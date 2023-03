Metacade (MCADE) zou in 2023 de grootste GameFi-investeringsmogelijkheid kunnen zijn

Als je investeerder bent en plezier wilt hebben terwijl je profiteert van de voordelen van spelen om te verdienen, is Metacade (MCADE) een project dat je waarschijnlijk overal in de branche zult tegenkomen.

Wat is Metacade en waarom kan het een geweldige investeringsmogelijkheid zijn, vooral voor vroege investeerders?

Zoals je in dit artikel en uit andere geweldige bronnen zult ontdekken, komt een deel van het antwoord op de bovenstaande vraag uit de voorverkoop van MCADE-tokens. Terecht gonst de industrie van het nieuws over Metacade, waarbij de interesse van investeerders in dit project wijst op een enthousiasme dat vergelijkbaar is met wat de markt zag tijdens de explosieve GameFi-golf die ons onder andere Axie Infinity , Decentraland en The Sandbox bracht.

Lees verder voor meer informatie over waarom Metacade hèt crypto-gamingproject zou kunnen zijn om in 2023 in te investeren.

Wat maakt Metacade tot een geweldige investeringsmogelijkheid?

De gamingsector zal naar verwachting groeien tot een waarde van meer dan $200 miljard in 2023, waarbij het GameFi-ecosysteem een heropleving zal meemaken na de bredere crypto-stilte. Vanaf maart 2023 is de marktkapitalisatie van alle toonaangevende cryptogames, waaronder ApeCoin, Decentraland en Axie Infinity, ongeveer $10 miljard – een daling ten opzichte van de ongeveer $60 miljard eind 2022.

Volgens nieuw onderzoek naar het potentieel voor het blockchain-gaminglandschap, zou een terugkeer naar winstgevendheid voor investeerders de sector naar nieuwe hoogtepunten kunnen stuwen in 2023 en 2024.

Over het algemeen biedt de bearmarkt een geweldige kans voor beleggers. Specifiek voor Metacade is echter de innovatieve benadering van spelen om te verdienen. De focus van het project op de gemeenschap met baanbrekende functies en een allesomvattend pakket voor plezier en beloningen zou de interesse van veel andere NFT-projecten in het P2E-ecosysteem kunnen wekken, wat de waarde van MCADE ten goede komt.

Kan Metacade $ 1 bereiken in 2025?

Voor een vooruitblik op het potentieel voor MCADE is de Metacade-voorverkoop een goed startpunt.

Een blik op de geschiedenis van de tokenverkoop hier toont een enorme vraag, waarbij investeerders profiteren van de lage prijzen voor een kans op een hoger rendement. De prijs voor 1 MCADE is gestart bij $0,008, maar is momenteel $0,017 en in de volgende fase van de voorverkoop zal het stijgen tot $0,0185.

Zoals bij de meeste investeringen, zou de waarde van het utility-token aan het einde van de voorverkoop een impuls kunnen krijgen en een aanhoudende rally naar het psychologisch belangrijke $1-niveau tegen 2025 is geen vergezochte uitkomst.

Nu de marktbodem waarschijnlijk is en de activa naar verwachting zullen stijgen in een nieuwe bull-cyclus, zijn de voorspellingen dat de prijs van MCADE zal stijgen. Zoals opgemerkt, zullen de katalysatoren voor deze groei echter niet alleen de fundamentele kracht van Metacade zijn, maar ook rond de heersende marktomstandigheden.

Wat is Metacade?

Metacade is ‘s werelds eerste echte community-gestuurde arcade. Het door Ethereum aangedreven blockchain-gamingplatform zal een revolutie teweegbrengen in het P2E-landschap en een geheel nieuwe Web3-ervaring bieden aan spelers en investeerders.

De whitepaper van Metacade schetst het ultieme Web3-platform waar gebruikers kunnen spelen, verdienen, bouwen en verbinding maken.

Wil je meer weten over de voorverkoop, klik dan op deze link .

Momenteel is MCADE verkrijgbaar in de presale. Een deel van de roadmap voorziet in de lancering van een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) in 2024. De controle over het bestuur zal bij MCADE-houders zijn en gebruikers zullen beloningen verdienen, niet alleen door games te spelen, maar ook door deel te nemen aan de algehele groei van het platform via stemmen.

Wat maakt Metacade uniek?

Metacade biedt niet zomaar een game, maar een platform voor alle soorten arcade-achtige games en gamers, met integratie van het sleutelverdiensysteem. Er zijn ook P2E-toernooien en competities waar spelers MCADE kunnen verdienen.

Maar hoewel gebruikers toegang hebben tot deze klassieke game-inkomsten, gaat het platform verder door meer nieuwe manieren te bieden om inkomsten te genereren. Men kan ervoor kiezen om hun MCADE-tokens in te zetten, betaald te worden voor deelname aan bètatestscenario’s of door toegang te krijgen tot vacaturesites.

Door zich te concentreren op het bouwen van een community-hub voor P2E-arcadegames, biedt Metacade iets unieks aan zijn ecosysteem dat de meeste concurrenten niet hebben: een circulair economisch model. Dit betekent in feite dat de economische stimulans niet draait om het lineaire of enkelvoudige punt dat het native token is. Een model als Metacade’s organische groei van het ecosysteem stimuleert de algehele economische vooruitzichten om duurzame kansen op de lange termijn te bieden.

De Metacade-roadmap voorziet in dit type platform waar alles, van het in-game token, de game-ervaring en gemeenschapsrechten tot sociale interactie, optelt om een complete Web3-ervaring te bieden.

Is Metacade het waard om te kopen?

Metacade zegt dat het het grootste GameFi-platform bouwt, met een unieke benadering van game-tokenomics en dergelijke. De interesse in dit P2E-ecosysteem is vergelijkbaar met, of zou kunnen overtreffen, de interesse die we zagen tijdens de lancering van eerdere generaties blockchain-gameprojecten zoals Axie Infinity. De presale van MCADE, die de zesde fase is ingegaan en snel uitverkocht raakt, biedt investeerders de kans om investeerders in een vroeg stadium te zijn.

Zoals opgemerkt, terwijl voorspellingen voor MCADE afhankelijk kunnen zijn van andere externe/marktfactoren, suggereren de vooruitzichten op lange termijn dat Metacade vandaag de moeite waard zou kunnen zijn om te kopen, vooral met prijzen die zo laag zijn als tijdens de presale.

De positieve vooruitzichten voor MCADE worden ook geholpen door de roadmap van Metacade, die je hier kunt bekijken. Naast het samenwerken met toonaangevende P2E-spelers om het platform te laten groeien, voorziet het team achter het project een duurzaam ecosysteem ter ondersteuning van advertentie-inkomsten, een launchpad, play-to-play arcade en gametests. Het platform zal Play2Earn-, Create2Earn- en Work2Earn-functies lanceren, evenals DAO Governance tegen het vierde kwartaal van 2024.

Ga naar de Metacade-website om deel te nemen aan de presale.