Bitcoin, crypto en Nasdaq wachten op rentebesluit, nu onrust bij banken extra volatiliteit belooft

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Net zoals de paus katholiek is, is Bitcoin volatiel.

Vandaag de dag is dat misschien nog meer het geval. De ECB zal haar laatste rentebesluit om 9.15 uur Eastern Time bekendmaken in een verklaring die een van de meest doorslaggevende van het jaar wordt (dit is de tweede keer dat ik die woordspeling vandaag gebruik en ik ben er erg blij mee).

50 bps is momenteel de verwachting met een kans van 60%, hoewel verre van gegarandeerd met sommige analisten die 25 bps voorspellen, waar de markt een waarschijnlijkheid van 40% op heeft gezet als we kijken naar de futures-geïmpliceerde odds.

Zal Bitcoin stijgen? Zal de beurs stijgen?

Net als het afgelopen jaar waren rentevergaderingen en inflatiecijfers de twee grootste drijfveren op de markt.

Dit geldt voor zowel Bitcoin als de aandelenmarkt, vooral de meer volatiele en technologisch zware Nasdaq Composite (IXIC). Het duo is bijna in de pas gelopen, zoals de onderstaande grafiek goed laat zien.

Beleggers zullen hopen dat de ECB slechts met 25 basispunten zal verhogen, of in ieder geval hun prognoses van renteverhogingen in de toekomst zullen verzachten.

Met de kans op een stijging van zowel 25 bps als 50 bps, zal er waarschijnlijk een aanzienlijke volatiliteit zijn, met name voor Bitcoin en de Nasdaq. De eerste heeft de laatste tijd absoluut moeilijke tijden doorgemaakt, terwijl de Nasdaq dit jaar het tempo niet helemaal heeft bijgehouden, maar tot nu toe nog steeds een stevige 10% is gestegen.

Wat betekent de bancaire onrust?

Deze keer is het anders, vanwege de bancaire onrust die de markt de afgelopen week heeft overspoeld.

Wat in de VS begon met de ineenstorting van Silicon Valley Bank breidde zich deze week uit naar Europa. Credit Suisse (SWX:CSGN) ging gisteren onderuit, terwijl de Zwitserse Nationale Bank tussenbeide kwam om aan te kondigen dat ze tot $54 miljard zou lenen aan de omstreden bank om haar liquiditeit te versterken.

Door deze aankondiging stuiterde de aandelenkoers vanmorgen met meer dan 22%, na de nare duik van 24% afgelopen woensdag.

En daarin ligt de hachelijke situatie van vandaag voor de ECB. Hoewel de inflatie op het continent nog steeds hoog is – en ver boven de doelstelling van 2% ligt – zal er altijd druk zijn om te verhogen. Maar strengere beleidspraatjes vanmiddag kunnen een nieuwe verkoopgolf op gang brengen, en met de bezorgdheid deze week over de stabiliteit van het ecosysteem in het algemeen, geeft dat stof tot nadenken.

Daarom is de rentevergadering van vandaag voor het eerst sinds lange tijd echt intrigerend. Voorheen waren de aankondigingen in wezen opgesloten. Dit was deze keer ook het geval, tot in ieder geval vorige week, toen de kansen op de markt een stijging van 50 bps hadden die was gemarkeerd als 100% als we naar de prijzen van futures keken.

Maar met de onrust op de banken en een krakende economie die vecht tegen de altijd formidabele dreiging van inflatie, is het een lastige opgave. We zullen vandaag om 9.15 uur Eastern Time de meest recente aanpak van de ECB ontdekken.