Metacade investeringsmogelijkheid: minder dan 1% over voordat presale sluit

Md Motiur is een marktanalist bij Invezz die de Noord-Amerikaanse, Europese en Aziatische aandelenmarkten bestrijkt. Hij heeft 5 jaar… lees meer

Metacade (MCADE) maakt zich op voor een spannend moment: genoteerd worden op beurzen en de prijs kan omhoog schieten.

De voorverkoop van Metacade (MCADE) is nu voor 99,16% voltooid tot en met de zevende presale fase, met nog maar 0,84% over. De vraag is hoog gebleven sinds de initiële voorverkoopprijs van $0,008, en het token wordt nu verhandeld voor $0,0185.

Analisten hebben voorspeld dat het play-to-earn (P2E) sociale hub-token sterk zal stijgen naarmate het op beurzen terechtkomt. Je kunt hier deelnemen aan de presale om mee te liften op de bullish trends zodra de voorverkoop voorbij is.

Wat is Metacade en hoe verandert het de branche?

Metacade is een P2E-arcade en een uitgebreid gaming-ecosysteem gebouwd op de Ethereum-blockchain. Gebruikers verdienen cryptotokens door arcadespellen te spelen. Het is bedoeld als een zelfvoorzienend ecosysteem, dat zijn schatkistreserve gebruikt voor beloningen en herontwikkeling.

Metacade is uniek omdat het de eerste echt door de gemeenschap geleide speelhal is. Het geeft gebruikers nieuwe ervaringen waar ze samen kunnen spelen, verdienen, verbinden en bouwen. De speelhal biedt tal van manieren om geld te verdienen – Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn en staking – en trekt investeerders aan die graag meer willen verdienen.

Hoe werkt Metacade?

MCADE drijft Metacade aan, een munt die kan worden gebruikt voor on-chain transacties die ook ontwikkelingsactiviteiten op het platform zullen stimuleren.

Het native token kan intern of extern worden gegenereerd. Intern worden tokens gegenereerd vanuit de community via pay-to-play-titels of staking.

Extern staat Metacade advertenties op de hub toe als een mogelijkheid om inkomsten te genereren. Gaming-bedrijven worden ook in rekening gebracht voor het lanceren van hun releases via Metacade’s launchpad, terwijl Web 3.0-bedrijven het platform kunnen gebruiken om vacatures te plaatsen. De banen van het type gig zullen beschikbaar zijn voor de Metacade-community.

In de toekomst wil Metacade haar communityleden centraal stellen in het platform. Er zijn plannen om het platform tegen het einde van 2024 een volwaardige DAO te laten worden. Het betekent dat het bestuur op Metacade volledig gedecentraliseerd zal zijn, waardoor leden meer rechten en kansen krijgen.

Biedt Metacade een geweldige investeringsmogelijkheid?

Zeer weinig projecten hebben de interesse gewekt die Metacade alleen in de voorverkoopfase heeft. Degenen die deze interesse hebben geëvenaard, zijn na de voorverkoop met maximaal viercijferige percentages gestegen. MCADE kan deze trend herhalen, waarbij de presale vraag laat zien dat de geschiedenis zich waarschijnlijk zal herhalen. Als je meer wilt weten of wilt deelnemen aan de presale fase, kun je meer informatie vinden op de Metacade-website .

Het is echter ook opmerkelijk dat investeerders hebben geleerd van de bearmarkt van 2022, dus veel investeerders schrikken misschien terug voor de cryptomarkt als geheel. Als zodanig hebben projecten die kwaliteit dragen nu de voorkeur dan ooit, omdat ze winst opleveren en behouden. Metacade zou er een van kunnen zijn.

Het project wordt ondersteund door een wereldwijde use-case die begint op te vallen en de vraag groeit: GameFi. Cryptofanaten willen samenwerken, inbouwen in Web 3.0 en verdienen. Als zodanig is investeren in Metacade een uitstekend idee, omdat het token waarde zal behouden gezien de nieuwe use-cases.

Zijn game-fi tokens een goede investering voor de lange termijn?

Denk aan een project dat gaming en financiën combineert. Dit is het unieke voorstel van game-fi-projecten zoals Metacade. Voor velen is dit de toekomst van gamen, omdat deelnemers kunnen verdienen met waar ze van houden: spelen en creëren.

Om in perspectief te plaatsen: uit onderzoek blijkt dat de sector in 2028 $2,845 miljard waard zal zijn. Dat betekent een jaarlijkse groei van 20,4% ten opzichte van een waardering van slechts $776,9 miljoen in 2021. Met de onderzoeksbevinding begint game-fi pas en vroege investeerders zal er enorm van profiteren.

Is Metacade het waard om nu te kopen?

Het kopen van Metacade biedt nu een perfecte kans om deel uit te maken van een transformatie die door het GameFi-platform wordt gebracht. De vraag is momenteel hoog, met tot nu toe meer dan $12,38 miljoen opgehaald. Omgekeerd is het native token erg aantrekkelijk omdat het alleen voor $0,0185 wordt verkocht. Tegen de tijd dat de presale eindigt, wordt verwacht dat de prijs van het token $0,02 zal zijn. Analisten hebben een ambitieus doel van maximaal $1 in 2024.

De prijs is nog steeds erg laag als je de token koopt tegen de huidige voorverkoopwaarde. Waarom? MCADE moet nog grote beurzen bereiken wanneer de werkelijke waarde naar verwachting zal worden ontgrendeld naarmate het meer liquiditeit aantrekt. Het is dus de ideale keuze om nu MCADE te kopen, aangezien investeerders aanzienlijke prijsstijgingen zullen genieten wanneer het token op de beurs komt.