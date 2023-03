Canadese economie statistieken: 24 verrassende feiten die je niet wist

Canada wordt alom gerespecteerd en bewonderd als natie, en terecht. Het is een parlementaire democratie waarin alle grote partijen politieke en economische stabiliteit koesteren en aanmoedigen. Het ‘echte sterke en vrije noorden’ beschikt ook over prestigieuze universiteiten, uitgestrekte natuurlijke schoonheid, een door de overheid gefinancierd gezondheidszorgsysteem, culturele diversiteit, twee officiële talen en een goede reputatie wat betreft vredeshandhaving en diplomatie.

Deze factoren hebben bijgedragen aan de wereldwijde reputatie van Canada als een veilige haven voor investeerders, aangezien het land wordt ondersteund door een stabiel financieel systeem dat innovatie bevordert. Als gevolg hiervan heeft Canada zijn status als wereldwijde economische grootmacht verdiend.

Met andere woorden, Canada is veel meer dan ahornsiroop en hockey. Maar maak je geen zorgen, deze lijst met Canadese economische statistieken vermeldt deze ook kort.

Hoewel de Canadese economie sinds 2020 grotendeels veerkrachtig is gebleven, vertoont ze enkele verontrustende tekenen die overeenkomen met die van veel andere landen. Met name de inflatie en de huizenmarkt zijn een punt van zorg.

Hieronder veel Canadese economische statistieken waar elke burger trots op is.

Canada feiten en statistieken – keuze van de redacteur

57,5% van de Canadese bevolking heeft een diploma hoger onderwijs.

Canada herbergt de op twee na grootste oliereserves ter wereld.

De Toronto Stock Exchange is gerangschikt als de 12e grootste ter wereld.

De Canadese dollar is de 7e meest verhandelde valuta ter wereld.

Hockey is een industrie van $11 miljard.

Statistieken en feiten over de Canadese economie voor 2023

1. Canada is de achtste grootste economie ter wereld

Canada is gerangschikt als ‘s werelds achtste economie op basis van nominale BBP-schattingen van $2,24 biljoen (IMF) en $1,98 biljoen (Wereldbank). Gecorrigeerd voor koopkrachtpariteit schuift Canada echter lager op de ranglijst naar de vijftiende grootste economie.

2. Canada’s Egalisatieprogramma zorgt ervoor dat 94,6 miljard dollar rechtstreeks van Ottawa naar provincies wordt overgemaakt

Als onderdeel van het Canadese Egalisatieprogramma zal de federale overheid in 2023-2024 94,6 miljard dollar overmaken aan provincies en territoria. Het doel van het Egalisatieprogramma is om de fiscale verschillen tussen de “have not”-provincies aan te pakken en te zorgen voor een extra instroom van geld om de economische activiteit en groei te ondersteunen.

3. Canadese bevolking heeft van alle G7-landen het hoogste percentage met een diploma hoger onderwijs

Canada heeft met 57,5% het hoogste percentage personen in de werkende leeftijd met een hbo- of universitair diploma van alle G7-landen. Dit educatieve voordeel bleek vooral gunstig tijdens de eerste dagen van de pandemie, toen werken op afstand de norm werd en geschoolde individuen beter in staat waren om de economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Een interessant feit over de Canadese economie: geschoolde werknemers hadden in 2021 hogere werkgelegenheidscijfers en inkomsten dan in 2016.

4. De dienstensector maakt ongeveer 70% uit van de Canadese economie.

De economie van Canada wordt voornamelijk aangedreven door de dienstensector, die goed is voor 70,5% van het BBP van het land. Bovendien zorgt deze sector voor ongeveer vier op de vijf banen in Canada.

5. Canada heeft de op twee na grootste oliereserves ter wereld

Canada herbergt ongeveer 9,7% van ‘s werelds totale oliereserves, wat neerkomt op ongeveer 168 miljard vaten olie. Hiermee is Canada het op twee na grootste olierijke land ter wereld, na Saoedi-Arabië (met 297 miljard vaten) en Venezuela (met 303 miljard vaten).

