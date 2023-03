Mike Novogratz zegt dat er een gedecentraliseerde revolutie gaande is – wat betekent dit voor AltSignals?

De prijs van Bitcoin (BTC/USD) steeg vrijdag tot meer dan $27.000 en bereikte een hoogste punt in 9 maanden toen cryptoprijzen stegen na de onrust van deze week in de Amerikaanse bankensector. Tijdens de rally naar $27.000 voor BTC en bijna $1.750 voor ETH, tweette Mike Novogratz, CEO van Galaxy Digital, dat dit de tijd is voor crypto en dat “de gedecentraliseerde revolutie aan de gang is.”

De uitbraak voor BTC komt te midden van berichten dat de Amerikaanse Federal Reserve de afgelopen week $0,3 biljoen aan haar balans heeft toegevoegd. Kortom, de Fed maakte gebruik van meer dan $300 miljard in wat wordt gezien als een “kwantitatieve versoepeling”, waarbij de bankleningen enorm toenamen na de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Signature Bank en grote angst voor First Republic Bank.

Wat betekent de nieuwste cryptorally voor AltSignals (ASI)?

Bitcoin zou aan het begin kunnen staan van een nieuwe bull-cyclus, die te midden van de algehele heropleving van crypto zou kunnen worden gecombineerd met de krach van kunstmatige intelligentie (AI) om cryptoprojecten zoals AltSignals naar een nieuw niveau te tillen. AI-gerelateerde cryptoprojecten zien nu al een enorme aantrekkingskracht, terwijl de opkomst van kunstmatige intelligentie de technische industrie blijft boeien.

Volgens CoinGecko-gegevens is de marktkapitalisatie van de crypto-AI-subsector gestegen tot $1,95 miljard, een stijging van 9% in de afgelopen 24 uur. Met algemene winsten die over de hele linie worden verwacht tijdens een crypto-bullmarkt, zijn de voorspellingen dat AltSignals omhoog gaat. Dit zou bijzonder explosief kunnen zijn na de voorverkoop van het native ASI-token.

AltSignals: Microsoft en Google laten zien dat AI de toekomst is

Het meest opwindende nieuws over kunstmatige intelligentie (AI) van vandaag is ongetwijfeld rond GPT-4, het nieuwste model van OpenAI’s softwaretechnologie voor grote taalmodellen die in 2022 debuteerde met ChatGPT.

Onder de ecosysteemreuzen die gebruikmaken van de bredere generatieve AI-ruimte zijn Google en Microsoft. Terwijl Microsoft meer dan $10 miljard heeft geïnvesteerd in OpenAI van GPT-4, heeft Google $300 miljoen in Anthropic gestoken.

Eerder deze week kondigde Google aan dat het bedrijven toestaat om ChatGPT-achtige generatieve AI-functies te testen – en Microsoft volgde snel met de integratie van GPT-4-achtige generatieve AI-taaltechnologie in zijn Microsoft 365-suite en Bing.

De AI-aangedreven mogelijkheden zullen beschikbaar zijn via Copilot, een tool die volgens het bedrijf een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop Microsoft-gebruikers gebruikmaken van Word, Excel, Outlook, PowerPoint en Teams. Copilot wordt momenteel getest door ongeveer 20 klanten, waaronder verschillende Microsoft-partners in de Fortune 500.

Wat is AltSignals en ActualizeAI?

AltSignals is een aanbieder van handelssignalen die natuurlijke taalverwerking en machine learning gebruikt om patronen in marktgegevens te identificeren en handelssignalen aan gebruikers te verstrekken. Het platform biedt drie abonnementsmodellen: AltAlgo, Forex of Binance Futures. Gebruikers die zich abonneren, kunnen gebruikmaken van signalen en deze gebruiken om zeer nauwkeurige transacties uit te voeren.

De interesse in AltSignals volgt vandaag op de aankomende en langverwachte AI-aangedreven handelstool van het platform genaamd ActualizeAI.

Een openbare verkoop van een nieuw token genaamd ASI en dat ActualizeAI zal aandrijven, ging onlangs live, waarbij de voorverkoop enorme belangstelling trok om te zien dat er in minder dan 24 uur meer dan $100.000 werd opgehaald. De presale heeft tot nu toe $480.000 opgebracht, omdat de interesse in AI-gerelateerde cryptocurrencies springt.

Naarmate GPT-4 en toekomstige iteraties van de revolutionaire AI-technologie vorm blijven krijgen, is het waarschijnlijk dat ActualizeAI het krachtigste handelsalgoritme op de markt kan worden. Voortbouwend op een reeds succesvol bedrijfsmodel en de integratie van de krachtigste mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie, machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP) maken AltSignals tegenwoordig zo’n groot probleem.

AltSignals laat tevens weten dat ActualizeAI zal profiteren van het leren van versterkingen, een functieset om het systeem inzicht te geven in de risico-opbrengstverhouding voor spot-, futures- en optiehandel.

Moet je nu ASI-tokens kopen? Dit is waarom ASI een goede investering kan zijn

Het AI-verhaal is tegenwoordig een krachtige trend, waarbij technologiegiganten als Google en Microsoft de innovatiesprong stimuleren. Zoals opgemerkt, illustreert GPT-4 precies wat er mogelijk is in het hele ecosysteem.

De positie van AltSignals als een van de leidende signaalaanbieders en zijn opmars naar de AI-toekomst voedt inderdaad de pressie fase van het ASI-token. Momenteel kan men ASI-tokens goedkoop kopen voor $0,012. Maar de waarde van de tokens stijgt en zal aan het einde van de presale meer dan $0,022 bedragen. Wat prijsvoorspellingen betreft, zou dit token dan kunnen exploderen als ActualizeAI over een paar maanden live gaat.

Vooral omdat ASI-houders meer zullen hebben dan alleen levenslange toegang tot hoogwaardige cryptosignalen op ActualizeAI, kan het helemaal geen slecht idee zijn om de tokens tegen lage prijzen te krijgen.

Houders van ASI-tokens kunnen ook nieuwe tools op ActualizeAI bètatesten en ASI-tokens verdienen voor hun bijdragen aan het ecosysteem.

ASI is tevens ontworpen om deflatoir te zijn, wat betekent dat het aanbod van tokens in de loop van de tijd zal afnemen via een mechanisme dat “tokenburning” wordt genoemd. Het permanent uit de circulatie halen van een bepaald aantal tokens heeft het potentiële effect van het katalyseren van de vraag en dus het verhogen van de waarde van de tokens.

