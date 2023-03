Metacade (MCADE) prijsvoorspelling nu de presale ten einde loopt

Milko is een financiële analist die de cryptomarkten behandelt. Hij begon zijn carrière met het handelen in fiatvaluta’s voordat… lees meer

Naarmate de blockchain-gamingruimte groeit, worden spelers verwend met de verscheidenheid aan titels waaruit ze kunnen kiezen.

Niet elke game is echter gelijk gebouwd en ze vertegenwoordigen niet allemaal een solide manier waarop spelers kunnen verdienen met hun tijd die ze in de titels hebben gestoken.

Metacade is een nieuw project dat deze industrie kan verstoren en een ecosysteem kan bieden dat het navigeren door de GameFi-ruimte vereenvoudigt. We zullen ingaan op de functionaliteit en waarde van Metacade (MCADE) en analyseren hoe ver het project in waarde kan stijgen.

Metacade presale stopt binnenkort: welke prijs kunnen investeerders verwachten?

Vanaf 21 maart 2023 bevindt de presale van MCADE zich in fase 7, met een prijs van $0,0185.

De presale is voor 98,94% voltooid en in de volgende laatste fase zal de waarde stijgen tot $0,02. De meeste MCADE-tokens zijn al verkocht voor 947.896.499 tokens, terwijl er nog maar 7.103.501 over zijn. Dit betekent dat MCADE de laatste fase van de presale nadert en dat er een beperkt tijdsbestek over is voor investeerders en handelaren om het token te krijgen terwijl het de huidige waarde heeft.

Op basis hiervan is het duidelijk dat de vraag naar het token groot is, en als zodanig kan de waarde ervan na voltooiing van de voorverkoop nieuwe hoogten bereiken. Voor meer informatie over het voorverkoopproces raden we aan de website van Metacade te bezoeken.

Tegen het einde van het vierde kwartaal van 2023 kan de cryptocurrency Metacade (MCADE) mogelijk stijgen tot $0,1, wat het hoogste punt ooit vertegenwoordigt.

Deze groei zal worden aangewakkerd door de beweging die de algehele gaming-ruimte maakt in de richting van blockchain-gaming en de aantrekkingskracht van de algemene uitzetmechanismen die spelers belonen en stimuleren om het platform en het ecosysteem te blijven gebruiken.

Zal Metacade een waarde van $1 bereiken?

De GameFi-ruimte en de aantrekkingskracht van het Play-to-Earn (P2E)-model vinden ook hun weg naar mainstream gaming. Dit betekent dat naast kleinere, onafhankelijke game-ontwikkelaars die Web3-compatibele games maken, er in de toekomst het punt zal komen waarop zelfs AAA-gamestudio’s hun intrede in de blockchain-ruimte gaan doen.

Aangezien Metacade (MCADE) de hub wil worden voor dit nieuws, ontwikkelingen, evenementen en community-buildingprocessen, heeft het de potentie om het go-to-platform te worden voor tal van nieuw uitgebrachte games.

Hoe hoger het gebruikersbestand achter Metacade, hoe meer bruikbaarheid en waarde het MCADE-token kan hebben.

Metacade, als een project, kan in 2023 en 2024 een hoog niveau van groei doormaken. In eerste instantie moet het project een community, volgsysteem en algeheel ecosysteem van use cases en games opbouwen om door investeerders en handelaren als waardevol te worden beschouwd. Maar de waarde ervan is al gestegen.

Vanwege de structuur met betrekking tot advertentie-inkomsten, toernooien, prijstrekkingen, evenementen en het gestimuleerde speltestproces naast het lanceerplatform, kan de waarde tegen het einde van 2025 waarschijnlijk oplopen tot $1.

Wat is Metacade en hoe werkt het?

Metacade (MCADE) bouwt de ultieme Web3-communityhub waar gamers en liefhebbers van cryptocurrency kunnen samenwerken en communiceren.

Het doel van het platform is om een GameFi-centrum te zijn waar mensen deel kunnen uitmaken van een Web3-gemeenschap en de algehele cultuur.

Spelers kunnen genieten van hun favoriete games of Play-to-Earn (P2E) projecten en hun kansen op het winnen van prijzen vergroten.

Gamers kunnen elkaar ontmoeten, communiceren en worden gestimuleerd via het MCADE-token.

Het platform valt op door zijn Metagrant-schema, waarbij de gemeenschap stemt en de beschikbare middelen in de schatkist stuurt naar ontwikkelaars en games die ze willen ondersteunen.

Met de subsidies willen de ontwikkelaars nieuwe games tot leven brengen. Daarnaast is er een speciaal vacature- en optredenbord waar iedereen die op zoek is naar werk in de blockchain-ruimte kan solliciteren naar de beschikbare functies.

Wat de onderliggende technologie betreft, is Metacade (MCADE) ook als blockchain bovenop Ethereum (ETH) gebouwd.

Dit betekent dat het MCADE-token een ERC-20-compatibele cryptocurrency is die kan worden gekocht en opgeslagen op de blockchain. Dit betekent ook dat veel wallets die de tokenstandaard ondersteunen nu MCADE ondersteunen, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Is het MCADE token het waard om in te investeren?

Dit zal sterk afhangen van de algemene doelstellingen van de belegger of handelaar. Het Metacade (MCADE)-project heeft een groot groeipotentieel met betrekking tot zijn aanbod en ecosysteem. Een meerderheid van de tokens is al verkocht, wat aangeeft dat er echt vraag naar is.

Het is belangrijk om te onthouden dat dit project zich in de beginfase bevindt en dat het waarschijnlijk nog veel meer updates, ontwikkelingen en aantrekkingskracht zal zien naarmate we dichter bij het einde van 2023 komen.

Met dat in gedachten, voor beleggers die geduldig zijn en een hoogwaardige cryptocurrency voor de lange termijn willen, en geloven in het gaming-aspect van de Web3-ruimte, is het kopen van het MCADE-token een solide manier waarop ze in de vroege stadia kunnen deelnemen. van een project dat zichzelf als marktleider kan doen gelden.

De gedecentraliseerde sociale hub, de grote verscheidenheid aan methoden waarmee spelers kunnen verdienen en de algehele ondersteuning voor nieuwe games, ontwikkelaars en vacatures, vormen een uniek ecosysteem.