Pro: Verwachte prijs Bitcoin $37.000 – wat dit betekent voor Altsignals

De prijs van Bitcoin (BTC/USD) deed het goed in maart omdat investeerders zich tijdens de aanhoudende bankencrisis naar de veiligheid haastten. Nadat het op 18 maart onder de $20.000 was gezakt, herstelde het zich tot een hoogtepunt van $29.000, het hoogste punt sinds juni 2022.

Crypto-expert voorspelt de volgende stap

Analisten hebben gemengde meningen over de huidige crypto-rally en of deze blijvend is. Sommigen, zoals Peter Schiff, geloven nog steeds dat goud op deze niveaus een betere investering is dan BTC. In een verklaring zei de Chief Technology Officer (CTO) van Tether dat Bitcoin dit jaar zijn hoogste punt ooit opnieuw zou kunnen testen.

En in een tweet concludeerde een analist die de naam CryptoCon draagt, dat het volgende niveau om naar te kijken $37.000 zal zijn. Hij haalde aan dat BTC eerst een gouden kruispatroon had gevormd, dat ontstaat wanneer de 200-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden een cross-over maken. In de meeste perioden is dit patroon een van de meest nauwkeurige bullish signalen in technische analyse.

Bovendien merkte hij op dat BTC ook het voortschrijdend gemiddelde van 350 dagen opnieuw had getest. Hij verwacht dan ook dat het momentum zal aanhouden. Als hij gelijk heeft, betekent dit dat Bitcoin met 32% zal stijgen ten opzichte van de huidige prijs van $28.400.

Potentiële BTC-katalysatoren

Bitcoin heeft tal van katalysatoren die de prijs hoger kunnen maken. Ten eerste is er het concept van trendvolgend, wat zegt dat de trend je vriend is tot het einde. Als we naar de daggrafiek kijken, zien we dat Bitcoin duidelijk in een opwaartse trend zit en boven het 50-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde ligt.

Ook heeft BTC de belangrijkste weerstandsniveaus overschreden, waaronder $25.191, het hoogste punt op 15 augustus 2022 en 19 februari. Dit betekent dat de opwaartse trend zich op korte termijn zou kunnen voortzetten. Daarom lijkt BTC technisch gezien momentum te hebben.

Ten tweede zijn ontwikkelaars begonnen met het bouwen van meer hulpprogramma’s rond BTC. De meest opwindende is Ordinals, die het voor mensen mogelijk heeft gemaakt om Bitcoin NFT’s te bouwen . Stacks heeft ook een uniek product gemaakt waarmee makers dApps kunnen bouwen die Bitcoin gebruiken. Daarom gaan we misschien een nieuwe fase in waarin Bitcoin meer bruikbaarheid krijgt, zoals Ethereum en Cardano.

Verder speelt monetair beleid een rol. Zoals ik eerder schreef besloot de Federal Reserve de rentetarieven met 0,25% te verhogen. Er zijn tekenen dat de Fed het einde van haar wandelcyclus nadert. Hoewel de tarieven nog een tijdje op een hoog niveau blijven, zal een pauze gunstig zijn voor BTC en andere veilige activa.

Ten slotte lijkt Bitcoin behoorlijk ondergewaardeerd. Hoewel er geen waarderingsstandaard is ontwikkeld, kunnen we BTC vergelijken met goud. De marktkapitalisatie van goud wordt geschat op ongeveer $13 biljoen, vergeleken met de $545 miljard van Bitcoin. Dit is opmerkelijk omdat het eigendom van Bitcoin door instellingen relatief verwaarloosbaar is. Als zodanig neem ik in de toekomst op dat de waarderingskloof kleiner zal worden aangezien BTC wordt gezien als digitaal goud.

