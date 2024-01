Patutkah anda melabur dalam Bitbot kerana Degas Wright mengesyorkan AI pada 2024?

Degas Wright – pengasas Decatur Capital berkata syarikat yang boleh menggabungkan kecerdasan buatan ke dalam tawaran semasa mereka akan berjaya pada tahun 2024.

Pandangan Wright mengenai kecerdasan buatan generatif

Khususnya, pengurus aset itu yakin penjagaan kesihatan dan teknologi adalah dua sektor yang kelihatannya boleh mengintegrasikan AI ke dalam produk sedia ada.

Pilihan terkenal beliau dalam kedua-dua sektor ini termasuk Microsoft Corp dan Regeneron Pharmaceuticals Inc. Dalam “Worldwide Exchange” CNBC, Wright baru-baru ini berkata:

Tumpuan harus diberikan kepada syarikat yang merupakan pembekal kepada industri kecerdasan buatan – dan syarikat yang boleh melaksanakannya. Jadi, kita perlu melihat dengan lebih dekat dan memahami bagaimana AI memberi kesan kepada perniagaan mereka.

Secara keseluruhannya, komen beliau mencadangkan bahawa pakar itu melihat pertumbuhan pesat dalam AI yang bermula awal tahun lalu apabila Microsoft mengumumkan pelaburan berbilion dolar dalam OpenAI, berterusan pada tahun 2024.

Memandangkan kecerdasan buatan ialah pasaran boleh ditangani yang semakin berkembang, kemungkinan besar manfaat yang berkaitan tidak akan terhad hanya kepada syarikat gergasi seperti $MSFT atau $REGN. Platform yang dilancarkan baru-baru ini seperti Bitbot juga boleh mendapat manfaat daripada faktor positif ini.

Berikut ialah matlamat yang ingin dicapai oleh Bitbot

Bitbot ialah projek dikuasakan AI yang komited untuk memaksimumkan pulangan mata wang kripto anda sebagai pedagang.

Ia adalah bot perdagangan Telegram yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyediakan alatan bertaraf institusi kepada pelabur runcit.

Pasaran kripto secara amnya dijangka kukuh pada tahun 2024 memandangkan Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Amerika Syarikat telah meluluskan ETF Bitcoin spot – dan Bitbot mahu memastikan bahawa anda tidak ketinggalan dalam rali yang dijangkakan.

Jika keselamatan merupakan sebab penting mengapa anda tidak cuba memasuki bot perdagangan sehingga kini, Bitbot sesuai untuk anda kerana ia pada asasnya adalah perintis bot perdagangan bukan penyimpanan.

Ringkasnya, Bitbot telah merancang untuk meminimumkan risiko dan meningkatkan pulangan untuk pedagang mata wang kripto pada tahun 2024. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang platform yang akan datang ini di laman webnya di sini.

Bitbot memberi anda pendedahan kepada kripto dan AI

Menariknya, Bitbot adalah pelaburan itu sendiri. Mengapa? – Ini kerana ia dikuasakan oleh token aslinya sendiri.

Mengambil kedudukan awal dalam token Bitbot yang kini sedang dalam pra-jualan ialah cara untuk mendapatkan pendedahan kepada dua pasaran yang paling pesat berkembang: mata wang kripto dan kecerdasan buatan.

Statista, sebagai contoh, meramalkan bahawa AI akan menjadi pasaran $2.0 trilion menjelang tahun 2030 berbanding kira-kira $200 bilion sahaja pada masa penulisan. Token aslinya pada masa ini berharga $0.01 sahaja, jadi anda tidak perlu membelanjakan banyak wang untuk melabur di dalamnya. Menurut laman web Bitbot:

Bitbot akan menggunakan sebahagian daripada peruntukan pra-jualannya untuk pertandingan – yang pertama ialah pertandingan $100 ribu.

Klik di sini untuk melawati laman webnya dan mempelajari cara mudah untuk anda melabur dalam token Bitbot.

Token Bitbot membolehkan anda mengakses ciri terhad

Bitbot telah mengumpul lebih $0.3 juta dalam masa beberapa hari, yang menggambarkan permintaan yang tinggi daripada komuniti pelaburan. Ini biasanya merupakan tanda pelaburan yang baik.

Perlu dinyatakan di sini bahawa memiliki token asli juga membuka laluan ke dunia ciri eksklusif, termasuk pengimbas permata, perdagangan salinan, dan kelayakan untuk menyertai program rujukan serta mendapat manfaat daripada inisiatif perkongsian hasilnya.

Sebaik sahaja pra-jualan tamat dan token dikeluarkan, Bitbot akan disenaraikan di bursa kripto terkemuka, yang dari segi sejarah mendorong lebih banyak permintaan, yang diterjemahkan kepada kenaikan harga.

Akhir sekali, perlu diingat bahawa token yang disebutkan di atas adalah kripto pada terasnya. Jadi, ia mungkin akan mendapat manfaat daripada faktor positif pasaran kripto yang lebih luas. Ini termasuk jangkaan peralihan Rizab Persekutuan untuk menurunkan kadar faedah tahun ini dan halving Bitcoin yang dijadualkan pada April akan datang.

Lawati laman webnya di pautan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang ditawarkan oleh Bitbot.