AS$1.44 bagi setiap unit ADR) untuk suku keempat.

Ini meningkat daripada hasil disatukan pada suku ketiga 2023 sebanyak NT$546.73 bilion, pendapatan bersih NT$211.00 bilion, dan pendapatan sesaham dicairkan sebanyak NT$8.14 (AS$1.29 bagi setiap unit ADR) untuk suku ketiga berakhir 30 September 2023.

Margin yang baik

Margin kasar syarikat itu turun sedikit, daripada 54 peratus pada suku ketiga kepada 53 peratus pada suku keempat. Walau bagaimanapun, margin operasinya meningkat sedikit, daripada 41 peratus pada suku ketiga, kepada 41.6 peratus pada suku keempat.

Ini melebihi jangkaan berdasarkan ramalan sebelum ini syarikat, yang kekal pada 51.5-53.5 peratus untuk margin kasar dan 39.5 hingga 41.5 peratus untuk margin operasi sepanjang tahun kewangan 2023.