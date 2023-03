Walmart boekt meer inkomsten dan Apple en Home Depot samen, maar waarschuwt voor moeilijkere tijden

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Walmart (NYSE: WMT) boekte $164,1 miljard aan inkomsten in het vierde kwartaal, volgens winstresultaten die vorige week werden bekendgemaakt. Dit overtrof de verwachtingen van analisten van $159,7 miljard en was het grootste verkoopkwartaal dat ooit werd geregistreerd voor Walmart US – meer dan Apple en Home Depot samen.

Hoewel deze winstmarge beleggers als muziek in de oren klonk, steeg het aandeel slechts licht doordat de retailgigant de stemming temperde met zwakker dan verwachte vooruitzichten voor het komende jaar. Een mooi voorbeeld van het kruispunt waarop de Amerikaanse economie zich bevindt.

Walmart is de afgelopen jaren volatiel geweest

Aandelen van Walmart waren de afgelopen tijd relatief sterk, ondanks dat de aandelenmarkt als geheel het moeilijk heeft. Het traject was opwaarts maar wel extreem volatiel. De onderstaande grafiek schetst een rotsachtige rit door de pandemiejaren en naar 2023.

De volatiliteit is vooral opmerkelijk als we kijken naar de omvang van Walmart. De omzet van de kruidenierskoning van bijna 160 miljard dollar overtreft zelfs het meest recente kwartaalcijfer van Apple van 117,2 miljard dollar.

Toegegeven, de marktkapitalisatie van Walmart is zes keer kleiner dan die van Apple, namelijk $382 miljard, dus de vergelijking is een dwaze. Een aandeel van deze omvang schommelt echter normaal gesproken niet zo wild, vooral niet een niet-technologisch aandeel.

Walmart waarschuwt voor een moeilijke weg in het verschiet

Het aandeel reageerde in dit geval echter relatief vlak, een verrassende afwijking van normaal, vooral gezien de winstmarge. Beleggers lieten hun optimisme los dankzij de richtlijnen van leidinggevenden voor het komende jaar:

De consument staat nog steeds erg onder druk. En als je naar economische indicatoren kijkt, dan worden de balansen dunner en dalen de spaarquotes ten opzichte van voorgaande perioden. En daarom kijken we vrij voorzichtig naar de rest van het jaar CFO John David Rainey via CNBC

De dichotomie winst/verwachting is een goede samenvatting van de unieke situatie waarin de markt zich bevindt. Aan de ene kant is de inflatie gestegen tot niveaus die voor het laatst in de jaren zeventig werden gezien, terwijl aan de andere kant de vrees heerst dat de vertraging zo ernstig genoeg zou kunnen zijn om een recessie te veroorzaken.

Walmart wees op deze onzekere macro-economische omgeving door middel van getemperde verwachtingen van de omzetgroei voor het komende jaar in vergelijking met de verwachtingen van analisten, rekening houdend met de impact van steeds stijgende rentetarieven op de vraag in de economie.

Al met al is de leidraad in lijn met het denken van investeerders en bedrijven in de hele ruimte. Zoek niet verder dan collega-winkel Home Depot, die afgelopen dinsdag op dezelfde dag inkomsten boekte.

Home Depot waarschuwde voor een soortgelijke groeivertraging, maar deed het slechter dan Walmart door gemiste inkomsten. Het was zelfs de eerste keer sinds november 2019 dat de winkel de omzetverwachtingen van Wall Street miste, en de voorraad sloot die dag met 7%.