Metacade prijsvoorspelling: MCADE verwachting nu GALA en FLOKI-tokens stijgen

Floki Inu (FLOKI/USD) en Gala Games (GALA/USD) zijn momenteel de meest populaire munten in het GameFi-ecosysteem, met tokens die indrukwekkende bewegingen hebben gemaakt in de afgelopen 24 uur.

Deze prijsvoorspelling voor MCADE, en de vergelijking met GALA en FLOKI, benadrukt de verschillen in prijsvooruitzichten en waarom Metacade een grotere kans zou kunnen bieden.

Floki Inu en GALA zijn trending, maar waarom zou Metacade de beste munt kunnen zijn?

Terwijl deze tokens die zijn gekoppeld aan play-to-earn-ecosystemen het laatste nieuws en de veerkracht in de NFT’s en metaverse sectoren volgen voor een bullish ommekeer, trekt Metacade (MCADE) steeds meer de aandacht van investeerders als een grotere investering.

Metacade is een P2E-platform dat momenteel bezig is met het afronden van de presale fase. Het project geldt nu al als een van de meest opwindende play-to-earn-projecten in GameFi, en deskundigen suggereren dat het de niveaus zou kunnen halen of zelfs overtreffen die Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland en ImmutableX bereikten in 2021. De vooruitzichten suggereren dat de prijs van MCADE 100x in waarde zou kunnen stijgen, als we vergelijken met Floki Inu’s 51.000% en GALA’s 28.000% sprong vanaf de dieptepunten ooit tegen de huidige prijzen.

Zal Metacade $ 1 bereiken?

Metacade bevindt zich in fase 5 van de token presale, waarbij meer dan $9,2 miljoen is opgehaald terwijl de roadmap op weg is naar notering op grote crypto exchanges. Zoals Invezz onlangs benadrukte, is elke voorverkoopfase uitverkocht en is er nog maar 11,9% van de tokens over. De prijs van MCADE stijgt vandaag van $0,008 naar $0,017.

In de volgende fase van de voorverkoop zal de prijs stijgen tot $0,0185. Gezien de grote interesse voor het project, is het waarschijnlijk dat de waarde van het token zal exploderen met de aanstaande beschikbaarheid op de secundaire markt. Als beleggers MCADE inslaan zoals ze deden tokens zoals AXS, MANA en SAND en IMX in de laatste bullmarkt, zouden we de prijs van Metacade omhoog kunnen zien schieten naar $0,5 en vervolgens naar de $1 in 2023 of 2024.

Wat is Metacade?

Metacade is de belangrijkste Web3-gemeenschapshub. Het platform biedt gamers een op blockchain gebaseerde arcade waar ze niet alleen toegang hebben tot het beste van P2E-games, maar ook verbinding kunnen maken en kunnen groeien terwijl ze crypto verdienen terwijl ze het beste van Web3 en GameFi ervaren. Als ecosysteem biedt Metacade veel meer voor de community, een reden waarom wordt aangeprezen dat het mogelijk de actieve gebruikersbasis van bestaande projecten zoals The Sandbox, Floki’s Valhalla en GALA zal opeisen.

Het native token van het ecosysteem van Metacade is MCADE. Houders kunnen met het token stemrecht krijgen. Het ERC-20-token is beschikbaar op zowel CEX- als DEX-platforms. Het wordt gebruikt voor beloningen in Metacade-competities en voor staking. Als je geïnteresseerd bent, kunt je hier deelnemen aan de Metacade Presale.

Prijsvoorspelling voor Metacade: MCADE presteert beter omdat GameFi TradFi overtreft

De prijsvooruitzichten voor MCADE zijn positief gezien de algemene interesse in speltokens naarmate NFT’s en de metaverse sectoren groeien.

Een recent rapport suggereert dat GameFi voor early adopters een van de meest winstgevende investeringen in de cryptosector blijft. Analisten van blockchain-databedrijf Messari zeggen dat GameFi-tokens tot nu toe beter hebben gepresteerd dan activa in traditionele financiële instellingen in 2023, met een gemiddeld rendement van meer dan 8.130% sinds februari. Uit de analyse blijkt inderdaad dat de S&P 500 25% rendement had vanaf februari 2023, terwijl Bitcoin in dezelfde periode ongeveer +38% boekte.

Gezien de verwachting dat GameFi-tokens in 2023 beter zullen presteren dan de bredere industrie, zal de prijs van MCADE ongetwijfeld stijgen in vergelijking met de voorverkoopwaarde. Voor meer informatie of om te investeren in de voorverkoop, bezoek de website hier.

Vanuit een fundamenteel perspectief is Metacade ongetwijfeld momenteel het meest besproken GameFi-project. Dit wordt tevens geïllustreerd door de snelle verkoop van meer dan 781 miljoen MCADE-tokens in slechts een paar weken. Zoals aangegeven op de website van het project, zijn er momenteel minder dan 73 miljoen tokens te gaan, waarbij het P2E-platform alle soorten investeerders aantrekt.

Een rally naar $0,1 in de komende maanden is mogelijk, waarbij het belangrijkste middellangetermijn doel voor bulls $1 is.

FLOKI prijs: zal Floki Inu stijgen of dalen?

Zoals hierboven gesuggereerd, wijst de voorspelling voor GameFi in 2023 op aanhoudende outperformance van de sector te midden van een grotere acceptatie van cryptocurrencies en blockchain-technologie in de gamingsector. Niemand kan met zekerheid voorspellen hoe de prijs zich in de toekomst ontwikkelt, maar gezien de bovenstaande vooruitzichten zal de prijs van Floki waarschijnlijk de topmunten in het ecosysteem weerspiegelen om in 2023 naar nieuwe hoogtepunten te stijgen.

Het Floki-team heeft toezicht gehouden op de enorme groei van het meme-geïnspireerde cryptoproject, met partnerschappen en noteringen op grote beurzen die hielpen bij prijstractie. Hoewel een bredere marktdaling de prijs van FLOKI zou kunnen verlagen, zou een potentiële bullrun voor crypto dus kunnen helpen om een opwaarts momentum teweeg te brengen en een nieuw record te bereiken.

GALA prijs: zal GALA stijgen of dalen?

De verwachtingen voor de prijs van GALA van het afgelopen jaar waren grotendeels neerwaarts, met een tokenwaarde van 82% sinds maart 2022. In de afgelopen 30 dagen is GALA/USD volgens gegevens van CoinGecko met bijna 33% gedaald en handelt momenteel rond de $0,037.

Net als bij andere projecten probeert GALA echter ook gebruik te maken van de algehele acceptatie van GameFi met een strategie die grote partnerschappen en overnames omvat. Het utility-token van het op Ethereum gebaseerde blockchain-gameplatform is daarom op dit moment een koopje gezien het potentieel ervan.

Tenzij er een catastrofale mislukking van de industrie is, kan GALA alleen maar groeien vanaf het huidige punt. Het belangrijkste doel zou het hoogste punt ooit van $0,82 moeten zijn dat op 26 november 2021 werd bereikt.