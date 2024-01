Apa yang anda boleh lakukan dengan $100? Mungkin banyak, tetapi tidak dalam pelaburan hartanah. Jika anda melabur sebahagian daripada sektor bersaiz $280 trilion, anda akan perlu membelanjakan sejumlah wang yang besar. Memandangkan perbelanjaan modal yang besar diperlukan, hartanah telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Berita baiknya ialah anda tidak lagi perlu membelanjakan jumlah yang besar untuk memiliki hartanah. Dengan hanya $100, anda boleh memiliki sebahagian pasaran yang dahulunya mewah dan mengembangkannya dengan Everlodge. Token ini juga menawarkan peluang untuk meningkatkan pelaburan sehingga 100 kali ganda.

Mewujudkan pemilikan harta pecahan dengan Everlodge

Everlodge ialah pasaran hartanah yang dikuasakan oleh blok rantai yang membolehkan pemilikan pecahan hartanah. Platform ini membolehkan pelabur memiliki sebahagian daripada rumah percutian, vila bandar dan hotel dari serendah $100. Mari kita gunakan senario hipotetikal.

Andaikan sebuah vila mewah di New York bernilai $10 juta. NFT dicetak daripada hartanah ini dan dibahagikan kepada 100,000 unit. Dalam contoh ini, setiap pecahan akan dinilai pada $100. Dengan Everlodge, anda boleh memiliki sebahagian kecil daripada vila mewah $10 juta dengan hanya $100.

Perkara yang menarik tentang Everlodge ialah setiap transaksi dan data diselenggara dengan selamat. Jadi, ketelusan dikekalkan, dan tiada risiko kehilangan kerana kontrak pintar menyokong data. Apa lagi? Jika nilai hartanah meningkat, anda akan menerima bahagian nilai hartanah baharu.

Apakah peluang unik Everlodge?

Peluang yang jelas apabila melabur dalam Everlodge adalah untuk mendapatkan bahagian dalam sektor hartanah yang menarik. Anda boleh melabur dari mana-mana sahaja, mendapat pendedahan kepada beberapa pasaran hartanah yang paling menarik di dunia.

Everlodge juga membuka peluang lain dalam sektor hartanah. Pelabur boleh menggunakan hartanah milik bersama mereka sebagai cagaran untuk pinjaman. Ini membuka kecairan besar-besaran daripada kumpulan pelabur global, menjadikan Everlodge menarik. Peminjam boleh mengakses pembiayaan yang cepat, selamat dan mudah melalui blok rantai, dan pemberi pinjaman mendapat faedah daripadanya.

Terdapat peluang pendapatan pasif daripada Everlodge Rewards Club. Ciri ini membolehkan pelabur memperoleh penginapan bermalam percuma di hotel dan hartanah yang disenaraikan di platform. Jika seseorang tidak mahu menggunakan percutian mereka, mereka boleh menyenaraikannya secara menguntungkan di Everlodge atau laman tempahan lain.

Ingin memainkan peranan dalam pertumbuhan ekosistem Everlodge? Platform ini membolehkan pertaruhan token asli untuk mendapatkan pendapatan faedah bulanan tetap. Pengguna juga berhak mendapat bonus faedah kerana menyediakan kecairan di pad pelancaran hartanah.

Adakah Everlodge pelaburan yang boleh memberikan pulangan 100 kali ganda?

Hartanah adalah sektor lama, tetapi menjadi lebih baik setiap hari. Sektor ini dijangka berkembang sebanyak 5.2% menjelang 2030. Peluang untuk Everlodge adalah dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan dan merevolusikan cara pasaran beroperasi. Everlodge dijangka mencapai kejayaan yang besar kerana blok rantainya. Hasilnya, token aslinya diramalkan boleh meningkat sehingga 100 kali ganda. Mengapa?

$ELDG akan menjadi token utiliti dalam ekosistem Everlodge. Token ini ialah mata wang pembayaran dan medium pertukaran nilai melalui pertaruhan, pinjaman dan ganjaran. Apabila lebih ramai pelabur menyertai ekosistem, permintaan untuk $ELDG akan meningkat dan memacu nilainya.

Walaupun kenaikan 100 kali ganda untuk $ELDG adalah spekulatif, ianya boleh dicapai. Token projek baharu telah meningkat dan melangkaui jangkaan, menjadikan ramalan ini realistik.

Patutkah anda membeli Everlodge dalam pra-jualan?

Everlodge ditawarkan melalui pra-jualan, di mana harga token ini akan meningkat pada setiap peringkat. Token kini didagangkan pada $0.029 daripada tawaran awal $0.01. Membeli semasa pra-jualan memberikan kelebihan kerana anda membeli token pada harga yang menarik. Melabur pada peringkat awal bermanfaat untuk pelabur yang ingin mengunci nilai sebelum token meningkat.