6. 75% van alle export is bestemd voor de Verenigde Staten

De totale goederenexport vanuit Canada steeg met 22,1% ten opzichte van het niveau van 2020 tot $777,1 miljard, waarvan 75% bestemd was voor de Verenigde Staten. Canada profiteert natuurlijk van het feit dat het de langste onverdedigde grens ter wereld deelt met de grootste economie ter wereld.

7. De Toronto Stock Exchange (TSX) is qua marktkapitalisatie de 12e grootste beurs ter wereld

Op 16 februari 2023 had de Toronto Stock Exchange (TSX) een totale marktkapitalisatie van ongeveer C $3,4 biljoen ($ 2,76 biljoen), waarmee het de 12e grootste beurs ter wereld is. De ranglijst van de TSX is niet ver verwijderd van een top-10-positie die momenteel wordt ingenomen door de Saudi Stock Exchange (Tadawul) met een marktkapitalisatie van $2,86 biljoen.

8. De TSX-index presteerde in 2022 ongeveer in lijn met de Dow

In 2022 kende de S&P/TSX Composite Index een daling van 8,5%, wat vergelijkbaar is met het verlies van 8,88% in de Dow Jones-index. De prestatie van de TSX was echter aanzienlijk beter dan het verlies van 19,4% in de S&P 500-index en de daling van 33% die werd waargenomen in de Nasdaq-index.

9. De Canadese dollar daalde voor het eerst sinds 2018

De Canadese dollar (CAD/USD), bekend als de loonie, kende in 2022 een waardedaling van 6,8% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en wordt momenteel verhandeld tegen ongeveer $0,74. Dit is de eerste jaarlijkse daling sinds 2018. Deze daling kwam echter ten goede aan Canadezen die in Amerikaanse activa investeerden.

10. De Canadese dollar is de 7e meest verhandelde valuta ter wereld

De Canadese dollar is de zevende meest verhandelde valuta ter wereld. Vanaf april 2022 was de Canadese dollar goed voor 6,2% van het totale volume, een stijging ten opzichte van 5,0% in april 2019.

11. De centrale bank van Canada verhoogde de rentetarieven met 1.700% in 2022

De centrale bank van Canada, de Bank of Canada, voerde in 2022 zeven renteverhogingen door, waardoor de beleidsrente steeg van 0,25% in maart 2022 tot 4,5% in januari 2023. Dit is het meest agressieve jaar van renteverhogingen in de geschiedenis.

12. Canada’s inflatie behoort tot de slechtste van alle ontwikkelde landen

Als Rusland, Brazilië, Argentinië en Turkije buiten beschouwing worden gelaten, behoorde de Canadese inflatie in 2022 tot de hoogste in de G20-groep van ontwikkelde en opkomende economieën. In feite bereikte de Canadese inflatie tijdens de zomermaanden een piek van 8,1%, waarmee het de op twee na hoogste is inflatie in de G20. De inflatie van het land eindigde in 2022 op 6,8%, het hoogste in 40 jaar.

13. De economie van Canada staat op de 14e plaats van de meest vrije ter wereld.

Volgens het rapport Economic Freedom of the World van het Fraser Institute staat Canada op de 14e plaats van de meest vrije economieën ter wereld. De index houdt onder meer rekening met factoren als de omvang van de overheid, de vrijheid om internationaal te handelen en regelgeving.

14. Canada is lid van de G7, G20 en de OESO.

Canada is lid van de Groep van Zeven (G7) geïndustrialiseerde landen, de Groep van Twintig (G20) grote economieën en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Een plaats aan tafel betekent dat Canada een platform heeft om te pleiten voor zijn eigen economische belangen en prioriteiten, zoals vrijhandel en ecologische duurzaamheid

15. Canada heeft 15 vrijhandelsovereenkomsten ondertekend

Canada heeft 15 vrijhandelsovereenkomsten ondertekend met in totaal 51 landen. De meest opvallende is de overeenkomst tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico (CUSMA) is, die de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) heeft vervangen. Deze vrijhandelsovereenkomsten dekken samen 1,5 miljard consumenten.

16. Canada heeft zes recessies meegemaakt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog

Canada is een wereldwijde economische krachtpatser, maar niet immuun voor tegenslagen. Canada heeft in de recente geschiedenis zes recessies meegemaakt. Deze omvatten de recessie van 1957, de recessie van 1981-1982, de recessie van 1990-1991, de recessie van 2001, de Grote Recessie van 2008-2009 en de COVID-19-recessie van 2020.

