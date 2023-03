MCADE gestegen met 112,5% sinds de start van de Metacade presale: hoe ver zal het stijgen na de vermelding?

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van MCADE zit in een stijgende lijn sinds de start van de Metacade-presale. De prijs is gestegen van $0,008 in de bèta presale fase tot $0,017 in de huidige, zesde presale fase. Het token is in minder dan drie maanden tijd met 112,5% gestegen.

Volgens het presale schema zal MCADE in de laatste fase naar verwachting $0,020 bereiken. In het tempo waarin de fasen van de presale nu uitverkopen, is het gewoon een kwestie totdat de presale is afgerond. Als je nog snel wilt instappen, kun je hier deelnemen aan de presale.

Wat is Metacade?

Metacade is een metaverse platform dat is ontworpen om gamers in staat te stellen exclusieve play-to-earn (P2E)-games te spelen en een Web3-carrière op te bouwen. Het biedt ook een platform voor game-ontwikkelaars om investeerders aan te trekken die hun GameFi-projecten willen financieren. Het biedt een investeringsmogelijkheid voor crypto-investeerders via het MCADE-token dat zich momenteel in de voorverkoopfase bevindt.

Het token van Metacade, MCADE, is gebouwd op de populaire Ethereum-blockchain, waardoor het een ERC20-token is. Dit zorgt ervoor dat MCADE wordt gekocht via een goedkope, beveiligde blockchain.

Naast het gebruik ervan binnen het ecosysteem van Metacade kunnen MCADE-houders, inclusief degenen die het tijdens de presale kopen, het vóór het einde van het eerste kwartaal van 2023 op crypto-uitwisselingen verhandelen.

Metacade prijsvoorspelling voor 2023

Hoewel het misschien moeilijk is om een precieze prijsvoorspelling voor Metacade te geven na de presale, kunnen de toenemende vraag naar MCADE en de bullish trend die we hebben gezien sinds de start van de voorverkoop een indicatie zijn van wat je kunt verwachten nadat de presale is voltooid.

De huidige zesde fase is nu voor 96,24% uitverkocht en er zijn slechts 23.311.456 MCADE-tokens over van de in totaal 855 miljoen tokens die gereserveerd zijn voor de Metacade-presale. Dit betekent dat de presale snel ten einde loopt om de weg vrij te maken voor andere mijlpalen.

Volgens de whitepaper van Metacade staan er naast de presale nog diverse andere activiteiten gepland voor 2023 Q1. Zodra de presale is afgerond, wordt verwacht dat Metacade een openbare lancering zal doen voordat het MCADE-token op CoinMarketCap en CoinGecko wordt vermeld.

Metacade heeft er ook naar gestreefd om MCADE op Uniswap te laten noteren, naast drie tot vijf andere top gecentraliseerde beurzen (CEX’s).

De meeste cryptocurrencies zien enorme prijsbewegingen na hun eerste notering op crypto-uitwisselingen en het MCADE-token is misschien geen uitzondering. Afgaande op de tractie die het Metacade-project binnen de GameFi-ruimte creëert, zou het geen wonder zijn om te zien dat de prijs van MCADE $1,0 bereikte na de eerste notering.

Het is tevens mogelijk om een tokenverbrandings- of terugkoopmechanisme voor de MCADE-tokens te introduceren zodra het tokenhulpprogramma en de inkomstenstromen zijn vastgesteld. Dit zou het token schaars maken, aangezien het aanbod van tokens in omloop zou worden verminderd, waardoor MCADE waardevoller zou worden, afhankelijk van de vraag op dat moment.

Is Metacade een goede investering?

Dat is aan een individuele belegger, aangezien er verschillende factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden voordat hij in een cryptoproject investeert. Dat gezegd hebbende, het belangrijkste is echter om ervoor te zorgen dat het project realistisch en levensvatbaar is.

Afgaande op de whitepaper, blijkt Metacade een levensvatbaar cryptoproject te zijn, aangezien het bijna de presale van het native token, MCADE, voltooit. Bovendien is het ook goedgekeurd door Certik, een toonaangevend blockchain-auditbureau, wat bewijst dat het een transparant project is. Een door Certik goedgekeurd project zijn, is een sterk verkoopargument voor het project, vooral gezien het aantal cryptofraude op de markt.