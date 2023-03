AltSignals (ASI) prijsvooruitzichten nu AI-coins stijgen op bullish cryptomarkt

De prijs van AltSignals (ASI) zal naar verwachting aanzienlijk stijgen tijdens het presale evenement, wat samenviel met een opleving van het sentiment op de cryptomarkt.

Op 14 maart stegen de munten van kunstmatige intelligentie (AI) gemiddeld met 16% in 24 uur, waarbij de marktkapitalisatie van het AI-segment $1,96 miljard bereikte. Dit kwam na een bullish flip voor de bredere markt, waarbij Bitcoin boven de $26.000 uitbrak en de beste AI-gerelateerde munten zoals SingularityNET (AGIX/USD) en Fetch.ai (FET/USD) pieken van meerdere weken bereikten.

Deze prijsvooruitzichten voor AltSignals benadrukken waarom ASI in 2023 een AI-token zou kunnen zijn om in de gaten te houden.

Zal AltSignals $ 1 bereiken in 2023?

Zoals hierboven vermeld, loopt de presale van AltSignals momenteel. Het ASI-token is momenteel $0,012 waard. Aan het einde van de eerste fase van de presale stijgt de prijs van ASI met 25% tot $0,015. Volgens de tijdlijn van AltSignals zal ASI uiteindelijk beschikbaar zijn voor $0,02274 tijdens de laatste fase van de vroege release. In totaal zal de waarde van het token naar verwachting met 74% stijgen tijdens de presale.

Als de verwachte bullish piek voor ASI zich voordoet, beginnend in het volgende kwartaal, dan zal de prijs 44x moeten stijgen om boven de $1 te breken. Hoewel het mogelijk is dat het token dit niveau in de komende negen maanden bereikt, kunnen andere factoren die van invloed kunnen zijn op prijsbewegingen een rol gaan spelen en dergelijke winsten belemmeren.

Als de prijzen bearish blijven, zou een meer realistische voorspelling een behoorlijk rendement van 10x zijn tot boven $0,2 of iets hoger. De prijzen zouden dan op middellange termijn kunnen exploderen naarmate een nieuwe bullmarkt vorm krijgt.

Wat is AltSignals en hoe werkt het?

AltSignals werd gelanceerd in 2017 en bood als eerste gratis tophandelssignalen voor een groeiende gemeenschap die onlangs meer dan 50.000 abonnees heeft bereikt.

Op de handelsmarkt geldt AltSignals momenteel als een van de beste producten voor bots met digitale activa. Handelaren krijgen de meest geavanceerde signalen van technische, fundamentele en sociale sentimentanalyse tot backtesting, sociale handel en noteringswaarschuwingen en andere.

Het platform is nu op zoek naar een revolutie in zijn bedrijf door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI), natuurlijke taalverwerking (NLP) en machine learning (ML) om de nauwkeurigheid van signalen voor cryptocurrencies, Binance-futures en Forex te verbeteren.

Volgens de AltSignals-whitepaper wordt het AI-algoritme dat in de komende maanden wordt verwacht, ActualizeAI genoemd. Dit zal ook ten goede komen aan traditionele beurs- en CFD-handelaren.

ASI is het native token dat het ActualizeAI-ecosysteem zal aandrijven. Er is een vaste voorraad van 500 miljoen tokens, waarvan er 290 miljoen (58% van de voorraad) zijn vrijgegeven voor de voorverkoop.

Het token is de belangrijkste rekeneenheid in het ecosysteem, waarbij houders hun ASI gebruiken om toegang te krijgen tot de beste handelssignalen. Gebruikers verdienen ook ASI door handelstoernooien en door bij te dragen aan projecten en productontwikkeling. ASI zal ook worden genoteerd op zowel CEX- als DEX-platforms, inclusief Uniswap in Q2, 2023.

AltSignals prijsvoorspelling

Verwacht wordt dat de prijs van het ASI-token van AltSignals hoger zal stijgen naarmate de voorverkoop ten einde loopt en de tokens beschikbaar zijn op de secundaire markt. Het psychologische niveau waarop bulls zich later in 2023 kunnen richten, is $1. Verder hebben we $5 en vervolgens $10 als doelen tussen 2025 en 2030.

Als we vergelijken, hebben tokens zoals SingularityNET en Fetch.ai respectievelijk meer dan 6.600% en 5.300% opgeleverd sinds de laagste punten ooit in maart 2020. Zoals eerder opgemerkt, moet AltSignals, om $1 te bereiken, boven belangrijke niveaus zoals $0,1 en $0,5 komen (5x tot 10x rendement) waarvan ik denk dat het mogelijk is in een bullish 2023-2024.

Welke factoren zullen dus waarschijnlijk een positieve marktvooruitzichten voor AltSignals katalyseren?

Ten eerste voorspellen marktexperts een verder opwaarts momentum voor AI-gerelateerde munten, met munten zoals ASI die getipt zijn om beter te presteren als een van de topinvesteringen van 2023. Deze vooruitzichten worden verder geholpen door het feit dat de voorverkoop van AltSignals enorme belangstelling trekt van zijn bron. -gevestigde gemeenschap en van rond crypto. Dit scenario zal waarschijnlijk nog meer vraag naar ASI aanwakkeren wanneer de munt live gaat in Q2, 2023.

Een andere belangrijke factor zou de groeiende vraag naar voorspellende modellen in de handel kunnen zijn. Als zodanig zou een revolutionair AltSignals-platform, mogelijk gemaakt door ASI-token en het aankomende ActualizeAI-ecosysteem, de prijs van ASI nog hoger kunnen katapulteren.

Ook valt notering op gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen historisch gezien samen met een grote prijsstijging voor beursgenoteerde tokens en ASI zou niet anders kunnen zijn, vooral gezien de enorme vraag die al te zien was bij de presale.