17. Canada is de thuisbasis van 4,4 miljoen bedrijven

Volgens Statistics Canada waren er in Canada 1.336.336 werkgeversbedrijven en 3.021.567 niet-werkgeversbedrijven die eind 2022 elk een omzet genereerden van ten minste $30.000.

18. De ondergrondse economie van Canada wordt geschat op 2,7% van het totale BBP

In 2021 werd de ondergrondse economie in Canada geschat op $ 68,5 miljard, wat ongeveer 2,7% van het bbp van het land vertegenwoordigt. De belangrijkste aanjager van deze groei was een toename van 18% van de ondergrondse economische activiteit in verband met investeringen in woonstructuren.

19. Het gemiddelde uurloon in Canada is in 2022 met 4% gestegen

In 2022 is het gemiddelde uurloon in Canada met 4% gestegen, van $30,67 naar $31,96. De nutssector had het hoogste gemiddelde uurloon van $47,86, terwijl de accommodatie- en horecasector het laagste had met $18,50 per uur.

20. 15% van de Canadezen verdient meer dan $100.000 per jaar

Het gemiddelde gezinsinkomen in Canada ligt iets boven $75.000 per jaar, waarbij 15% van de bevolking meer dan $100.000 per jaar verdient. Om tot de top 1% van alle verdieners te worden gerekend, moet een werknemer minimaal $512.000 per jaar verdienen.

21. De gemiddelde woonlasten daalden met 18% in januari 2023

Vanaf januari 2023 daalde de gemiddelde huizenprijs in Canada op jaarbasis met 18% tot $612.204. Vastgoedtransacties daalden ook met 58% op jaarbasis tot slechts 20.931, waardoor de huizenverkopen een nieuw dieptepunt in 14 jaar bereikten om het jaar te beginnen.

22. De betaalbaarheid van huisvesting in Canada heeft het laagste punt sinds de jaren tachtig bereikt

Volgens de National Bank of Canada heeft een typisch huis in Canada 67,3% van het salaris van een werknemer nodig om zijn schuld af te lossen. De ruwe berekening van Invezz, inclusief gemeentelijke belastingen, elektriciteit en andere kosten, schetst een meer zorgwekkende huizenmarktstatistiek.

23. Canada is goed voor bijna 75% van de wereldproductie van ahornsiroop

Een artikel over Canadese statistieken is pas compleet met een verplichte vermelding van zijn gewaardeerde schat: ahornsiroop. Canada is ‘s werelds grootste producent van ahornsiroop, goed voor ongeveer 71% van de wereldwijde productie. In 2020 produceerden Canadese ahornsiroopproducenten een record van 13,2 miljoen gallons (49,7 miljoen liter) siroop. Leuk weetje: ongeveer 3.000 ton ahornsiroop ter waarde van ongeveer $19 miljoen werd in 2011 en 2012 gestolen als onderdeel van de grootste overval in de Canadese geschiedenis.

24. Hockey is een industrie van $11 miljard

Wat is meer Canadees dan ahornsiroop? Hockey. Volgens een studie uit 2015 is hockey een bedrijfstak van $11 miljard die een belangrijke rol speelt in kleine gemeenschappen. De studie toont aan dat meer dan $1 miljard aan inkomsten uit toerisme zijn weg vindt naar steden en dorpen met minder dan 100.000 inwoners.

Conclusie

Ondanks een aantal uitdagingen in de afgelopen jaren, heeft de Canadese economie blijk gegeven van veerkracht en blijft ze groeien. De inspanningen van de regering om innovatie, investeringen en handel te bevorderen hebben bijgedragen aan deze groei, evenals de hoogopgeleide beroepsbevolking en de diverse bedrijfstakken van het land.

In de loop der tijd zal het interessant zijn om te zien hoe de Canadese economie zich blijft ontwikkelen en zich blijft aanpassen aan veranderende mondiale omstandigheden. Desalniettemin is Canada, met een sterke basis en een toewijding aan duurzame groei, goed gepositioneerd om alle uitdagingen en kansen die in het verschiet liggen het hoofd te bieden.

