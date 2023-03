ASI-token biedt handelaren kansen met exclusieve toegang tot AI-ondersteunde handel

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Naast toegang tot het laatste cryptonieuws hebben financiële en cryptocurrency-handelaren ook winstgevende aanbieders van handelssignalen nodig, zoals AltSignals, dat sinds 2017 actief is.

De cryptomarkt is behoorlijk volatiel en handelen brengt veel risico’s met zich mee, vooral als een handelaar niet op de hoogte is. Maar tegelijkertijd kunnen niet veel handelaren, vooral beginners, een uitgebreide marktanalyse uitvoeren en daarom gaan de meesten op zoek naar aanbieders van handelssignalen.

Wat is AltSignials?

AltSignals is een platform dat wordt aangedreven door toonaangevende technologieën zoals machine learning (ML), neutrale taalverwerking (NLP), geavanceerde sentimentanalyse en kunstmatige intelligentie (AI) om zowel digitale activa als forextraders van handelssignalen te voorzien.

AltSignal gebruikt een lineair regressiemodel om de toekomstige prijzen van financiële activa te voorspellen op basis van hun historische prestaties. Het biedt handelaren ook een technische indicator genaamd AltAlgo om handelaren te helpen de markt te analyseren.

Het platform werkt momenteel aan een nieuw AI-algoritme genaamd “ActualizeAI”, dat de basis zal vormen van een AltSignals AI-ecosysteem. Het AltSignals-team is van plan de AI-componenten te integreren in zijn andere bestaande algoritmen zodra ActualizeAI effectief blijkt te zijn.

AltSignals heeft een cryptocurrency genaamd ASI, die zal fungeren als het lidmaatschapstoken voor het AltSignals AI-ecosysteem. AltSignals voert momenteel een ASI-presale uit die zich in de BETA-fase bevindt en 37,19% van de fase is al uitverkocht. Je kunt hier deelnemen aan de voorverkoop.

Wat is het ASI-token?

Naast het fungeren als een lidmaatschapssleutel voor het AltSignal AI-ecosysteem, versterkt het houden van ASI-tokens de handelsmogelijkheden van handelaren door hen als eerste toegang te geven tot het nieuwe AI-algoritme, “ActualizeAI”. Het geeft houders ook toegang tot alle beschikbare tools op het platform.

Met het ASI-token hebben houders ook toegang tot de AI Members Club en kunnen ze deelnemen aan voorverkoopmogelijkheden naast handelstoernooien. Het token zal in de toekomst ook worden gebruikt als een community governance-token

Is de ASI-cryptocurrency een goede investering?

Welnu, dat is aan een individuele belegger, aangezien er veel factoren zijn waarmee je rekening moet houden voordat je een beslissing neemt over een investeringsmogelijkheid.

Dat gezegd hebbende, vertegenwoordigt het ASI-token een toegangspoort tot de AI-handelstools van AltSignals, waardoor gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Naast het fungeren als lidmaatschapssleutel voor het AltSignals AI-ecosysteem, zal het ASI-token ook verhandeld kunnen worden op Uniswap tussen andere cryptocurrency-uitwisselingen zodra de presale is afgerond.

Met de plotselinge toename van interesse in kunstmatige intelligentie (AI) -tools, waaronder op AI gebaseerde cryptocurrencies na de lancering van de AI-chattool ChatGPT, kunnen AltSignals en het ASI-token een solide langetermijninvesteringsmogelijkheid zijn. AltSignals AI-algoritme, ActualizeAI, is gepland om voor het einde van Q1 2023 de testfase in te gaan, net nadat de ASI-voorverkoop is afgelopen.

Verder wordt verwacht dat de waarde van ASI, die momenteel 0,012 USDT bedraagt, zal meeliften op de AI-hype zodra de voorverkoop van AltSignals is afgerond en het ASI-token in het tweede kwartaal van 2023 op de belangrijkste crypto-uitwisselingen wordt genoteerd.

De waarde van het ASI-token zal naar verwachting ook hoger worden zodra AltSignals zijn nieuwe AI-lidmaatschapsclub lanceert, waarvoor leden ASI-tokens moeten houden. AltSignals is van plan om het nieuwe AI-ledenplatform in het derde kwartaal van 2023 te lanceren, onder andere door ActualizeAI in te zetten op de open markt voor live handelen, cross-chain Bridge te integreren en een tweede mogelijkheid voor privéverkoop voor AI-leden te lanceren.

Volgens de whitepaper van AltSignals is Altsignals van plan om tegen het einde van het vierde kwartaal van 2023 een licentie te hebben voor ActualizeAI, de hulpprogramma’s en voordelen van het AI-platform uit te breiden, een realtime dashboard en meldingen te ontwikkelen die worden aangedreven door de sentimentanalyse-engine, een ASI-governancemodel te lanceren, en een ASI-model voor het terugkopen en verbranden van tokens lanceren. Al deze vormen een zeer sterk argument voor Altsignals en ASI als investeringsmogelijkheid voor crypto-investeerders.