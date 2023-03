Zal Metacade (MCADE) een revolutie teweegbrengen in de gameFi-ruimte?

Milko is een financiële analist die de cryptomarkten behandelt. Hij begon zijn carrière met het handelen in fiatvaluta’s voordat… lees meer

De speelruimte van Web3 is exponentieel gegroeid. Met duizenden beschikbare games kan het voor gebruikers moeilijk zijn om te kiezen welke games het spelen waard zijn en welke op blockchain gebaseerde projecten het waard zijn om in te investeren.

Een nieuw project kan deze ruimte verstoren en een allesomvattend ecosysteem bieden aan diegenen die de GameFi-ruimte willen betreden. Dit project is Metacade (MCADE), en vandaag zullen we bespreken waarom dit project enkele van de grootste namen in de branche kan overtreffen.

Biedt Metacade een geweldige investeringsmogelijkheid?

De zesde fase van de presale van Metacade (MCADE) heeft een prijs van $0,017. Dit betekent dat investeerders die vroeg in het project stappen, kunnen profiteren van de algehele groei.

In de volgende fase van de voorverkoop wordt Metacade (MCADE) naar schatting verhandeld op $0,0185, wat investeerders die zijn ingestapt tijdens de zesde fase een respectabel rendement oplevert. Eerdere investeerders verkeren duidelijk in een nog betere positie.

Het is waarschijnlijk dat Metacade (MCADE), met de implementatie van advertentie-inkomsten, toernooien, evenementen, prijstrekkingen, vacatures, het speltestproces en een speciaal lanceerplatform, in 2023 en daarna een hoger waardepunt kan bereiken. Investeerders hebben een uitstekende gelegenheid om te investeren in de vroege stadia van een project dat zichzelf kan doen gelden als een dominante kracht in de Web3-ruimte.

Zal Metacade $1 bereiken tegen het einde van 2024?

Metacade (MCADE) wordt tijdens de zesde fase van de presale aangeboden voor $0,017 per token. Dit betekent dat investeerders het MCADE-token met korting kunnen krijgen in vergelijking met de verwachte lanceringsprijs.

De cryptosector evolueert in de richting van gaming, waarbij enkele van de grootste bedrijven de blockchain-ruimte betreden door NFT’s en andere Web3-technologieën te introduceren.

Spelers beginnen de waarde achter blockchain-spellen te beseffen, en het uitzetmechanisme voor functies kan spelers belonen en als een belangrijke stimulans voor hen dienen om het platform de komende jaren te blijven gebruiken.

Deze aspecten kunnen in de nabije toekomst de vraag naar en de aantrekkingskracht van blockchain-gaming aanwakkeren. Metacade (MCADE) zal genoteerd worden op de belangrijkste beurzen na het succes van de voorverkoop, en met dit momentum kan het waarschijnlijk tegen het einde van het tweede kwartaal van 2023 een waarde van $0,05 bereiken.

Tegen het einde van het vierde kwartaal van 2023 kan Metacade (MCADE) stijgen naar een waarde van $0,1, een waardepunt dat het hoogste punt ooit kan vertegenwoordigen.

Wat is Metacade?

Metacade (MCADE) is een Web3-communityhub die gamers en liefhebbers van cryptocurrency met elkaar verbindt op één locatie, waar ze kunnen communiceren en samenwerken.

Het platform vertegenwoordigt een ontmoetingsplaats met een virtuele speelhal die iedereen toegang geeft tot games met Play-to-Earn (P2E)-elementen en virtuele locaties waar ze het laatste GameFi-nieuws en meningen van de meest prominente mensen in de branche kunnen vinden.

Hoe werkt Metacade?

Metacade (MCADE) compenseert met een speciaal systeem gebruikers voor hun activiteit via de MCADE-tokens.

Metacade (MCADE) heeft tot doel spelers in staat te stellen met het Metagrant-schema, waarbij de community de middelen van de schatkist kan gebruiken en kan beslissen welke game-ontwikkelaars worden ondersteund door hun stem uit te brengen over games die ze willen laten bouwen.

Er is tevens een job- en gig-bord waar gebruikers werk kunnen vinden in de Web3-ruimte.

Het Metacade (MCADE) token is gebouwd op Ethereum (ETH) en volgt de ERC-20 tokenstandaard. MCADE kan eenvoudig worden gekocht en opgeslagen bovenop een veilige blockchain.

Hoe zal Metacade de industrie veranderen?

Metacade zal gamers wereldwijd verschillende use cases en functionaliteiten bieden. Het zal toernooien, evenementen en prijstrekkingen organiseren, vacatures weergeven, een Pay-to-Play-arcade hebben en toegang bieden tot het testen van games.

Er zal een speciaal lanceerplatform worden getoond en elke ontwikkelaar die een game wil bouwen, kan de vooraf gebouwde community gebruiken om kans te maken op stemmen en om hun project door het platform te laten financieren.

Is de cryptocurrency MCADE een goede investering voor de lange termijn?

De algehele populariteit van Play-to-Earn (P2E)-industrie en Web3-ruimte kan leiden tot een toename van de waarde van het Metacade-platform, wat resulteert in een groter gebruikersbestand, uitgelichte projecten en het MCADE-hulpprogramma.

Dit betekent dat MCADE een solide investering voor de lange termijn is. Als investeerders geïnteresseerd zijn in deelname aan de financieringsronde van Metacade, kunnen ze dat doen door de website van het platform te bezoeken.

Er zijn echter geen garanties in de blockchain-ruimte en er moet rekening worden gehouden met de algehele volatiliteit van veel cryptocurrencies.

Er is veel vraag naar Web3-games, en de P2E-structuur die veel van deze games omringt, heeft ook het gebruik en de vraag naar niet-fungibele tokens (NFT’s) doen toenemen. Deze aspecten spelen een rol in het Metacade-platform, dat een groot groeipotentieel heeft.

Zijn GameFi-tokens een uitstekende investering voor de lange termijn?

De GameFi-ruimte evolueert voortdurend en er wordt een continue stroom van nieuwe games ontwikkeld. Op basis hiervan is het duidelijk dat de vraag naar blockchain-gaming groot is. Projecten die zich vestigen als competitieve leiders op dit gebied van de Web3-ruimte kunnen op de lange termijn veel waarde opleveren.

Is Metacade het waard om te kopen?

Metacade (MCADE) heeft als project veel te bieden. Er is een breed scala aan arcadespellen die waarde bieden voor zowel casual gamers als competitieve gamers.

Er is een speciale sociale hub en er zijn tal van verdienmechanismen die het gebruik stimuleren. Metacade (MCADE) zal ook nieuwe banen creëren in de GameFi-ruimte en blockchain-gebruikers verbinden met betaalde kansen.

Deze aspecten kunnen Metacade (MCADE) tot een solide investering maken, maar de beslissing blijft gebaseerd op de specifieke behoeften, vereisten en het doel van de investeerder.