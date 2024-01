Ethereum dan Litecoin hampiri pasaran bear ketika Memeinator berkembang pesat

Industri mata wang kripto berada dalam zon merah kerana kebanyakan syiling mengalami penurunan. Bitcoin, syiling terbesar di dunia, memasuki pasaran bear apabila panik di kalangan pedagang runcit tersebar. Harga Litecoin juga jatuh kepada $63.20, paras terendah sejak 8 Januari. Ia telah jatuh lebih 16% daripada paras tertinggi bulan ini.

Ethereum, mata wang kripto kedua terbesar, jatuh daripada paras tertinggi tahun ini sebanyak $2,715 pada 12 Januari kepada paras terendah $2,168. Ia telah menurun lebih 19% daripada paras tertinggi tahun ini, kehilangan nilai berbilion dolar.

Jualan token Memeinator menghampiri $4 juta

Memeinator, syiling meme yang akan datang, terus menunjukkan prestasi yang baik dalam jualan tokennya, yang menunjukkan terdapat permintaan untuk syiling baharu. Data yang disiarkan dalam laman webnya menunjukkan bahawa ia telah mengumpul lebih $3.8 juta ketika peringkat ke-14 semasa menghampiri penghujungnya. Pengumpulan modal ini menjadikannya salah satu yang berprestasi terbaik dalam beberapa bulan lalu.

Memeinator telah berjaya mewujudkan komuniti ratusan ribu orang. Data menunjukkan bahawa terdapat lebih 410 ribu penyertaan dalam persaingannya untuk memenangi perjalanan ke angkasa lepas menggunakan kapal angkasa Virgin Galactic, yang akan memulakan penerbangannya pada tahun 2026. Perjalanan itu akan menelan kos sebanyak $250 ribu.

Di samping itu, pembangun melancarkan airdrop $100 ribu untuk menggalakkan orang ramai membeli token dan mengambil bahagian dalam pertumbuhannya. Semua ini telah membantu menjadikannya sebuah komuniti yang besar, yang diperlukan jika rangkaian itu akan berjaya.

Sebagai permulaan, Memeinator menyasarkan untuk mengubah industri kripto dengan menjadi syiling meme utama yang mempunyai ciri kecerdasan buatan (AI). Ia bertujuan untuk menggunakan gembar-gembur sekitar AI untuk berkembang dan menjadi token meme terbesar dalam industri.

Strategi ini telah digunakan sebelum ini. Sebagai contoh, syiling meme seperti Bonk dan Pepe muncul entah dari mana dan menjadi antara syiling terbesar dalam industri. Sepanjang perjalanannya, syiling ini telah menghasilkan beberapa orang jutawan.

Prospek untuk Ethereum dan Litecoin

Jualan semasa Bitcoin, Ethereum dan Litecoin adalah seperti yang dijangkakan kerana kelulusan ETF Bitcoin spot baru-baru ini. Seperti yang saya tulis sebelum ini, kebanyakan aset kewangan cenderung menurun secara mendadak selepas peristiwa besar berlaku kerana situasi yang dikenali sebagai membeli khabar angin dan menjual berita.

Selain kelulusan ETF Bitcoin spot, kita juga melihat ini dengan XRP apabila Ripple Labs memenangi kes yang dibawa oleh SEC. Harga XRP melonjak pada mulanya dan kemudian meneruskan trend penurunan. Sebelum itu, Bitcoin melonjak selepas SEC meluluskan ETF BITO, yang menjejaki niaga hadapan BTC, dan kemudian menurun semula.

Oleh itu, penganalisis menjangkakan bahawa Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin akan mengalami penurunan jangka pendek dan kemudian pulih semula dalam beberapa minggu akan datang. Pemangkin utama seterusnya untuk syiling ini ialah keputusan Rizab Persekutuan minggu depan diikuti dengan acara halving Bitcoin pada bulan April.