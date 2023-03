GameFi leidend voor Web3-adoptie: Metacade presale door naar fase 6

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De GameFi-ruimte is getuige van een explosieve groei nu de cryptomarkt zijn weg vindt uit de lange cryptowinter die in 2022 is begonnen. GameFi-projecten zoals GameFi-nieuwkomer Metacade (MCADE) krijgen sinds het begin van het jaar steeds meer grip.

GameFi (een kruising van gaming en financiën) heeft een revolutie teweeggebracht in de gaming industrie door verbeterde gebruikerservaring, geïntegreerde financiële beloningen en verzamelobjecten. In slechts een paar jaar tijd is de sector uitgegroeid tot een miljardenmarkt. De marktomvang zal naar verwachting in 2028 $38 miljard bedragen, aangezien game-ontwikkelaars, investeerders en miljoenen, zo niet miljarden spelers strijden om een plaats aan de tafel voor het delen van inkomsten.

Zijn nieuwe GameFi-projecten zoals Metacade een goede mogelijkheid voor investeren?

Het mooie van GameFi-projecten is dat er altijd een bereide markt is. Miljoenen gamers geven de voorkeur aan Web3-games in plaats van Web2-games die meer gericht zijn op het belonen van ontwikkelaars en investeerders. Dit is vaak ten koste van spelers die het grootste deel van het gaming-ecosysteem uitmaken.

Nieuwe projecten zoals Metacade hebben de aandacht van investeerders getrokken toen de MCADE presale werd gelanceerd, die in tien weken tijd $5 miljoen op heeft gebracht.

Vijf van de in totaal zeven presale rondes zijn al uitverkocht en hebben $9,3 miljoen opgehaald. Hierdoor hebben investeerders nog maar twee rondes te gaan voordat de presale sluit en het felbegeerde MCADE-token eindelijk wordt vermeld op openbare beurzen, waaronder Bitmart en Uniswap. Als je geïnteresseerd bent, kunt je hier deelnemen aan de Metacade Presale.

Wat is Metacade en waar wordt MCADE voor gebruikt?

Metacade is een arcade GameFi project waarmee gamers kunnen rondhangen, exclusieve blockchain-gebaseerde play-to-earn (P2E)-games kunnen spelen en spelkennis kunnen delen terwijl ze inkomsten genereren en een carrière opbouwen in Web3. Het project blijft een fenomenale acceptatie van het MCADE-token zien met de huidige presale die meer dan $9,3 miljoen heeft opgebracht.

Het project heeft tot doel om vanaf 2024 een volwaardige DAO te worden. Dan krijgt de community volledige controle over het bestuur van het project met behulp van het MCADE-token, het native token voor Metacade.

Het MCADE-token is de brandstof voor het ecosysteem van Metacade en wordt gebruikt voor alle transacties op het platform, inclusief beloningen. Gamers worden beloond met MCADE-tokens voor het overwinnen van uitdagingen, het voltooien van taken, het uitvechten in PvP-sessies, het delen van kennis met andere gamers, het schrijven van gamerecensies en het deelnemen aan evenementen.

Hoe ver zal de prijs van MCADE stijgen?

De prijs van het MCADE-token is exponentieel gestegen sinds de start van de presale. Naar verwachting zal de prijs nog meer stijgen als de presale succesvol wordt afgesloten en zich vertaalt naar een vermelding op de belangrijkste crypto exchanges. In de voorgaande presale ronde duwde de vraag naar het MCADE-token de verkooplimiet naar een prijs van $0,0155. In de huidige zesde ronde is de prijs afgetopt op $0,017.

De tokenprijs zal naar verwachting stijgen tot $0,020 in de laatste ronde van de presale. Dat gezegd hebbende, hebben vroege investeerders meer winst op de lange termijn wanneer ze investeren in Metacade nu het project pas net van start is gegaan.

Is Metacade het waard om te kopen?

Welnu, dat is aan jou, aangezien je als belegger met veel factoren rekening moet houden voordat je een investering doet, met name portefeuille toewijzing en diversificatie.

Naast de vele GameFi- en metaverse-voordelen die Metacade biedt, voelen investeerders zich aangetrokken tot Metacade vanwege het Metagrants-initiatief, een financieringsbron voor game-ontwikkelaars die hun projecten op het platform willen bouwen.

Bij Metagrants dienen ontwikkelaars gamevoorstellen in, de community stemt over de voorstellen en de meest populaire voorstellen gaan naar de financieringsronde waar investeerders de kans krijgen geld te verdienen. Hoewel dit onderdeel van Metacade tot een go-to-platform maakt voor game-ontwikkelaars, verhoogt het ook het aantal projecten waarin investeerders kunnen investeren.

Het uitgebreide plan van Metacade om het gezicht van de metaverse gaming-industrie te veranderen, zoals uiteengezet in de whitepaper en de waarde van het MCADE-token, maken Metacade tot een goede investeringskeuze. Metacade heeft tevens goedkeuring gekregen van het toonaangevende blockchain-auditbureau Certik, waardoor het tussen andere door Certik goedgekeurde projecten werd geplaatst. Dit betekent dat het project transparant is, een sterk verkoopargument waar veel vraag naar is na meerdere grote crypto crashes.