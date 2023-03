Prijsvoorspelling Metacade: vraag naar presale duwt prijs MCADE omhoog

Metacade (MCADE), een sociale hub om te spelen om te verdienen, toont nog geen tekenen van vertraging. De GameFi-arcade bracht een indrukwekkende $9,3 miljoen op met de eerste vijf stadia van de presale.

Vanaf slechts $0,008 is de prijs van MCADE gestegen tot $0,017 in de huidige zesde fase van de presale. In de laatste voorverkoopfase wordt een prijs verwacht van $0,020, waarmee deze wordt voorbereid op notering op de belangrijkste beurzen. Als je mee wilt doen aan de voorverkoop kan dat hier.

Zal Metacade $1 bereiken in 2024?

Het is moeilijk om de waarschijnlijke prijs van MCADE tegen het begin van 2024 te voorspellen. Met de groeiende vraag naar het token is een prijs van $1 echter haalbaar, hoewel dit te ambitieus zou kunnen zijn.

Nu al wordt verwacht dat de prijs van het token de voorverkoop zal beëindigen op $0,020. Wanneer het token grote beurzen raakt, zou de prijs van MCADE in theorie stijgen door blootstelling aan een veel grotere investeerdersbasis.

Dus, wat is er nodig om $1 te bereiken? De wiskunde impliceert dat de prijs van MCADE met 4.900% moet stijgen. Is dit realistisch? Misschien is de betere vraag om te stellen wat er kan worden verwacht op basis van vergelijkbare tokens die tijdens het voorverkoopproces volgers trokken en in de loop van de tijd momentum opbouwden.

We hebben van andere succesvolle presale-tokens in de markt gezien, procentuele rendementen van 1.000% – 2.000%. Als zodanig is een MCADE-prijs van $0,50 tegen het einde van 2023 een meer realistische mogelijkheid met het potentieel om de komende jaren $1 te bereiken.

Metacade is niet te vergelijken met de meeste platforms en genereert nu al een ongekende vraag. Het project is gebaseerd op een geruststellend whitepaper. In de whitepaper worden bijvoorbeeld de strategieën voor het genereren van inkomsten voor de Metacade-gemeenschap en investeerders uitgelegd. Er is ook een duidelijk stappenplan over hoe het project werkelijkheid zal worden, zodat investeerders het kunnen volgen.

Bijgevolg heeft het project lof gekregen van zowel experts uit de industrie als speculanten, waardoor het team tot nu toe een succesvolle voorverkoop heeft kunnen uitvoeren. Beleggers worden getrakteerd op een groot aantal verdienmogelijkheden en beloningen, waardoor het een van de meest gevraagde GameFi-platforms ooit is.

Wat is Metacade en hoe werkt het?

Metacade is een disruptief Play-to-Earn (P2E)-platform waarmee gebruikers arcadespellen kunnen spelen en beloningen kunnen ontvangen. Deze beloningen worden gegeven in de vorm van crypto-tokens die de spelers kunnen uitbetalen of gebruiken op het platform.

Metacade werkt op dezelfde manier als andere P2E-platforms. Als speler verzamel je crypto-tokenbeloningen voor succesvol zijn in games en competities. Voor Metacade is MCADE het native token dat het ecosysteem aandrijft.

Metacade heeft echter andere spannende manieren waarop spelers beloningen kunnen verdienen, waaronder Create2Earn, Compete2Earn en Work2Earn. Leden van de Metacade-community kunnen ook het native token inzetten en deelnemen aan reguliere prijstrekkingen om hun inkomsten te verhogen.

Metacade prijsvoorspelling

Het beste van GameFi hebben we ongetwijfeld niet gezien, aangezien de sterke groei van 2021 meteen werd opgevangen met de langdurige bearmarkt van 2022 en begin 2023. In 2023 toont de markt weer enthousiasme en de verwachting is dat GameFi zal domineren, met platforms zoals Metacade die de leiding nemen.

Ondanks dat de markt onrustig is, zijn de vooruitzichten voor de GameFi-markt positief. Een potentieel herstel in crypto in 2023 zal naar verwachting GameFi een boost geven en een verwachte jaarlijkse groei van 20,4% in de komende zes jaar opleveren. Over het algemeen wordt geschat dat de industrie tegen 2028 zal stijgen tot $2,8 miljard.

Van projecten die in de GameFi-sector winnen, wordt echter verwacht dat ze kwaliteit boven kwantiteit bieden. MCADE biedt beide, een reden voor investeerders om enthousiast te zijn over de toekomst.

Vanuit een fundamenteel perspectief heeft MCADE een ongelooflijk aanbod op de markt. Afgezien van de enorme inkomsten van het platform, voelen investeerders zich aangetrokken tot de op investeerders gerichte projecten. Dat is het geval met het Megagrants-initiatief, dat een financieringsbron zal zijn voor game-ontwikkelaars die projecten op het platform bouwen.

Afgaande op het bovenstaande zou MCADE kunnen stijgen tot en boven $1, hoewel dit op de langere termijn waarschijnlijk is. Een prijsvoorspelling op korte tot middellange termijn van ten minste 10x is realistischer wanneer het token op grote beurzen terechtkomt. Tot nu toe hebben vroege investeerders tijdens de presale meer dan 100% winst behaald, waardoor een rendement van 10x zeer realistisch is in een paar maanden in de toekomst.

Moet ik nu investeren in MCADE?

Voor de huidige prijs van $0,017 is het kopen van MCADE zeer aantrekkelijk. Het token zal naar verwachting met ongeveer 17,6% terugkeren tegen de tijd dat de voorverkoopfase eindigt.

De geschiedenis leert ons dat populaire tokens nieuwe hoogten bereiken wanneer ze op beurzen worden genoteerd. Daarom zou dit het juiste moment kunnen zijn om in MCADE te investeren voordat de prijs omhoog schiet. Maar afgezien van het potentiële rendement van speculatie, heeft MCADE een real-world innovatieve use-case waardoor het een investering van je leven is.