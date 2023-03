AltSignals (ASI) verandert de manier waarop van crypto liefhebbers verbinding maken, handelen en concurreren door middel van geavanceerde technologieën

Milko is een financiële analist die de cryptomarkten behandelt. Hij begon zijn carrière met het handelen in fiatvaluta’s voordat… lees meer

In de hele blockchain-ruimte is het belangrijker dan ooit voor cryptocurrency-handelaren en investeerders om toegang te hebben tot het laatste nieuws, ontwikkelingen en analyses om goed onderbouwde beslissingen te nemen over hoe ze zullen diversifiëren.

Een platform dat een grote verandering teweeg kan brengen door investeerders en handelaren te leiden door de nauwkeurigheid te verbeteren, is AltSignals.

Biedt AltSignals een geweldige investeringsmogelijkheid?

De huidige AltSignals-presale biedt de ASI-cryptocurrency aan voor $0,012 per token.

Het AltSignals-project heeft tot doel de bestaande handelsplatforms te ontwikkelen. Het maakt gebruik van de kracht van machine learning en heeft een aangepast algoritme ontwikkeld dat is getraind om patronen in marktgegevens te identificeren. Dit betekent dat handelaren wereldwijd waarde en bruikbaarheid in het platform kunnen vinden, afgezien van alleen de ASI-cryptocurrency.

De huidige voorverkoop is voor 32,28% voltooid en ASI kan tegen het einde van de voorverkoop mogelijk in waarde stijgen tot $0,04. ASI heeft het potentieel om het hele jaar door een nieuw hoogtepunt ooit te bereiken.

Zal AltSignals $ 1 bereiken tegen het einde van 2024?

Ervaren cryptocurrency-handelaren en investeerders weten dat het volgen van het verhaal van het technische veld essentieel is voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. De huidige trend en het verhaal gaan over AI, en AltSignals is een platform dat de kracht van AI gebruikt via zijn stack die bekend staat als AcutalizeAi.

Hoewel er nooit garanties zijn met volatiele cryptocurrencies, kan het ASI-token in het vierde kwartaal van 2023 een waarde van $1 bereiken. De prestaties zijn afhankelijk van het algehele succes van de voorverkoop en de vraag naar het token op de lange termijn.

Wat is het AltSignals-platform?

AltSignals is een van de nieuwste projecten die furore maakte in investeerderskringen, omdat het wordt aangedreven door toonaangevende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML), natuurlijke taalverwerking (NLP) en geavanceerde sentimentanalyse.

Door een eenvoudig lineair regressiemodel te implementeren, kan de AltSignals-tool de toekomstige prijzen van activa met een hoge mate van nauwkeurigheid voorspellen, door rekening te houden met historische prestaties.

Er is ook de AltAlgo-indicator, die tot doel heeft het traceerproces te vereenvoudigen en toegankelijk te maken voor handelaren met een hoog ervaringsniveau.

Hoe werkt AltSignals als platform?

Het platform implementeert tal van geavanceerde technologieën om de toekomstige waarde van cryptocurrencies te voorspellen, waaronder kunstmatige intelligentie, machine learning, voorspellende modellering, natuurlijke taalverwerking en sentimentanalyse.

Het ASI-token drijft het hele AltSignals-ecosysteem aan. Het fungeert als een lidmaatschapstoken voor het AltSignals AI-ecosysteem, waar elke houder van ASI-tokens toegang krijgt tot alle beschikbare tools.

Elke houder heeft ook toegang tot toekomstige AI-aangedreven producten, de AI Members Club, en kan deelnemen aan voorverkoopmogelijkheden naast handelstoernooien. De ASI-cryptocurrency zal ook worden gebruikt in gemeenschapsbestuur.

Hoe zal AltSignals de industrie veranderen?

AltSignals zal de industrie enorm veranderen door het giswerk weg te nemen dat gepaard gaat met het analyseren van de potentiële groei en waarde van cryptocurrencies.

Met andere woorden, in plaats van dat gebruikers alle gegevens handmatig moeten bekijken en vervolgens schattingen moeten maken op basis van gissingen, hebben ze toegang tot handelssignalen en analyses via door AI aangedreven technologie.

Ze kunnen gegevens krijgen over Binance-futures, Forex en Tradingview. Het platform biedt technische en fundamentele analyse en kan zich blijven aanpassen aan de marktomstandigheden, zelfs als deze bearish of bullish zijn.

Is de cryptocurrency ASI een goede investering voor de lange termijn?

De blockchain-ruimte groeit gestaag en meer investeerders dan ooit proberen de groei van cryptocurrencies te benutten voor financiële winst. Zolang het nodig is om cryptocurrencies te analyseren, zal er behoefte zijn aan AltSignals, omdat het platform veel waarde biedt en het giswerk rond het maken van deze schattingen wegneemt.

Zijn tokens uit de handelssector een solide investering voor de lange termijn?

Het AltSignals-platform en zijn ASI-token vertegenwoordigen de toegangspoort tot de handelssector, omdat ze investeerders en handelaren toegang geven tot AI-aangedreven tools waarmee ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Zodra het team achter het project hun regressiemodel volledig gebruikt, gaan ze over op voorspellende modellering, gecombineerd met de vooruitgang die is geboekt bij de verwerking van natuurlijke taal.

Met de toegenomen populariteit van AI-tools en de dominantie die ze in zowat elke branche laten zien, kunnen AltSignals en het ASI-token waarschijnlijk solide investeringsopties zijn voor de lange termijn.

Is AltSignals het waard om te kopen?

Door AI aangedreven handelsalgoritmen waren een droom in de hoofden van veel investeerders en deze droom wordt nu werkelijkheid.

Het AltSignals-platform vertegenwoordigt niet slechts een enkele tool, maar een ecosysteem van tools die signalen en indicatoren kunnen geven over de toekomst van elke cryptocurrency. Dit betekent dat er veel waarde zit achter het onderliggende project, en naarmate het zich ontwikkelt en groeit, kan het veel nauwkeuriger worden en kan de vraag ernaar groeien.